Το ξυλόλιο είναι εδώ

Η ώρα της αλήθειας για το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών πλησιάζει. Η δίκη ξεκινάει στις 23 Μαρτίου.

Η κα Μαρία Καρυστιανού ήταν μεταξύ των ελάχιστων αρχικά γονιών των θυμάτων, που είχαν ζητήσει εκταφή των παιδιών τους και τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων, προκειμένου να διαπιστωθεί η αιτία θανάτου τους.

Κατηγορούσε τους ιατροδικαστές ότι δεν έδωσαν πληροφορίες για τις συνθήκες θανάτων και την αιτίας τους, ενώ έχει κάνει λόγο για παραβίαση πρωτοκόλλων και για εσκεμμένη κάλυψη.

Όταν το αίτημα, δια της απεργίας πείνας του ετέρου γονιού Πάνου Ρούτσι, έγινε δεκτό, η κα Καρυστιανού άλλαξε γραμμή και εξέφρασε την υποψία ότι «για να δίνουν το πράσινο φως για την εκταφή, πιθανότατα έχουν σκεφθεί έναν τρόπο να ελέγξουν το αποτέλεσμα»!

Κατά την ίδια οι διαδικασίες που θα ακολουθηθούν για τις εξετάσεις ενδέχεται να αλλοιώσουν το πόρισμα ώστε να μην αποδειχθεί πλήρως η αλήθεια για τα αίτια της έκρηξης και τον ρόλο των χημικών ουσιών.

Γι’ αυτό οι συγγενείς έχουν δηλώσει ότι θα αναζητήσουν τεχνικούς συμβούλους και εργαστήρια στο εξωτερικό, προκειμένου να διασφαλίζουν την πλήρη αξιοπιστία των εξειδικευμένων τοξικολογικών εξετάσεων.

Αυτονόητο το συμπέρασμα: Εάν οι εξετάσεις γίνουν από Έλληνες επιστήμονες και δεν αποδείξουν τους ισχυρισμούς περί ξυλολίου, θα είναι αναξιόπιστες καθότι εντεταλμένες από την κεντρική εξουσία. Αν δεν αποδειχτούν από τους επιστήμονες και τα εργαστήρια του εξωτερικού, θα φταίει ο χρόνος που πέρασε.

Το ξυλόλιο θα είναι εδώ και θα εξακολουθεί να διαβρώνει τη δημόσια ζωή.

Ο έτερος πολυσυζητημένος γονιός των ημερών ήταν ο κ. Πάνος Ρούτσι, με την απεργία πείνας στον χώρο του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη, όπου στήθηκε τσαντιρομαχαλάς.

(Ναι κε Κώστα Ζαχαριάδη του ΣΥΡΙΖΑ, που ρωτάτε τον Μητσοτάκη «αν συμφωνεί με την ακροδεξιά που ισχυρίζεται ότι ο Πάνος Ρούτσι έστησε στο Σύνταγμα τσαντίρι».)

Αν όσοι θεωρούν βεβήλωση του μνημείου τις σκηνές, τα καντηλέρια, τις εικόνες, τα… αρκουδάκια και όλα τα παραφερνάλια που στήθηκαν στον χώρο του μνημείου (και όχι «στο Σύνταγμα» όπως σκοπίμως τα συγχέετε), είναι ακροδεξιοί, μετά χαράς αποδέχεται τον χαρακτηρισμό η ακροδεξιά. Της αποδίδετε πολιτική επιρροή που δεν έχει).

Ο κ. Ρούτσι, δεν αρκέστηκε στην ικανοποίηση του αιτήματός του για εκταφή του γιου του. Αφού διέκοψε την απεργία δεν αποχώρησε. Παρέμεινε στον χώρο προκειμένου να υποδεχθεί τους υποστηρικτές του!

Μια δυο ημέρες μετά, άσκησε κριτική στην απόφαση του πρωθυπουργού να ανατεθεί η διοικητική μέριμνα του μνημείου στο υπουργείο Άμυνας και έκανε αξιολογικές κρίσεις επί της Ελληνικής Δημοκρατίας, εκφράζοντας την άποψη ότι «και η πιο μικρή ελπίδα για δημοκρατία στη χώρα έσβησε»! (έχει βιώματα δημοκρατίας από τον Ενβέρ Χότζα και τον Έντι Ράμα)!

Και δεν αρκέστηκε σε αυτό αλλά εκτόξευσε και απειλές λέγοντας «θέλουν πάση θυσία να μας διώξουν, να σβήσουν τα ονόματα των θυμάτων και να καθαρίσει το τοπίο. Αυτό δεν πρόκειται να γίνει. Θα είμαστε εκεί όλοι. Αν το κάνει, δεν θα θέλει (σημ: ο Έλληνας πρωθυπουργός) να ζήσει την επόμενη μέρα»!

Άλλωστε και κατ’ αυτόν «υπάρχει μια συμμορία με ιατροδικαστές, δικαστές, που λειτουργούν με εντολές της κυβέρνησης».

Γιατί να μην τα πει; Αφού η καθοδηγήτρια συνήγορός του (και βουλευτής του ελληνικού κοινοβουλίου) επανειλημμένα έχει κατηγορήσει ότι δικαστές και εισαγγελείς ότι ως υποτελείς «κάνουν ό,τι τους λέει ο Μητσοτάκης και ο Φλωρίδης».

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης δήλωσε πως η διεξαγωγή της δίκης θα φέρει στο φως όλα τα στοιχεία και η ελληνική κοινωνία θα ενημερωθεί πλήρως.

Σαφώς δεν υποχρεούται κάποιος να πιστέψει τον υπουργό. Όμως η δίκη θα γίνει με την παρουσία όλων των ΜΜΕ, ενώ στη διαδικασία θα παρίστανται κατά τη διάρκειά της και γύρω στους 300 δικηγόρους. Υπό αυτή την συνθήκη, εκ των πραγμάτων όλα θα είναι στο φως.

Και πέραν της απόδοσης δικαιοσύνης, το μεγάλο κέρδος θα είναι η ενημέρωση της ελληνικής κοινωνίας επί των παραμέτρων του τραγικού συμβάντος, το οποίο θα απογυμνωθεί από δηλητηριώδεις μυθοπλασίες στις οποίες την παρέσυραν σκιτζήδες «εμπειρογνώμονες» και λαϊκιστές πολιτικοί.

Αυτό φυσικά δεν σημαίνει ότι οι οπαδοί του ξυλολίου και των θεωριών συνωμοσίας θα πειστούν. Αλλά αυτοί δεν είναι όλη η ελληνική κοινωνία.