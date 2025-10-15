Δηλαδή θα σβήσετε τα 57 ονόματα;

Εισαγωγικά: είναι θέμα IQ να αντιληφθεί κάποια/ος τη διαφορά μεταξύ μιας συγκέντρωσης, μιας μαζικής εκδήλωσης μπροστά σε έναν εμβληματικό χώρο –κάτι που ουδείς έχει πρόθεση να απαγορεύσει-και της κατάληψής του και της κατασκήνωσης σε αυτόν. Όποια και όποιος δεν αντιλαμβάνεται αυτή τη διαφορά, ας μη συνεχίσει την ανάγνωση αυτού του άρθρου.

Συνεπώς, όλες οι φωτογραφίες που αναφέρονται σε συγκεντρώσεις που έγιναν στην Πλατεία Συντάγματος και λόγω της μαζικότητάς τους επεκτάθηκαν και στον χώρο προ του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη, δεν έρχονται σε καμιά αντίθεση με την επικείμενη νομοθετική ρύθμιση. Οι συγκεντρωμένοι όλων των αποχρώσεων, πήγαν, διαδήλωσαν και απήλθαν ησύχως, πλην των περιπτώσεων όπου οι αναρχοαυτόνομοι προκάλεσαν θλιβερά επεισόδια. Μάλιστα, οι του «Μένουμε Ευρώπη» φρόντισαν μετά τη συγκέντρωσή τους να καθαρίσουν τον χώρο. Υπάρχουν και οι σχετικές φωτογραφίες.

Τώρα το φλέγον ερώτημα είναι τι θα γίνει με τα αναγεγραμμένα, επί του κρασπέδου, 57 ονόματα των θυμάτων του τραγικού δυστυχήματος. Η «βουλεύτρια» των βορείων προαστίων, μέσα από τη συλλογή των Hermes, απειλεί θεούς και δαίμονες αν διανοηθούν να σβήσουν αυτά τα 57 ονόματα. «Μέσα σε μια ώρα θα είμαστε όλοι εκεί και θα σας ταράξουμε στη νομιμότητα. Απλώς μην το διανοηθείτε».

Δεν θα έδινα βάση στα λεγόμενά της, αλλά να γνωρίζετε πως εδώ επάνω θα στηθεί το νέο σκηνικό της έντασης. Οι άνεργοι πλέον φριπαλεστάιν και όλοι αυτοί που έκαναν τις γνωστές ολονυκτίες στα τσαντίρια, θα δώσουν τη μάχη για να μη σβηστούν τα 57 ονόματα και φυσικά να καθαριστεί όλος ο τόπος. Μετά το κάζο των ξυλολίων, τουλουολίων κλπ, θα ανασυνταχθούν επάνω σε αυτή τη γραμμή. Δεν τα παρατούν, επινοούν συνεχώς νέα μέτωπα ώστε να υπάρχει πάντα η ένταση. Προφανώς, επιζητούν να κρατούν τον κόσμο τους ζεστό για τις πολιτικές τους επιδιώξεις. Απλώς δεν μπορούν να δουν πως όσο περνά ο καιρός ο κόσμος που τους ακολουθεί όλο και λιγοστεύει. Ξεκίνησαν με εκατοντάδες χιλιάδες και έχουν καταλήξει σε μερικές εκατοντάδες.

Αν είχαμε μια κυβέρνηση με αποφασιστικότητα αυτά τα θέματα θα είχαν αντιμετωπιστεί έγκαιρα και αθόρυβα. Όταν όμως έχεις να κάνεις με μια κυβέρνηση φοβική, να μην εκπλαγείτε αν δείτε να πιάνουν τόπο οι απειλές και οι προειδοποιήσεις της «βουλεύτριας» των βορείων προαστίων. Από την πρωθυπουργική βούληση μέχρι την εφαρμογή της η απόσταση είναι μεγάλη και όλο εμπόδια. Πολύ φοβούμαι πως ουδείς θα αναλάβει την ευθύνη να πράξει το αυτονόητο και να πει το αυτονόητο.

Στο κάτω-κάτω και οι συγγενείς των 104 νεκρών στο Μάτι έχουν τα ίδια δικαιώματα με τους συγγενείς των Τεμπών και άμα το προχωρήσω και οι συγγενείς των δολοφονημένων από την 17 Νοέμβρη το ίδιο. Σκεφτείτε τον χώρο μπροστά στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη γεμάτο με 184 ονόματα, κεριά και βαζάκια με λουλούδια.

Και να μη λησμονούμε πώς στήθηκε αυτό το σκηνικό. Μετά τη μεγάλη συγκέντρωση κάποιοι έγραψαν τα 57 ονόματα μπροστά στον χώρο του Αγνώστου Στρατιώτη. Την άλλη μέρα το πρωί τα συνεργεία του Δήμου Αθηναίων καθάρισαν τον χώρο. Όμως ο Δούκας των Αθηνών διαφώνησε με αυτή την ενέργεια και έτσι τα ονόματα ξαναγράφτηκαν με τη βούλα του Δημάρχου. Αυτό, για να έχετε πλήρη την εικόνα.