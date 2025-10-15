Ο Ανάλγητος

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν τον Κυριάκο πάνω από το όριο του 30% και αυτό σκορπά ρίγη συγκίνησης στους πραιτωριανούς του Μεγάρου Μαξιμου. Δικαίως, καθώς άπαντες οι κάτοικοι του Μεγάρου έχουν δεχτεί το τελευταίο διάστημα αφόρητη πίεση. Η κατάσταση μοιάζει σαν να έχει απωθηθεί ένα ακόμη κύμα των επιτιθεμένων στο κάστρο και οι αμυνόμενοι να απολαμβάνουν τις βαθιές ανάσες που τους προσφέρει η πρόσκαιρη ανακωχή. Τρώνε με βουλιμία αυτές τις στιγμές ησυχίας, μην γνωρίζοντας ούτε καν αν θα υπάρξουν άλλες στο μέλλον. Το επόμενο κύμα θα υπάρξει. Δεν είναι «αν», αλλά το πότε...

Να είναι άραγε ένα νέο κοκτέιλ συνομιλιών για τον ΟΠΕΚΕΠΕ; Εξαρτάται τι θα αποφασίσουν να προβάλουν στο μεγεθυντικό τους φακό οι ολιγάρχες από τα μέσα ενημέρωσης που ελέγχουν. Το κρίσιμο θέμα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη είναι αυτό ακριβώς, ότι έχει απέναντι του το σύνολο σχεδόν των ολιχαρχών. O κ. Μητσοτάκης πίστεψε ότι θα μπορούσε να τους έχει όλους ευχαριστημένους. Αδύνατο! Χτες μαζί του, σήμερα με τον Αλέξη, αύριο με κάποιον άλλον...

Το ερώτημα είναι αν ο κ. Μητσοτάκης θα μπορούσε να ανακατέψει την τράπουλα. Μέχρι πρόσφατα οι εκλογές ήταν μια λύση, καθώς έθετε τους πάντες προ των ευθυνών τους. Όχι τόσο απέναντι στη χώρα και την κοινωνία, τα οποία τους είναι παντελώς αδιάφορα. Αλλά κυρίως απέναντι στα δικά τους οικονομικά συμφέροντα. Μια χώρα σε πολιτική αστάθεια θα έχει επιπτώσεις για τα κέρδη και των δικών τους επιχειρήσεων. Τι άλλαξε σήμερα σε σχέση με το χτες;

Είχαν τον χρόνο να παρουσιάσουν το κόμμα Τσίπρα και ταυτόχρονα να διαμορφώσουν τους όρους μιας ευρύτερης πολιτικής συμμαχίας, ένα μέτωπο κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη. Από την ώρα που ο κ. Μητσοτάκης δεν θα έχει αυτοδυναμία, η οποία αντικειμενικά θα είναι δύσκολο να επιτευχθεί, ο Αλέξης Τσίπρας μπορεί να γίνει πρωθυπουργός με την ανοχή ή την συμμετοχή του ΠΑΣΟΚ και όχι μόνο.

Οι εκλογές εξακολουθούν και είναι μια επιλογή, όχι όμως μόνη της. Χτες αρκούσε η προσφυγή στις κάλπες, σήμερα χρειάζεται κάτι ακόμη: Ένας ευρύς ανασχηματισμός και μετά εκλογές. Ένας ανασχηματισμός που δεν θα είναι μια ανακύκλωση των ίδιων υλικών και που θα σηματοδοτεί την απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη να κτυπηθεί με τους ολιγάρχες. Θα το κάνει; Μάλλον όχι. Αλλά αυτή είναι μια επιλογή. Καλύτερη από τη μη επιλογή.

Για τις δημοσκοπήσεις, πάντως, να σημειώσουμε ότι έχουν μια αδυναμία. Δεν ομολογούν οι ... κοψοχέρηδες ψηφοφόροι της ΝΔ ότι πράγματι ψήφισαν ΝΔ στις τελευταίες εθνικές εκλογές. Προτιμούν να δηλώσουν ότι ψήφισαν το κόμμα που τώρα πρόκειται να ψηφίσουν. Αν αυτό ισχύει, που πιστεύουμε ότι ισχύει, οι δημοσκοπήσεις ευνοούν, σε έναν βαθμό τη ΝΔ. Αυτό δεν σημαίνει ότι το 30% είναι 25%. Σημαίνει όμως ότι οι δημοσκοπήσεις είναι ένα εργαλείο και ως τέτοιο θα πρέπει να αντιμετωπίζεται.

Ας πούμε οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι υπάρχει βελτίωση στην εικόνα που έχουν οι πολίτες για το ΕΣΥ. Ότι ο Άδωνις κάνει δουλειά και γι αυτό στοχοποιείται.

Μετά την απουσία Σαμαρά από την εκδήλωση του Στυλιανίδη, έρχεται η ώρα του Καραμανλή. Θα μιλήσει σήμερα σε εκδήλωση για την πρώην πρόεδρο της Βουλής, Άννα Ψαρούδα Μπενάκη.

Αποκαταστάθηκαν οι σχέσεις με την οικογένεια Σκλαβενίτη, οι οποίες δοκιμάστηκαν από τις αποφάσεις του κ. Τάκη.

Ο Ανάλγητος