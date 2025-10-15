Τι σημαίνει η απόλυτη επικράτηση Τραμπ, Νετανιάχου

Δεν γνωρίζω πόσο θα διαρκέσει η ειρήνη στη Μέση Ανατολή· ίσως η Χαμάς εξαναγκάστηκε να παραδοθεί και να συμβιβαστεί, όπως είχε κάνει παλαιότερα και η PLO. Πιστεύω όμως πως είναι θέμα χρόνου να εμφανιστεί κάποια άλλη οργάνωση που θα καλύψει το κενό εκπροσώπησης του ριζοσπαστικού Ισλάμ στην περιοχή.

Η συμφωνία, ωστόσο, αποτελεί ιστορική επιτυχία του Ντόναλντ Τραμπ και του Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Επιβεβαιώνει, παράλληλα, την εκτίμηση πως έχουμε εισέλθει σε μια εποχή ωμού ρεαλισμού, όπου τα αποτελέσματα επιτυγχάνονται δια της ισχύος και όχι μέσω επικλήσεων στο διεθνές δίκαιο.

Η επιτυχία του Τραμπ έγκειται στο γεγονός ότι, σε μια περίοδο όπου πολλοί διεθνείς παράγοντες θεωρούν δεδομένη την παρακμή της αμερικανικής ισχύος και διάφορες περιφερειακές δυνάμεις σπεύδουν να αποσπάσουν μερίδιο επιρροής, οι Ηνωμένες Πολιτείες επανήλθαν ως ο απόλυτος ρυθμιστής της μπαρουταποθήκης της Μέσης Ανατολής.

Η Ρωσία εκδιώχθηκε από τη Συρία με συνοπτικές διαδικασίες, ενώ η Κίνα δεν τόλμησε καν να εμφανιστεί διεκδικώντας ρόλο.

Το Ισραήλ, πριν από δύο χρόνια, βρισκόταν περικυκλωμένο:

-βόρεια από τη Χεζμπολά,

-ανατολικά από τη Συρία υπό ιρανική και ρωσική επιρροή,

-νότια από τη Χαμάς και τους Χούθι.

Δύο χρόνια μετά τη δολοφονική επίθεση της Χαμάς κατά αμάχων, η Χεζμπολά έχει εξουδετερωθεί και ο Λίβανος έχει αλλάξει πολιτική ηγεσία. Η Γάζα έχει τεθεί υπό έλεγχο, και η Χαμάς ουσιαστικά έχει διαλυθεί· ό,τι απέμεινε αναγκάστηκε να αποδεχθεί μια συμφωνία που της επέβαλαν οι χρηματοδότες της - Κατάρ και Τουρκία.

Το καθεστώς Άσαντ στη Συρία ανήκει πλέον στο παρελθόν, ενώ ο νέος, πρώην ισλαμιστής ηγέτης επιχειρεί να τεθεί υπό δυτική επιτροπεία. Το Ισραήλ ελέγχει πλέον περιοχές στα ισραηλινο-συριακά σύνορα και εξουδετερώνει κάθε πιθανή απειλή, ακόμη και στη Δαμασκό.

Το Ισραήλ δεν δίστασε να πλήξει δύο φορές το Ιράν με εκτεταμένες επιχειρήσεις, αποκτώντας έλεγχο του εναέριου χώρου της χώρας. Στη δεύτερη επιχείρηση, οι ΗΠΑ συμμετείχαν ανοιχτά στους βομβαρδισμούς των ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων. Οι επιθέσεις επεκτάθηκαν ακόμη και στην έδρα της Χαμάς στο Κατάρ.

Καμία από τις δυνάμεις που διεκδικούν ρόλο παγκόσμιας ή περιφερειακής ηγεμονίας -Κίνα, Ρωσία ή Τουρκία- δεν τόλμησε καν να διαμαρτυρηθεί, πόσο μάλλον να προβάλει αντίσταση.

Η Τουρκία, αντίθετα, μοιάζει να τρέχει πίσω από τις ΗΠΑ σαν δαρμένο σκυλάκι του καναπέ, αφού μαζί με το Κατάρ θεωρούνται οι βασικοί μεσολαβητές που έπεισαν τη Χαμάς να αποδεχθεί τη συμφωνία ειρήνης. Και όλα αυτά χωρίς η Άγκυρα να έχει αποσπάσει ούτε μια υπόσχεση για τον πολυπόθητο επαναπατρισμό της στο πρόγραμμα των F-35.

Η επίδειξη ισχύος και επιρροής των ΗΠΑ τους τελευταίους μήνες στη Μέση Ανατολή υπήρξε πρωτοφανής μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Απέδειξε ότι καμία άλλη δύναμη στον κόσμο δεν μπορεί να υλοποιήσει τους στόχους της χωρίς την αμερικανική έγκριση.

Οι εξελίξεις αυτές ενισχύουν τις απόψεις όσων, όπως οι υποστηρικτές του Τραμπ, θεωρούν ότι οι δυτικές δημοκρατίες, με τους υπερβολικά συμπεριληπτικούς θεσμούς τους, έχουν καταστεί πλαδαρές και αναποτελεσματικές, και χρειάζονται αναδόμηση σε πιο αποφασιστικές, αυταρχικές δομές. Τα σενάρια αυτά θα ενισχυθούν περαιτέρω, αν υπάρξουν χειροπιαστά θετικά αποτελέσματα στην οικονομία και στο χρέος των ΗΠΑ.

Η επιτυχία του Τραμπ στη Μέση Ανατολή είναι απίστευτη και αναμένεται να έχει βαθιές, ακόμη απροσδιόριστες συνέπειες. Αυτό δεν σημαίνει πως δεν παραμένει ένα κυκλοθυμικός ηγέτης με αδυναμία κατανόησης των διεθνών θεμάτων στην πολυπλοκότητά τους. Ο προφορικός τους λόγος άλλωστε αποτελεί αδιάψευστο μάρτυρα. Εκ των αποτελεσμάτων όμως δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε πως ο αντιθεσμικός τρόπος που διοικεί είναι αναποτελεσματικός.

Τουταντίον... Έχουμε να μάθουμε πολλά ακόμη.

Υ.Γ. Για την Ελλάδα, οι εξελίξεις αυτές πιθανότατα έχουν θετικό αντίκτυπο, καθώς η επάνοδος των ΗΠΑ ως παγκόσμιου «χωροφύλακα» περιορίζει τις βλέψεις της Τουρκίας και της Ρωσίας ως περιφερειακών δυνάμεων.

📬🖊️ Επιστολές αναγνωστών

Σε τι δεν θα συμφωνήσουν οι Τούρκοι..

Αγαπητέ κ. Στούπα συμφωνώ απολύτως με το σημερινό σας άρθρο για τις αντιρρήσεις της Ελλάδας σχετικά με τη συμμετοχή της Τουρκίας στο εξοπλιστικό πρόγραμμα. Διαφωνώ μόνο στο τι μπορεί να δεχθεί η Τουρκία από τις προϋποθέσεις που θέτουμε. Μόνο για τις εγγυήσεις μη χρήσης ευρωπαϊκών όπλων κατά της Ελλάδας και το μηχανισμό διαφάνειας μπορεί να συζητήσουν. Τα υπόλοιπα αποκλείονται. Επί παραδείγματι η αναφορά στο Δίκαιο της Θάλασσας θα συνιστούσε ανατροπή της πάγιας θέσης τους επί 44 χρόνια..

[email protected]