AVAX: Εκτόξευση αποτελεσμάτων στο εννεάμηνο, ανεκτέλεστο 2,53 δις.

Ιστορικά υψηλά οικονομικά αποτελέσματα παρουσίασε για το εννεάμηνο ο Όμιλος ΑΒΑΞ, με τους βασικούς οικονομικούς δείκτες να σημειώνουν ισχυρή διψήφια αύξηση και το εννεάμηνο να βρίσκεται υψηλότερα από το 2024 σε όλες τις γραμμές, προμηνύοντας ότι το 2025 θα είναι χρονιά ρεκόρ για την ΑΒΑΞ με το ανεκτέλεστο να έχει ήδη «σκαρφαλώσει στα 2,53 δις.

Από τα αποτελέσματα εννεαμήνου πέραν από τις υψηλές επιδόσεις θα πρέπει να σημειωθεί ότι η ΑΒΑΞ διατηρεί ένα ποιοτικό Χαρτοφυλάκιο Συμμετοχών σε Παραχωρήσεις & ΣΔΙΤ, με αποτίμηση που πλησιάζει τα €427,8 εκατ ευρώ, και επίσης μείωσε κατά 11,9% τον δανεισμό χτίζοντας μια σχέση Καθαρού Δανεισμού / EBITDA διαμορφώθηκε στο 1,60x.

Οι οικονομικές επιδόσεις

Ειδικότερα, ο Όμιλος παρουσίασε αύξηση κύκλου εργασιών κατά 65% στα 682,2 εκατ., έναντι 414,6 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο διάστημα του 2024. Ο αυξημένος κύκλος εργασιών του τρέχοντος έτους οφείλεται στο γεγονός ότι τα νέα έργα εισέρχονται σε φάση πλήρους εκτέλεσης.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών εξόδων και αποσβέσεων (ΕΒΙΤDA) ανήλθαν σε 94,5 εκατ. ευρώ, έναντι 68,8 εκατ. ευρώ στο συγκρίσιμο 9μηνο του 2024, λόγω της αύξησης του EBITDA του κλάδου της κατασκευής, ως αποτέλεσμα των υψηλότερων ρυθμών προόδου του ποιοτικού χαρτοφυλακίου των υπό εκτέλεση έργων.

Τα καθαρά κέρδη έφτασαν τα 42,1 εκατ. ευρώ, έναντι 4,9 εκατ. το 2024, όταν είχαν λογιστικοποιηθεί σημαντικά αυξημένες προβλέψεις (Λίβανος), και λόγω των βελτιωμένων χαρακτηριστικών κερδοφορίας των εκτελούμενων έργων και της μείωσης του δανεισμού και των συνδεδεμένων χρηματοοικονομικών εξόδων.

Τα EBITDA σημείωσαν αύξηση κατά 37% στα 94,5 εκατ. ευρώ, έναντι 68,8 εκατ. ευρώ το 2024

Την ίδια ώρα ο δείκτης Καθαρού Δανεισμού / EBITDA διαμορφώθηκε στο 1,60x την 30.09.2025 από 2,25x την 31.12.2024 με τον όμιλο να επιτυγχάνει νέα μείωση κατά 11,9% του καθαρού δανεισμού, έναντι του τέλους 2024

Τα αποτελέσματα εννεαμήνου 2025 επιβεβαιώνουν τις εκτιμήσεις της διοίκησης της ΑΒΑΞ για συνέχιση της αναπτυξιακής πορείας του Ομίλου το 2025 και τα επόμενα έτη, και καταδεικνύουν τη δυνατότητα του Ομίλου να μετατρέπει το παραγόμενο λειτουργικό αποτέλεσμα σε υψηλή καθαρή κερδοφορία, δημιουργώντας χώρο τόσο για νέες επενδύσεις, όσο και για υψηλές μερισματικές αποδόσεις.

Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των υπογεγραμμένων έργων του Ομίλου την τρέχουσα περίοδο ανέρχεται σε 2,53 δισ. ευρώ, μειωμένο έναντι του τέλους του 2024 λόγω της επιτάχυνσης του ρυθμού υλοποίησης των έργων του Ομίλου.

Τα ιδιωτικά έργα & ΣΔΙΤ αναλογούν στο 52% του συνολικού ανεκτέλεστου υπολοίπου έργων του Ομίλου, όπως διαμορφώνεται την τρέχουσα περίοδο, με τα δημόσια έργα να αντιπροσωπεύουν το υπόλοιπο 48%, ενώ τα έργα του εξωτερικού αναλογούν στο 12% του συνόλου.

ΕΞΕΛΙΞΗ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ

Ο καθαρός τραπεζικός δανεισμός του Ομίλου (συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων από leasing εξοπλισμού) μειώθηκε σημαντικά στη διάρκεια του εννεαμήνου του τρέχοντος έτους, ανερχόμενος σε €209,2 εκατομμύρια την 30.09.2025 από €237,5 εκατομμύρια την 31.12.2024.

Ο δείκτης μόχλευσης (Καθαρός Δανεισμός / EBITDA) μειώθηκε περαιτέρω, φτάνοντας το 1,60x με βάση το EBITDA των τελευταίων 12 μηνών. Η βελτίωση του δείκτη οφείλεται στη συνεχιζόμενη ενίσχυση του EBITDA και τον περιορισμό του καθαρού δανεισμού, παρά την αύξηση του κύκλου εργασιών. Ανάλυση Δανεισμού & Leasing – Ενοποιημένα Μεγέθη Ομίλου ποσά σε € εκατομμύρια 30.09.2025



ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

Ο Όμιλος διαθέτει ένα ποιοτικό χαρτοφυλάκιο συμμετοχών σε παραχωρήσεις και ΣΔΙΤ σημαντικής αξίας, με αποτίμηση εύλογης αξίας €427,8 εκατομμυρίων στο τέλος του εννεαμήνου του 2025. Από το ανωτέρω σύνολο, ποσό €158,4 εκατομμυρίων δεν αποτυπώνεται στον ενοποιημένο ισολογισμό, και ειδικότερα στα ίδια κεφάλαια, λόγω της διαφοράς στην μέθοδο αποτίμησης μεταξύ εύλογης αξίας και καθαρής θέσης.

Ο καθαρός δανεισμός της 100% θυγατρικής ΑΒΑΞ Παραχωρήσεις ΑΕ, η οποία αποτελεί το όχημα του Ομίλου για τις βασικές συμμετοχές σε παραχωρήσεις, ανήλθε σε €159,9 εκατομμύρια, σημαντικά μειωμένος έναντι του τέλους 2024 λόγω των αποπληρωμών που υπερτερούν των πραγματοποιούμενων επενδύσεων σε συμμετοχές.