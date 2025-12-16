Autodia: Στα 35 εκατ. ευρώ ο τζίρος το 2025 – Η πρόκληση και η απειλή της AI

Πάνω από 2.000 μέλη διαθέτει η Autodia στην Ελλάδα και πάνω από τρία εκατομμύρια παγκοσμίως. Ο ρόλος της είναι να εισπράττει για τους καλλιτέχνες που αποτελούνται από μουσικούς, στιχουργούς, συνθέτες τα πνευματικά δικαιώματα και να τα αποδίδει σε αυτούς. Ουσιαστικά ανέλαβε τον ρόλο της ΑΕΠΙ που είχε κλείσει με απόφαση του υπουργείου Πολιτισμού, λόγω κακοδιαχείρισης.

Από το 2017 που ξεκίνησε με τζίρο 400.000 ευρώ, έφτασε το 2024 να κάνει τζίρο 31 εκατ. ευρώ, ενώ αναμένεται φέτος να κλείσει η χρονιά στα 35 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, όλα αυτά τα χρόνια έχει διανέμει πάνω από 100 εκατ. ευρώ στα μέλη της. Αυτή την στιγμή η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζει είναι η AI και γι' αυτό θέλουν να θεσμοθετηθεί ένα πλαίσιο που θα τους προστατεύει.

Ο γνωστός συνθέτης Φοίβος Τασσόπουλος δήλωσε μεταξύ άλλων στον Liberal: «Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να συνειδητοποιήσει ο κόσμος ότι έρχεται ένας Αρμαγεδδών με την Τεχνητή Νοημοσύνη. Ποιος λόγος υπάρχει να φτιάχνει η ΤΝ στίχους ή συνθέσεις εκτός από το να μας βγάλει από την εξίσωση. Ουσιαστικά θα καταργηθεί η δουλειά μας. Εάν ο καλλιτέχνης χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη και όχι το μυαλό του δεν κάνει τέχνη. Η τέχνη δεν χρειάζεται τη διευκόλυνση ενός εργαλείου τεχνητής νοημοσύνης. Η τέχνη είναι ακριβώς το αντίθετο, θέλει αυτό το βάσανο, την προσπάθεια, την αποτυχία, θέλει όλη την γκάμα των συναισθημάτων και των εμπειριών ώστε να συνεχίσει να ονομάζεται τέχνη. Ένας δημιουργός με αξιοπρέπεια που σέβεται τον εαυτό του δεν είναι υπέρ της Τεχνητής Νοημοσύνης. Τέλος, θα πω ότι όσο μεγαλώνει η χρήση της τεχνολογίας στη μουσική, τόσο μειώνεται η χρήση του ταλέντου».

Τα αιτήματα

Αυτό που προσπαθεί να διεκδικήσει η Autodia και οι αντίστοιχοι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης μουσικών πνευματικών δικαιωμάτων στο εξωτερικό είναι να έχει κάθε προϊόν - μουσικό κομμάτι - που παράγεται από μηχανή Τεχνητής Νοημοσύνης ένα υδατογράφημα επάνω του που να λέει ότι είναι προϊόν ΑΙ. «Αυτό πέρα από την επιβίωση τη δική μας είναι και για την μη εξαπάτηση του κοινού», υπογραμμίζει ο κ. Τασσόπουλος και προσθέτει «Το δεύτερο απαιτούμενο είναι οποιοδήποτε έσοδο παράγεται σε αυτές τις εταιρείες από τα τραγούδια - προϊόντα ΑΙ -, να δίνεται ένα ποσοστό, το οποίο θα καθοριστεί από το νόμο να πηγαίνει στους δημιουργούς».

Τι λέει ο κόσμος για την μουσική και το ΑΙ

Η Deezer, παγκόσμια πλατφόρμα μουσικής εμπειρίας, σε συνεργασία με την εταιρία έρευνα αγοράς Ipsos παρουσίασαν μια μελέτη που διερευνά τις στάσεις και τις αντιλήψεις γύρω από την ΤΝ και τη μουσική, η οποία διεξήχθη σε 8 χώρες με τη συμμετοχή 9000 ατόμων. Η έρευνα αναδεικνύει τη συντριπτική υποστήριξη του κοινού για τη σήμανση της μουσικής που παράγεται εξολοκλήρου από ΤΝ, την αντίθεση στις παραβιάσεις πνευματικών δικαιωμάτων και την ανησυχία του σχετικά με τα μέσα διαβίωσης των καλλιτεχνών.

Αναλυτικότερα, η έρευνα αποκάλυψε ότι το 80% συμφωνεί ότι η μουσική που έχει δημιουργηθεί 100% από τεχνητή νοημοσύνη πρέπει να φέρει σαφή σήμανση για τους ακροατές. Το 73% των χρηστών υπηρεσιών streaming μουσικής θα ήθελε να γνωρίζει αν μια υπηρεσία streaming μουσικής προτείνει μουσική που έχει δημιουργηθεί 100% από τεχνητή νοημοσύνη. Το 52% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι τα τραγούδια που έχουν δημιουργηθεί 100% από τεχνητή νοημοσύνη δεν πρέπει να περιλαμβάνονται στα charts μαζί με τα τραγούδια που έχουν δημιουργηθεί από ανθρώπους. Μόλις το 11% πιστεύει ότι η μουσική που έχει δημιουργηθεί 100% από τεχνητή νοημοσύνη πρέπει να αντιμετωπίζεται ισότιμα στα charts.

Το 65% δηλώνει ότι δεν πρέπει να επιτρέπεται η χρήση υλικού που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα για την εκπαίδευση μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία μουσικής. Το 70% πιστεύει ότι η μουσική που δημιουργείται εξ ολοκλήρου από τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τα μέσα διαβίωσης των σημερινών και μελλοντικών μουσικών/καλλιτεχνών/συνθετών.

Το 73% θεωρεί ανήθικο το γεγονός ότι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης χρησιμοποιούν υλικό που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα για τη δημιουργία νέας μουσικής χωρίς τη ρητή έγκριση του αρχικού καλλιτέχνη. Τέλος, το 69% πιστεύει ότι οι αμοιβές για μουσική που παράγεται εξ ολοκλήρου από τεχνητή νοημοσύνη πρέπει να είναι χαμηλότερες από αυτές για μουσική που παράγεται από ανθρώπους.