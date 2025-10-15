Τα νέα προγράμματα ενεργειακής επιδότησης: Τι ισχύει και τι έρχεται

Σε μια προσπάθεια να στηριχθούν τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις εν μέσω αυξημένων ενεργειακών τιμών, η κυβέρνηση ανακοίνωσε νέα προγράμματα ενεργειακής επιδότησης.

Οι πρωτοβουλίες, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, στοχεύουν τόσο στην άμεση οικονομική ελάφρυνση όσο και στην προώθηση της ενεργειακής αποδοτικότητας.

Τι ισχύει σήμερα

Τα κύρια σημεία των υφιστάμενων επιδοτήσεων του υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας περιλαμβάνουν:

Επιδότηση λογαριασμών ρεύματος και φυσικού αερίου για νοικοκυριά με χαμηλά και μεσαία εισοδήματα.

Μειώσεις τιμών για ευάλωτους καταναλωτές, όπως οικογένειες με παιδιά ή άτομα με χαμηλή σύνταξη.

Επιδότηση καυσίμων θέρμανσης για νοικοκυριά σε περιοχές με χαμηλές θερμοκρασίες κατά τους χειμερινούς μήνες.

Τα προγράμματα που «έτρεξαν» από τις αρχές του έτους ήταν τα εξής:

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων συνεχίζει να γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του Υπουργείου, με στόχο τη γρήγορη και απρόσκοπτη καταβολή των ποσών στους δικαιούχους.

Τι έρχεται

Τα νέα προγράμματα, που αναμένονται να ενεργοποιηθούν εντός των επόμενων μηνών, εστιάζουν κυρίως σε:

Ενίσχυση για πράσινη ενέργεια: Σχεδιάζονται επιδοτήσεις για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και αντλιών θερμότητας σε νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις.

Κίνητρα για ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων: Προβλέπονται εκπτώσεις και χρηματοδοτικά εργαλεία για θερμομόνωση, αντικατάσταση κουφωμάτων και αναβάθμιση συστημάτων θέρμανσης.

Στοχευμένα προγράμματα για επιχειρήσεις: Μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα μπορούν να αιτηθούν επιδότησης μέρους του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, ώστε να μειωθεί το ενεργειακό τους κόστος και να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητά τους.

Παράταση για τα «Εξοικονομώ»

Στο μεταξύ, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας εξετάζει την παράταση όλων των προγραμμάτων «Εξοικονομώ» λόγω των σημαντικών καθυστερήσεων που έχουν σημειωθεί. Συγκεκριμένα, προτείνεται η επέκταση της διάρκειας των προγραμμάτων του 2021 έως τα τέλη Ιουνίου 2026, ώστε να μην χαθεί πολύτιμη χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και να δοθεί η δυνατότητα σε χιλιάδες δικαιούχους να ολοκληρώσουν τα έργα τους.

Οι παρατάσεις αφορούν συνολικά 15 προγράμματα που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο, τα οποία πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως τον Αύγουστο του 2026.

Σύμφωνα με το σχέδιο, οι νέες ημερομηνίες λήξης των προγραμμάτων θα είναι οι 30 Απριλίου, 31 Μαΐου και 30 Ιουνίου 2026. Η ανάγκη για παράταση προκύπτει από τις καθυστερήσεις σε διάφορα στάδια της διαδικασίας, όπως η συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών και η έγκριση των αιτήσεων, με αποτέλεσμα αρκετές επενδύσεις να παραμένουν ανολοκλήρωτες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το ζήτημα έθεσε και το Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας του ΤΕΕ με σχετική επιστολή, επισημαίνοντας τον κίνδυνο απώλειας ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων, ενδεχόμενης απένταξης χρηματοδοτήσεων και πλήγματος στη διεθνή αξιοπιστία της χώρας, λόγω των έργων που δεν έχουν ολοκληρωθεί.

Τι πρέπει να κάνουν οι πολίτες

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να ενημερωθούν άμεσα μέσω των επίσημων ιστοσελίδων και να υποβάλουν τις αιτήσεις τους πριν από τις καθορισμένες προθεσμίες. Οι ειδικοί συνιστούν να συγκεντρωθούν όλα τα απαραίτητα έγγραφα και να ελέγχεται η επιλεξιμότητα πριν από την υποβολή.

Με τις νέες παρεμβάσεις, η κυβέρνηση επιδιώκει να ελαφρύνει το ενεργειακό βάρος των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων, ενισχύοντας παράλληλα τη μετάβαση σε πιο φιλικές προς το περιβάλλον μορφές ενέργειας.