ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Τη δυναμική είσοδο της Revoil στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, την επέκταση του δικτύου της σε αστικά κέντρα και την ενίσχυση του χαρτοφυλακίου της μέσω στοχευμένων εξαγορών, αναλύει o Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, Ευάγγελος Γ. Ρούσσος σε συνέντευξή του στο Liberal και στη Μαργαρίτα Ασημακοπούλου.

Συνδυάζοντας την παραδοσιακή εμπορία καυσίμων, η Revoil, ενισχύει τη στρατηγική της για βιώσιμη ανάπτυξη, με «ανοίγματα» σε νέες αγορές, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα την εξαγορά της εταιρείας Μαλτέζος.

Ο κ. Ρούσσος κάνει ιδιαίτερη αναφορά στον εμπλουτισμό του «πράσινου» χαρτοφυλακίου της εταιρείας με νέα σχέδια σε αιολικά, φωτοβολταϊκά και αποθήκευση ενώ παράλληλα εκφράζει την αισιοδοξία του για τα αποτελέσματα του ομίλου για το υπόλοιπο της χρήσης.

Συνέντευξη στη Μαργαρίτα Ασημακοπούλου

Προσφάτως προχωρήσατε σε ένα σημαντικό βήμα στον χώρο της ενέργειας με την εξαγορά της εταιρείας Μαλτέζος. Πού αποσκοπεί η επενδυτική αυτή κίνηση και τι σηματοδοτεί για τον ευρύτερο ενεργειακό σας προσανατολισμό; Δρομολογείτε κι άλλες αντίστοιχες ενέργειες;

Η εξαγορά της Εταιρείας ΜΑΛΤΕΖΟΣ που αποτελεί ισχυρό brand name στον χώρο της με μακρά παράδοση, εμπειρία και εξειδίκευση στον κλάδο των ηλιακών θερμοσιφώνων και συλλεκτών είναι ένα ακόμα βήμα της REVOIL στο να ενισχύσει την παρουσία της στον ευρύτερο κλάδο της ενέργειας και σε μία αγορά διαφορετική από την εμπορία πετρελαιοειδών.

Μετά την ενασχόληση του Ομίλου με τον χώρο των ΑΠΕ μέσω της θυγατρικής REV ENERGY, η ΜΑΛΤΕΖΟΣ έρχεται να διευρύνει τις προοπτικές μεγέθυνσης του Ομίλου σε μία αγορά που χρησιμοποιεί τεχνολογίες αιχμής με μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης. Επίσης η ΜΑΛΤΕΖΟΣ ανοίγει τους ορίζοντες του Ομίλου σε αγορές του εξωτερικού, ενώ ενισχύει το στρατηγικό σχεδιασμό για περισσότερη βιώσιμη ανάπτυξη σε ένα κλάδο που συνδέεται άρρηκτα με την «πράσινη» ενέργεια.

Σε ότι αφορά το μέλλον είμαστε επικεντρωμένοι στην περαιτέρω ανάπτυξη της παρουσίας μας στο χώρο των ΑΠΕ με νέα έργα και περισσότερα MWp στο χαρτοφυλάκιο μας.

Τα τελευταία χρόνια εμπλουτίζετε συνεχώς το «πράσινο» χαρτοφυλάκιο σας επενδύοντας στις Ανανεώσιμες Πηγές. Πώς εξελίσσονται τα σχέδια της REVOIL στις ΑΠΕ;

Εξελίσσονται πολύ καλά, ήδη η REVOIL από τα τέλη του 2024 προχώρησε στη σύσταση της 100% θυγατρικής REV ENERGY GROUP που συγκεντρώνει όλες τις συμμετοχές της μητρικής στον χώρο των Α.Π.Ε. και στην ουσία αποτελεί τον δεύτερο μεγάλο πόλο ανάπτυξης του Ομίλου μετά την εμπορία πετρελαιοειδών. Τα σχέδια για την REV ENERGY είναι σε βάθος πενταετίας να λειτουργεί έργα Α.Π.Ε. συνολικής ισχύος 200 MWp και συγκεκριμένα 65 MWp από Φωτοβολταϊκά Πάρκα, 35 MWp από Αιολικά Πάρκα και 100 MWp από Σταθμούς Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Σήμερα είναι σε λειτουργία φωτοβολταικά πάρκα ισχύος 23,35 MWp, σε αναμονή ηλέκτρισης φωτοβολταικό πάρκο 1 MWp και αιολικό πάρκο 3 MWp, ενώ υπό ανάπτυξη (περιβαλλοντική αδειοδότηση) αιολικά πάρκα 60MWp καθώς και τέσσερεις μονάδες αποθήκευσης 174 MWp.

Η στρατηγική σας για την ανάπτυξη του δικτύου πρατηρίων εστιάζει σταθερά στην Περιφέρεια. Τι να περιμένουμε μελλοντικά στις γύρω περιοχές σε ό,τι αφορά το δίκτυο;

Είναι αλήθεια ότι το δίκτυο πρατηρίων της REVOIL έχει πολύ έντονη παρουσία στην ελληνική περιφέρεια. Ένα μεγάλο κομμάτι του δικτύου μας είναι οικογενειακές επιχειρήσεις, με μακρά εμπειρία στον κλάδο και με σχέσεις που έχουν χτιστεί στην αμοιβαία εμπιστοσύνη και στις μακροχρόνιες συνεργασίες. Συνεχίζουμε να στηρίζουμε τους παραδοσιακούς επαγγελματίες, εστιάζοντας όμως την επέκταση του δικτύου μας και σε πρωτεύουσες νομών καθώς και στα αστικά κέντρα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.

O κλάδος παρατηρούμε ότι χαρακτηρίζεται από έντονη μεταβλητότητα με την αγορά να έχει αλλάξει άρδην σε σχέση με τα προηγούμενα δεκαπέντε χρόνια. Ποια είναι τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της REVOIL σήμερα σε ένα τέτοιο περιβάλλον;

Η αγορά σίγουρα έχει αλλάξει, η συνολική πίττα συρρικνώνεται, Εταιρίες εμπορίας έχουν κλείσει ενώ και ο αριθμός των πρατηρίων είναι πολύ μικρότερος από ότι ήταν πριν από 15 χρόνια. Η REVOIL έχει καταφέρει να σταθεί απέναντι στον ανταγωνισμό κερδίζοντας μερίδια αγοράς που την κατατάσσουν στις μεγαλύτερες εταιρίες του κλάδου προβάλλοντας τα ανταγωνιστικά της πλεονεκτήματα που είναι το σύγχρονο δίκτυο πρατηρίων, οι ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, η πιστοποιημένη άριστη ποιότητα και στην σωστή ποσότητα των καυσίμων της, η πελατοκεντρική της προσέγγιση και το εξειδικευμένο προσωπικό της.

Εστιάζετε αρκετά στην έννοια της βιωσιμότητας ως εταιρεία. Πώς διασφαλίζετε τη βιώσιμη λειτουργία της REVOIL και τι σημαίνει ο όρος για εσάς;

Η επιχειρηματική δράση της REVOIL βασίζεται στη θεμελιώδη αρχή ότι µόνο η ισορροπημένη ανάπτυξη µε σεβασμό προς τον Άνθρωπο, την Κοινωνία και το Περιβάλλον μπορεί να γίνει αποδεκτή και να είναι διατηρήσιμη στο μέλλον.

Αναπόσπαστο στοιχείο της επιχειρηματικής μας στρατηγικής αποτελεί η Βιώσιμη Ανάπτυξη, η οποία σε βάθος χρόνου θα μας διατηρήσει ανταγωνιστικούς, αξιοποιώντας και τις ευκαιρίες που προκύπτουν από την ενεργειακή μετάβαση. Η μέριμνα για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων, ο σεβασμός και η προστασία του περιβάλλοντος, η ολοκληρωμένη κάλυψη των αναγκών των πελατών και η αρμονική συνύπαρξη µε τις τοπικές κοινωνίες στις οποίες δραστηριοποιούμαστε, αποτελούν τους κύριους πυλώνες της Βιώσιμης Ανάπτυξης της Εταιρείας μας.

Πόσο ικανοποιημένοι είστε από τα οικονομικά αποτελέσματα του 1ου εξαμήνου του έτους που πρόσφατα δημοσιεύσατε; Τι να περιμένουμε για το υπόλοιπο της χρήσης;

Είμαστε ικανοποιημένοι από τις επιδόσεις του Ομίλου μας. Στο πρώτο εξάμηνο του 2025 σημείωσε άνοδο των πωλούμενων όγκων καυσίμων κατά 8,08%, με την καθαρή κερδοφορία του να ενισχύεται κατά 42,35% σε σχέση με το εξάμηνο του 2024 κυρίως λόγω των εσόδων από τις ΑΠΕ και του χαμηλότερου χρηματοοικονομικού κόστους. Σε επίπεδο λειτουργικής κερδοφορίας - EBITDA ο Όμιλος σημείωσε αύξηση κατά 9,55% σε σχέση με το ‘Α 6μηνο του 2024 προερχόμενη κυρίως από τη δραστηριότητα των ΑΠΕ.

Είμαστε αισιόδοξοι και για το υπόλοιπο της χρήσης με την πορεία του τουρισμού τους καλοκαιρινούς και φθινοπωρινούς μήνες να επηρεάζει την εικόνα του δεύτερου εξαμήνου όπως και τη ζήτηση σε πετρέλαιο θέρμανσης από τον Οκτώβριο που συνδέεται με τις καιρικές συνθήκες, ενώ και η διαφαινόμενη περαιτέρω μείωση του Euribor θα λειτουργήσει θετικά τόσο στα αποτελέσματα του Ομίλου όσο και στις ταμειακές ροές του.

Δώστε μια εικόνα για το ανθρώπινο δυναμικό της REVOIL. Πόσο ψηλά στην ατζέντα σας είναι η ανάπτυξη του προσωπικού;

Στη REVOIL θεωρούμε τους ανθρώπους μας αναπόσπαστο κομμάτι της επιτυχίας μας και τους στηρίζουμε έμπρακτα να αναπτυχθούν τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο. Παρέχουμε ίσες ευκαιρίες σε όλους και τους ενθαρρύνουμε να εξελίσσονται, επενδύοντας στην εκπαίδευσή τους και λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για την υγεία και την ασφάλειά τους. Η ευημερία της Εταιρείας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την πρόοδο των ανθρώπων μας. Η ποιότητα και η εξειδίκευση του ανθρώπινου δυναμικού μας είναι από τα σημαντικότερα συγκριτικά πλεονεκτήματα μας έναντι του ανταγωνισμού και είναι κάτι που μας κάνει υπερήφανους. Όπως υπερήφανους μας κάνει και η πιστοποίηση που λάβαμε ως Great Place to Work® για το 2025, μετά από αξιολόγηση του εργασιακού περιβάλλοντος και της οργανωτικής μας κουλτούρας, μια διάκριση που αντανακλά την ουσία της REVOIL που είναι οι άνθρωποί της.

Πώς βλέπετε να διαμορφώνεται η επόμενη μέρα για τον κλάδο εμπορίας πετρελαιοειδών αλλά και ευρύτερα για την ενεργειακή αγορά;

Οι εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών θα είναι παρούσες για πολλά χρόνια ακόμα, καθώς τα ορυκτά καύσιμα θα συνεχίσουν να παίζουν κεντρικό ρόλο στο ενεργειακό μοντέλο της χώρας μας και η απεξάρτηση από τους υδρογονάνθρακες δεν πρόκειται να συμβεί ακαριαία. Όμως η μετάβαση σε νέες καθαρότερες μορφές ενέργειας είναι μία πραγματικότητα και η αλλαγή του ενεργειακού μίγματος σε ένα πιο βιώσιμο μοντέλο με κύριο άξονα την προσπάθεια μείωσης των εκπομπών του θερμοκηπίου είναι προκλήσεις που οι εταιρίες εμπορίας πετρελαιοειδών έχουμε μπροστά μας. Γνωρίζουμε ότι οι συνολικοί πωλούμενοι όγκοι καυσίμων δεν θα είναι οι ίδιοι τα επόμενα χρόνια με την εξάπλωση της ηλεκτροκίνησης, τους οικονομικότερους κινητήρες, την υβριδική τεχνολογία και πιθανότατα τη χρήση άλλων εναλλακτικών καυσίμων. Η ενεργειακή αγορά χρειάζεται προσαρμοστικότητα, ανοιχτούς ορίζοντες και ευελιξία καθώς σε ένα άκρως μεταβαλλόμενο περιβάλλον θα υπάρξουν ευκαιρίες ανάπτυξης σε όσους έγκαιρα τις διακρίνουν.