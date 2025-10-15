Enaon: Νέα εποχή βιώσιμων δικτύων στην Ελλάδα

Η Enaon, Εταιρεία Βιώσιμων Δικτύων, χαράσσει μια νέα πορεία στον ενεργειακό χάρτη της χώρας, αξιοποιώντας σύγχρονες τεχνολογίες και ψηφιακές λύσεις που φέρνουν το μέλλον πιο κοντά. Με την τεχνογνωσία του μητρικού ομίλου Italgas και με δέσμευση στη βιωσιμότητα, η εταιρεία υλοποιεί επενδύσεις στρατηγικού χαρακτήρα για την ανάπτυξη καινοτόμων ενεργειακών υποδομών σε όλη την Ελλάδα, συμβάλλοντας στην επίτευξη των εθνικών και ευρωπαϊκών στόχων για την πράσινη μετάβαση.

Η Enaon, μέσω της θυγατρικής της Enaon EDA, διαχειρίζεται σήμερα περίπου 8.700 χλμ δικτύου διανομής φυσικού αερίου σε 115 δήμους της χώρας, με περισσότερους από 630.000 καταναλωτές όλων των κατηγοριών (οικιακοί, εμπορικοί, βιομηχανικοί). Τα δίκτυά της είναι έξυπνα και ψηφιακά και μπορούν να αξιοποιηθούν για τη μετάβαση της χώρας σε καθαρότερη ενέργεια, καθώς είναι έτοιμα για τη διανομή ανανεώσιμων αερίων, όπως είναι το βιομεθάνιο.

Το βιομεθάνιο είναι μια μορφή ενέργειας άμεσα διαθέσιμη, οικονομικά αποδοτική και πλήρως συμβατή με τις υφιστάμενες υποδομές της Enaon. Τα οφέλη από την ένταξη του βιομεθανίου στο εθνικό ενεργειακό σύστημα είναι πολλαπλά: αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για την επίτευξη των στόχων της απανθρακοποίησης, συμβάλλοντας στη διαφοροποίηση των πηγών, τη μείωση της εξάρτησης από ξένες προμήθειες και την ενίσχυση της ασφάλειας εφοδιασμού.

Προς αυτή την κατεύθυνση, η Enaon βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με όλους τους θεσμικούς φορείς για τη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου, και βιώσιμου πλαισίου που θα μετατρέψει το βιομεθάνιο σε πραγματική ευκαιρία για την Ελλάδα.

Επίσης, η εταιρεία έχει υπογράψει Μνημόνιο Συνεργασίας με τον ΕΣΠΑΒ, τον Ελληνικό Σύνδεσμο Παραγωγών Βιοαερίου, καθώς και με παραγωγούς βιοαερίου που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την μετατροπή των μονάδων τους για την παραγωγή βιομεθανίου, καταδεικνύοντας τη βούλησή της να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στην ενίσχυση του εγχώριου οικοσυστήματος παραγωγής βιομεθανίου.

Ψηφιοποίηση δικτύων

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός των δικτύων διανομής φυσικού αερίου βρίσκεται στο επίκεντρο της στρατηγικής της εταιρείας, καθώς είναι ένας καθοριστικός παράγοντας που επιτρέπει την απαλλαγή από τον άνθρακα και την ενσωμάτωση ανανεώσιμων αερίων.

Ενσωματώνοντας τις βέλτιστες πρακτικές του μητρικού ομίλου Italgas, η Enaon προχωρά στην αντικατάσταση των υφιστάμενων μετρητών με νέα έξυπνα συστήματα μέτρησης, εξασφαλίζοντας ακρίβεια και αμεσότητα των μετρήσεων, καθώς και απομακρυσμένη παρακολούθηση και έλεγχο των κρίσιμων λειτουργιών των μετρητών.

Eπιπλέον, η εταιρεία χρησιμοποιεί το σύστημα Picarro, το οποίο πρωτοεφαρμόστηκε στο δίκτυο της Ιταλίας από την Italgas και αποτελεί την πιο προηγμένη τεχνολογία παγκοσμίως για την τακτική παρακολούθηση του δικτύου και την έγκαιρη ανίχνευση διαρροών αερίου, επεκτείνοντας την ανάλυση σε υπέργεια τμήματα του συστήματος διανομής, τα οποία είναι δεν είναι προσιτά με τις συμβατικές μεθόδους.

Small scale LNG

Ταυτόχρονα, η Enaon αναπτύσσει νέες προηγμένες υποδομές διανομής με στόχο την έλευση του φυσικού αερίου ακόμα σε περιοχές που βρίσκονται μακριά από το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου. Ακολουθώντας το μοντέλο της Italgas στη Σαρδηνία, αναπτύσσονται και στην Ελλάδα έργα υποδομών Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ-LNG) μικρής κλίμακας, αίροντας την ενεργειακή απομόνωση σε απομακρυσμένες περιοχές της χώρας. Η Καστοριά, η Φλώρινα, αλλά και η Πάτρα είναι μερικές από τις πόλεις όπου αναπτύχθηκαν υποδομές LNG μικρής κλιμακας, καταδεικνύοντας τη δέσμευση της Εταιρείας να φέρει το φυσικό αέριο σε κάθε περιοχή, ανεξάρτητα από τη γεωγραφική της θέση.

Σε μια εποχή που η ενεργειακή μετάβαση αποτελεί στρατηγική πρόκληση για ολόκληρη την Ευρώπη, η Enaon αναδεικνύεται σε καθοριστικό παράγοντα της επόμενης ημέρας για την Ελλάδα. Με μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, στοχευμένες συνεργασίες και επενδύσεις που φέρνουν μετρήσιμα αποτελέσματα, η εταιρεία συμβάλλει στη διαμόρφωση ενός νέου ενεργειακού τοπίου, που τοποθετεί την Ελλάδα στο επίκεντρο της βιώσιμης ανάπτυξης για τις επόμενες γενιές.