Wall Street: Τι δείχνουν τα μεγέθη των τραπεζών - Οι εκτιμήσεις των διοικήσεων

Μετά τα δυνατά αποτελέσματα τρίτου τριμήνου οι επικεφαλής των μεγαλύτερων αμερικανικών τραπεζών προβλέπουν ότι οι καλές μέρες για τον κλάδο θα έχουν συνέχεια. Στη Wall Street το ράλι συνεχίστηκε το προηγούμενο τρίμηνο, η οικονομία και η κατανάλωση βαίνουν καλώς παρά τους δασμούς αλλά προειδοποιούν ότι οι αποτιμήσεις είναι θέμα.

Τα έσοδα της Goldman Sachs από τις δραστηριότητες επενδυτικής τραπεζικής αυξήθηκαν 42% στο τρίτο τρίμηνο και της ανταγωνίστριας JPMorgan κατά 16% με δυνατές επιδόσεις επίσης και από τη Citigroup και τη Wells Fargo στο investment banking.

Οι ισολογισμοί των καταναλωτών παραμένουν υγιείς με τις αθετήσεις πληρωμών δανειακών υποχρεώσεων κάτω από τις προσδοκίες, σύμφωνα με τη JPMorgan. Ωστόσο, οι τράπεζες παρακολουθούν στενά την αγορά εργασίας για ενδείξεις περαιτέρω αδυναμίας.

«Το μακροοικονομικό περιβάλλον αντικατοπτρίζει την παγκόσμια οικονομία που αποδείχτηκε πιο ανθεκτική από ότι πολλοί περίμεναν. Οι ΗΠΑ συνεχίζουν να δίνουν τον τόνο με τις επενδύσεις στον χώρο της τεχνολογίας και τις καταναλωτικές δαπάνες σταθερές», σχολίασε η CEO της Citigroup σε τηλεδιάσκεψη με αναλυτές.

«Υπάρχουν, όμως, τομείς με αφρώδεις αποτιμήσεις στην αγορά.»

Στην μεγαλύτερη αμερικανική τράπεζα, τη JPMorgan, ο CFO Jeremy Barnum ανέφερε ότι η τράπεζα πέρασε ένα από τα πιο πολυάσχολα καλοκαίρια στον χώρο των συγχωνεύσεων και εξαγορών εδώ και πολύ καιρό και ότι οι συνθήκες στην κεφαλαιαγορά και οι δημόσιες εγγραφές για νέες εισαγωγές παραμένουν δυνατές στις αρχές του τέταρτου τριμήνου.

Τα επενδυτικά deals έχουν τονωθεί από την άνοδο των αποτιμήσεων με τη Wall Street να σημειώνει διαδοχικά ρεκόρ φέτος ενόψει επιτοκιακών μειώσεων από τη Fed.

Όμως, ο μεγάλος ενθουσιασμός και η υπερβολή δημιουργούν ανησυχίες ότι πλησιάζει μια μεγάλη διόρθωση. Την Τρίτη το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο επίσης προειδοποίησε ότι οι αγορές είναι εφησυχασμένες όσον αφορά τα γεωπολιτικά ρίσκα και το διεθνές εμπόριο.

Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της JPMorgan Jamie Dimon, πολλές κινητές αξίες δείχνουν να εισέρχονται σε περιοχή φούσκας. Η άνοδος των τιμών πάντως τροφοδοτεί το investment banking και τις υπηρεσίες του asset management.

Οι προμήθειες από την επενδυτική τραπεζική αυξήθηκαν σε υψηλό τετραετίας στο πρώτο 9μηνο του 2025, ενισχύοντας τα κέρδη των τραπεζών.

Παγκοσμίως, οι προμήθειες στο investment banking αυξήθηκαν 9% στα $99,4 δισ. μέχρι στιγμής φέτος, στο υψηλότερο επίπεδο από το 2021.

Επίσης, οι συγχωνεύσεις και οι εξαγορές σε παγκόσμιο επίπεδο αυξήθηκαν 40% στο τρίτο τρίμηνο σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι, σύμφωνα με την Dealogic. Ανήλθαν στα $1,26 τρισ.

Ξεχώρισε η εξαγορά της εταιρείας Electronic Arts που αναπτύσσει βιντεοπαιχνίδια για $55 δισ. από τον όμιλο Silver Lake, το επενδυτικό ταμείο της Σαουδικής Αραβίας και την Affinity Partners. Hταν η μεγαλύτερη μοχλευμένη εξαγορά στην ιστορία.

«Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι υπάρχει αρκετή δόση επενδυτικού ενθουσιασμού. Αισθάνομαι καλά όσον αφορά τις προοπτικές, αλλά η αγορά κάνει κύκλους και είναι επιτακτικό να υπάρχει πειθαρχημένη διαχείριση ρίσκου», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Goldman Sachs David Solomon στους αναλυτές κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης.