Ελληνικός Χρυσός: Η στρατηγική σημασία των κρίσιμων πρώτων υλών στην ευρωπαϊκή ενεργειακή μετάβαση

Καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση αναπροσαρμόζει τη στρατηγική της απέναντι στις γεωπολιτικές και τεχνολογικές προκλήσεις της εποχής, η πρόσβαση σε κρίσιμες πρώτες ύλες, αναδεικνύεται σε βασικό πεδίο στρατηγικού ενδιαφέροντος και επενδύσεων. Η επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης, η ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και των τεχνολογιών αποθήκευσης, καθώς και η προωθούμενη ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας, αυξάνουν εκθετικά τη ζήτηση για μέταλλα και σπάνιες γαίες, που συχνά προέρχονται από περιοχές υψηλού γεωπολιτικού ρίσκου.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει να μειώσει την εξάρτησή της από εισαγόμενα μέταλλα υψηλού γεωπολιτικού ρίσκου, καθώς η ζήτηση σε χαλκό και άλλα κρίσιμα μέταλλα προβλέπεται ότι θα αυξηθεί σημαντικά τα επόμενα χρόνια. Σύμφωνα με το International Energy Forum (2024), μέσα στα επόμενα 30 χρόνια θα χρειαστεί να εξορυχθεί 115% περισσότερο χαλκός σε σχέση με όλον τον χαλκό που έχει εξορυχθεί μέχρι σήμερα.

Η έκθεση Global Critical Minerals Outlook 2025 του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA) προβλέπει πιθανό έλλειμμα έως 30% στην προσφορά μέχρι το 2035, ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επισημαίνει ότι η παραγωγή αυτών των κρίσιμων μετάλλων είναι συγκεντρωμένη σε λίγες χώρες. Μέσω του Critical Raw Materials Act, η ΕΕ στοχεύει στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής αυτάρκειας σε κρίσιμες πρώτες ύλες όπως ο χαλκός, που είναι απαραίτητος για την ενεργειακή μετάβαση.

Η Ελληνικός Χρυσός αναδεικνύεται σε στρατηγικό παράγοντα αυτής της προσπάθειας. Τα έργα της στις Σκουριές και την Ολυμπιάδα Χαλκιδικής, τοποθετούν την Ελλάδα στον πυρήνα της ευρωπαϊκής στρατηγικής για κρίσιμες πρώτες ύλες. Η προβλεπόμενη ετήσια παραγωγή χαλκού στις Σκουριές ανέρχεται σε περίπου 67 εκατομμύρια λίβρες, με βεβαιωμένα αποθέματα 779.000 τόνων, προσφέροντας κρίσιμη υποστήριξη στις ενεργειακές υποδομές της Ευρώπης και στις τεχνολογίες καθαρής ενέργειας. Παράλληλα, η Ολυμπιάδα εξασφαλίζει σταθερή παραγωγή χρυσού και χαλκού, ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση της Ελλάδας στην προμήθεια κρίσιμων πρώτων υλών.

Η δραστηριότητα της Ελληνικός Χρυσός υπερβαίνει την απλή εξόρυξη. Η συνολική επένδυση στα Μεταλλεία Κασσάνδρας ξεπερνά τα 3 δισ. δολάρια και απασχολεί περισσότερους από 3.300 εργαζόμενους, κυρίως από τις τοπικές κοινότητες, δημιουργώντας σημαντικό οικονομικό και κοινωνικό αποτύπωμα. Σύμφωνα με μελέτη του ΙΟΒΕ, η συνεισφορά της στο ΑΕΠ ανέρχεται σε 550 εκατ. ευρώ ετησίως, ενώ στηρίζει τη δημιουργία περίπου 8.600 άμεσων και έμμεσων θέσεων εργασίας σε βάθος 20ετίας.

Η αξιοποίηση του ελληνικού ορυκτού πλούτου, με στρατηγική και τεχνολογική υπεροχή, προσφέρει στην Ευρώπη όχι μόνο κρίσιμα μέταλλα, αλλά και ένα σταθερό θεμέλιο για τη μετάβαση σε καθαρές πηγές ενέργειας. Μέσα από υπεύθυνες και τεχνολογικά προηγμένες πρακτικές, η Ελληνικός Χρυσός καθιστά την Ελλάδα κόμβο στην προμήθεια κρίσιμων πρώτων υλών, ενισχύοντας την ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια, στηρίζοντας τη βιώσιμη ανάπτυξη και συμβάλλοντας ουσιαστικά στην επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης.