Σ. Παπασταύρου για Chevron: Σε 2-3 χρόνια οι πρώτες έρευνες - De facto αναγνώριση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων

Σε δύο με τρία χρόνια ξεκινούν οι έρευνες της Chevron στα οικόπεδα νοτίως της Κρήτης, όπως τόνισε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, και όπως είπε «θα ξέρουμε τότε το εύρος και την ποιότητα των κοιτασμάτων και αν επιβεβαιωθεί ότι είναι εμπορικά εκμεταλλεύσιμα τότε η χώρα μας και οι Έλληνες και Ελληνίδες θα περάσουμε σε ένα άλλο επίπεδο».

Παράλληλα, ο κ. Παπασταύρου τόνισε μιλώντας στα «Παραπολιτικά 90,1» πως η επίσημη εκδήλωση ενδιαφέροντος από τον αμερικανικό κολοσσό αποτελεί «μια de facto ενίσχυση και αναγνώριση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων», ενώ σε σχέση με την επίσκεψή του στις ΗΠΑ, με τα ενεργειακά θέματα να κυριαρχούν στην ατζέντα, επεσήμανε πως η Αμερική «αναγνωρίζει την χώρα μας ως έναν ενεργειακό κόμβο».

Με αφορμή την επίσκεψή του στην Αμερική για τα ενεργειακά θέματα, είπε πως «είναι σαφές ότι η Αμερική αναγνωρίζει την χώρα μας ως έναν ενεργειακό κόμβο, αναγνωρίζει τις υποδομές που έχει η πατρίδα μας στην Ρεβυθούσα, στην Αλεξανδρούπολη ως υποδομές που επιτρέπουν στο αμερικανικό φυσικό αέριο να έρθει και να βρει το δρόμο του προς τις χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης σε μια κατεύθυνση απεξάρτησης από το ρωσικό αέριο οπότε οι σχέσεις μας με τα ενεργειακά είναι ένας πυλώνας σταθερότητας που εμβαθύνει τις σχέσεις μας με την Αμερική.

Ερωτηθείς για το ποιες είναι οι προοπτικές για τη χώρα μας μετά από την συμφωνία με την Chevron, τόνισε πως «είναι σαφές ότι η επίσημη εκδήλωση ενδιαφέροντος από την Chevron και η έλευση του αμερικάνου υπουργού τη μέρα που εκδηλώθηκε αυτό το ενδιαφέρον είναι μια ψήφος εμπιστοσύνης στην Ελλάδα η οποία έχει και οικονομικό και γεωπολιτικό και αναπτυξιακό πρόσημο. Είναι μια de facto ενίσχυση και αναγνώριση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων γιατί το άκυρο και ανυπόστατο τουρκολιβυκό μνημόνιο αγγίζει ένα μέρος των δύο οικοπέδων οπότε είναι σαφές ότι η εκδήλωση ενδιαφέροντος της Chevron μας δημιουργεί ένα διπλωματικό αποτρεπτικό κεφάλαιο καθώς αναγνωρίζεται το ενδιαφέρον του αμερικανικού κολοσσού».

