Οι νέες τεχνολογίες οδηγούν σε μια πράσινη επανάσταση: Υδρογόνο, βιοκαύσιμα και βιώσιμες υποδομές

Όσο η ενεργειακή μετάβαση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, νέες τεχνολογίες πρωταγωνιστούν στην προσπάθεια για βιώσιμη ανάπτυξη. Το πράσινο υδρογόνο, τα βιοκαύσιμα και οι βιώσιμες υποδομές εμφανίζονται πλέον ως κεντρικά εργαλεία στη μάχη κατά της κλιματικής αλλαγής.

Το πράσινο υδρογόνο, που παράγεται μέσω ηλεκτρόλυσης νερού με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, θεωρείται η επόμενη μεγάλη επένδυση στον ενεργειακό τομέα. Σύμφωνα με ειδικούς, η χρήση του σε βιομηχανίες και μεταφορές μπορεί να μειώσει δραστικά τις εκπομπές CO₂, ανοίγοντας τον δρόμο για «καθαρές» ενεργειακές λύσεις.

Παράλληλα, τα βιοκαύσιμα κερδίζουν έδαφος, ιδιαίτερα σε χώρες όπου η μετάβαση σε ηλεκτρικά οχήματα παραμένει προκλητική. Παραγόμενα από φυτικά ή οργανικά υπολείμματα, τα βιοκαύσιμα προσφέρουν μια εναλλακτική λύση που μπορεί να ενσωματωθεί εύκολα σε υπάρχουσες υποδομές, χωρίς να απαιτεί μεγάλες αλλαγές στη βιομηχανική αλυσίδα.

Ο τρίτος πυλώνας της μετάβασης είναι οι βιώσιμες υποδομές. Από «έξυπνα» κτήρια που μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως μεγάλα έργα μεταφορών με χαμηλό ανθρακικό αποτύπωμα, η ενσωμάτωση της τεχνολογίας στη σχεδίαση των πόλεων γίνεται απαραίτητη για την επίτευξη των στόχων του 2030.

Σύμφωνα με αναλυτές, η Ελλάδα και η Ευρώπη επενδύουν πλέον εκατομμύρια ευρώ σε πιλοτικά έργα, ενώ διεθνείς πρωτοβουλίες προωθούν την τεχνολογική καινοτομία σε επίπεδο πολιτικής και χρηματοδότησης. Η συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα θεωρείται κρίσιμη για την επιτυχία αυτής της ενεργειακής μετάβασης.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η αλλαγή δεν αφορά μόνο την τεχνολογία αλλά και τη νοοτροπία της κοινωνίας. Η ενημέρωση, η εκπαίδευση και η προώθηση βιώσιμων πρακτικών σε καθημερινό επίπεδο αποτελούν κομβικά στοιχεία για την επιτυχία μιας «πράσινης επανάστασης».

Τα ελληνικά projects που τρέχουν

Το καύσιμο το υδρογόνου έχει μπει για τα καλά στο επενδυτικό ραντάρ των ισχυρών παικτών της ενέργειας, με στόχο να συμβάλλει στην ενεργειακή ανεξαρτησία αλλά και στην πράσινη μετάβαση της χώρας.

Στο Αμύνταιο Φλώρινας θα λειτουργήσει η πρώτη μονάδα παραγωγής ανανεώσιμου υδρογόνου, «North project 1» από τη Hellenic Hydrogen, της ιδρυθείσας το 2023 κοινοπραξίας της Motor Oil και της ΔΕΗ, η οποία αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το 2027.

Το «Blue Med» του ομίλου Motor Oil πρόκειται για ένα mega project το οποίο «φτάνει» τα 350 εκατ. ευρώ και είναι ένα ολιστικό πρόγραμμα που αναπτύσσεται στις εγκαταστάσεις του διυλιστηρίου της Κορίνθου και αποτελεί ένα «σύμπλεγμα» πολλών έργων σε όλη την αλυσίδα αξίας υδρογόνου και «σπάει» σε πολλά υποέργα.

Επενδύσεις σχεδιάζει στο καύσιμο αυτό και η Helleniq Energy, μέσω μιας μικρής μονάδας ηλεκτρόλυσης στο διυλιστήριο της Ελευσίνας ενώ εξετάζει την ανάπτυξη μεγαλύτερης μονάδας στα διυλιστήρια της Θεσσαλονίκης.

Η νέα ενεργειακή εποχή φαίνεται πως δεν είναι απλώς θέμα καινοτομίας, αλλά αναγκαιότητα. Το ερώτημα που παραμένει είναι πώς κράτη, επιχειρήσεις και πολίτες θα συνεργαστούν για να την κάνουν πραγματικότητα — και με ποιο ρυθμό θα μετασχηματιστεί ο πλανήτης σε ένα πιο βιώσιμο περιβάλλον για τις επόμενες γενιές.

Ο Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) σχεδιάζει, επίσης, μείξη μεσοπρόθεσμα στις υπάρχουσες υποδομές του φυσικού αερίου με υδρογόνο, ενώ προσβλέπει στην ένταξη του πρώτου αγωγού υδρογόνου στην Ελλάδα στη λίστα έργων κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος.

Παράλληλα, γεγονός είναι η πρώτη παράδοση ναυτιλιακών καυσίμων με βιοκαύσιμα στην Ελλάδα, από τον Όμιλο Motor Oil και την εταιρεία του Coral Marine.