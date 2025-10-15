Οι νέες τάσεις στην εμπορία καυσίμων – Πυλώνας ανάπτυξης με προκλήσεις και μετασχηματισμό

Η εμπορία πετρελαιοειδών παραμένει διαχρονικά ένας από τους πιο ισχυρούς πυλώνες της ελληνικής οικονομίας, καθώς τροφοδοτεί κρίσιμους κλάδους, από τη ναυτιλία και τις οδικές μεταφορές έως τη βιομηχανία και την αγροτική παραγωγή.

Ωστόσο, ο κλάδος βρίσκεται σήμερα αντιμέτωπος με μεγάλες προκλήσεις αλλά και σημαντικές ευκαιρίες, καθώς οι διεθνείς τάσεις, οι κανονιστικές αλλαγές και η πράσινη μετάβαση διαμορφώνουν ένα νέο τοπίο.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι λόγω των νέων ευρωπαϊκών ρυθμίσεων για τις εκπομπές ρύπων, αναμένονται από το 2027 σημαντικές αλλαγές στην αγορά καυσίμων, με επίκεντρο την επιβάρυνση του κόστους.

Ειδικότερα, από την 1η Ιανουαρίου 2027 αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή το δεύτερο σύστημα εμπορίας εκπομπών της ΕΕ (ETS2), το οποίο θα επηρεάσει άμεσα τις οδικές μεταφορές και τη θέρμανση. Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, οι επιβαρύνσεις στη βενζίνη, το ντίζελ και το μαζούτ θα κυμανθούν από 102 έως 140 ευρώ ανά κυβικό μέτρο, με αποτέλεσμα το συνολικό κόστος για τους Έλληνες καταναλωτές να εκτιμάται σε περίπου 800 εκατ. ευρώ ετησίως.

Οι διεθνείς εξελίξεις και η ενεργειακή ασφάλεια

Η γεωπολιτική αστάθεια, οι διακυμάνσεις στις τιμές του πετρελαίου και η ανάγκη για διαφοροποίηση πηγών ενέργειας φέρνουν στο προσκήνιο την ασφάλεια εφοδιασμού.

Οι ελληνικές εταιρείες εμπορίας καυσίμων καλούνται να εξασφαλίσουν σταθερή ροή προϊόντων, σε ένα περιβάλλον όπου οι αγορές χαρακτηρίζονται από έντονη μεταβλητότητα.

Πράσινη μετάβαση και νέες μορφές καυσίμων

Η ευρωπαϊκή στρατηγική για μηδενικές εκπομπές έως το 2050 δημιουργεί πίεση αλλά και ευκαιρίες για τον κλάδο.

Η σταδιακή ενσωμάτωση βιοκαυσίμων, συνθετικών καυσίμων και υδρογόνου, καθώς και η επένδυση σε υποδομές LNG, αλλάζουν τους όρους του παιχνιδιού.

Ήδη αρκετοί μεγάλοι παίκτες στην Ελλάδα προχωρούν σε σχέδια διαφοροποίησης, ώστε να μην περιορίζονται αποκλειστικά στα παραδοσιακά πετρελαιοειδή.

Ποιοι κλάδοι επηρεάζονται

Ναυτιλία : Η μετάβαση σε καύσιμα χαμηλότερων εκπομπών, όπως το LNG, αποτελεί πλέον επιτακτική ανάγκη για τον ελληνικό στόλο, που παραμένει ο μεγαλύτερος στον κόσμο.

: Η μετάβαση σε καύσιμα χαμηλότερων εκπομπών, όπως το LNG, αποτελεί πλέον επιτακτική ανάγκη για τον ελληνικό στόλο, που παραμένει ο μεγαλύτερος στον κόσμο. Μεταφορές: Από τα φορτηγά έως τα λεωφορεία, η ανάγκη για αποδοτικότερα και «καθαρότερα» καύσιμα οδηγεί σε ανανέωση στόλου και αναπροσαρμογή πολιτικών ανεφοδιασμού.

Από τα φορτηγά έως τα λεωφορεία, η ανάγκη για αποδοτικότερα και «καθαρότερα» καύσιμα οδηγεί σε ανανέωση στόλου και αναπροσαρμογή πολιτικών ανεφοδιασμού. Βιομηχανία: Η ενεργοβόρα παραγωγή στρέφεται σε πιο σταθερές και οικονομικά βιώσιμες λύσεις, με την εμπορία καυσίμων να προσφέρει εναλλακτικές επιλογές.

Η ενεργοβόρα παραγωγή στρέφεται σε πιο σταθερές και οικονομικά βιώσιμες λύσεις, με την εμπορία καυσίμων να προσφέρει εναλλακτικές επιλογές. Αγροτικός τομέας: Η τιμή του πετρελαίου κίνησης και θέρμανσης επηρεάζει άμεσα το κόστος παραγωγής και μεταφοράς προϊόντων.

Η γεωγραφική θέση της χώρας, σε συνδυασμό με τη δυναμική της ναυτιλίας και των logistics, καθιστούν την Ελλάδα κομβικό σημείο στην περιφερειακή αγορά καυσίμων. Εταιρείες εμπορίας έχουν την ευκαιρία να αξιοποιήσουν τα ελληνικά λιμάνια ως «ενεργειακούς κόμβους» για την Ανατολική Μεσόγειο.

Σε κάθε περίπτωση, η εμπορία καυσίμων εξακολουθεί να αποτελεί βασικό εργαλείο ανάπτυξης και εξωστρέφειας για την ελληνική οικονομία. Ωστόσο, η προσαρμογή στις νέες ενεργειακές πραγματικότητες είναι ζήτημα επιβίωσης. Ο κλάδος καλείται να επενδύσει, να καινοτομήσει και να ισορροπήσει ανάμεσα στη διατήρηση της παραδοσιακής του ισχύος και στην αναγκαιότητα για βιώσιμες λύσεις.