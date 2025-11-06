6η Σύνοδος της Διατλαντικής Συνεργασίας P-TEC

Τον στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης και την ενίσχυση της διατλαντικής συνεργασίας υπογράμμισε ο υπουργός Εσωτερικών των ΗΠΑ, Νταγκ Μπέργκαμ, μιλώντας στο 6ο P-TEC (Partnership for Transatlantic Energy Cooperation), που πραγματοποιείται στο Ζάππειο.

Ο Αμερικανός υπουργός παρουσίασε το όραμα των ΗΠΑ για μια νέα εποχή «ενεργειακής αφθονίας», όπως τη χαρακτήρισε, υπογραμμίζοντας ότι «ειρήνη και ευημερία είναι οι δύο λέξεις που συνοψίζουν την ενεργειακή ατζέντα Τραμπ».

«Οι ΗΠΑ μπορούν να εκτοπίσουν το ρωσικό φυσικό αέριο από την Ευρώπη»

Ο κ. Μπέργκαμ τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν τη δυνατότητα, «με αφετηρία την Ελλάδα, να εκτοπίσουν όλο το ρωσικό φυσικό αέριο από την Ευρώπη» χάρη στις επενδύσεις που υλοποιούνται σήμερα στον τομέα του LNG.

«Στις ΗΠΑ αυτή τη στιγμή προχωρούν πέντε νέα έργα στον Κόλπο του Μεξικού και οκτώ ακόμη, με προϋπολογισμό άνω των 10 δισ. δολαρίων το καθένα. Αυξάνοντας τον όγκο των εξαγωγών LNG, μειώνεται η τιμή», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Αμερικανός αξιωματούχος πρόσθεσε ότι «οι ΗΠΑ μπορούν να πουλούν ενέργεια σε φίλους και συμμάχους, ώστε να μην αγοράζουν από αντιπάλους που χρησιμοποιούν την ενέργεια ως όπλο — είτε πρόκειται για τρομοκράτες είτε για υπαίτιους πολέμων».

Ο ρόλος της Ελλάδας και η ενεργειακή διπλωματία των ΗΠΑ

Επίσης, αναφέρθηκε με έμφαση στον κάθετο διάδρομο φυσικού αερίου που ενώνει τη ΝΑ Ευρώπη, τονίζοντας ότι οι ΗΠΑ στηρίζουν πλήρως το σχέδιο αυτό, καθώς ενισχύει την ενεργειακή ανεξαρτησία της περιοχής και τη διαφοροποίηση των πηγών.

«Ο πρόεδρος Τραμπ έχει δεσμευθεί να τερματίσει τους πολέμους μέσω της ενεργειακής διπλωματίας. Με την ενεργειακή αφθονία μπορούμε να σταματάμε πολέμους, όχι να τους προκαλούμε», είπε, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα αποτελεί σημαντικό κόμβο σε αυτή τη στρατηγική.