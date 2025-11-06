6η Σύνοδος της Διατλαντικής Συνεργασίας P-TEC

Η κυβέρνηση μέσω του Κυριάκου Πιερρακάκη έστειλε σαφές μήνυμα για το νέο αναπτυξιακό υπόδειγμα της χώρας, το οποίο βασίζεται στην ταχύτητα των μεταρρυθμίσεων, τη στρατηγική αξιοποίηση των εθνικών πόρων και τη διεύρυνση των διεθνών συνεργασιών — με ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση των δεσμών με τις ΗΠΑ.

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ανέδειξε το πνεύμα αποφασιστικότητας που χαρακτηρίζει την κυβερνητική πολιτική:

«Έχουμε τη νοοτροπία ότι θέλουμε να προχωρήσουμε γρήγορα. Είμαστε πλήρως επικεντρωμένοι στο να βρούμε τους κατάλληλους εταίρους σε αυτό το μεταβαλλόμενο τοπίο. Θέλουμε περισσότερους επενδυτές, περισσότερους ξένους επενδυτές, περισσότερους Αμερικανούς».

Ο ίδιος αναφέρθηκε στα «φυσικά και τεχνολογικά περιουσιακά στοιχεία» της χώρας, υπογραμμίζοντας ότι «η Ελλάδα δεν είναι πλέον απλώς αποδέκτης επενδύσεων, αλλά δύναμη που συνδιαμορφώνει νέες παραγωγικές συμμαχίες». Όπως είπε, η ελληνοαμερικανική σχέση έχει αποκτήσει «υπαρξιακή διάσταση» για την ελληνική οικονομία, καθώς «πριν από 15 χρόνια η προσέλκυση αμερικανικού κεφαλαίου ήταν δύσκολη υπόθεση — σήμερα, το ενδιαφέρον είναι ισχυρό και αμοιβαίο».

«Η Ελλάδα επέστρεψε» ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός ΕΘνικής Οικονομίας και Οικονομικών αναφερόμενος στην πρόοδο στα δημοσιονομικά, τις επενδύσεις, τις εξαγωγές.