ΗΠΑ: Αύξηση στον δείκτη τιμών παραγωγού καθώς οι δασμοί περνούν στην αγορά

Οι τιμές παραγωγού στις Ηνωμένες Πολιτείες ενισχύθηκαν τον Σεπτέμβριο, καθώς το κόστος των ενεργειακών αγαθών εκτοξεύθηκε και οι παραγωγοί άρχισαν να μετακυλίουν μέρος των δασμών στους αγοραστές.

Σύμφωνα με το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού (PPI) για την τελική ζήτηση αυξήθηκε κατά 0,3%, μετά από πτώση 0,1% τον Αύγουστο. Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Reuters είχαν προβλέψει ανάκαμψη 0,3%, κάτι που επιβεβαιώθηκε.

Σε ετήσια βάση, ο PPI αυξήθηκε 2,7%, ίδιο ποσοστό με τον Αύγουστο. Η έκθεση καθυστέρησε λόγω της 43ήμερης αναστολής λειτουργίας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, που άφησε αγορές και Federal Reserve χωρίς διαθέσιμα στοιχεία.

Οι τιμές των αγαθών παραγωγού σημείωσαν άνοδο 0,9%, τη μεγαλύτερη από τον Φεβρουάριο του 2024, έναντι 0,2% τον Αύγουστο. Οι ενεργειακές κατηγορίες αυξήθηκαν κατά 3,5%, συμβάλλοντας στα δύο τρίτα της συνολικής ανόδου στις τιμές αγαθών.

Οι τιμές των υπηρεσιών παρέμειναν αμετάβλητες, μετά την πτώση 0,3% τον Αύγουστο, περίοδο κατά την οποία τα περιθώρια κέρδους στο χονδρεμπόριο είχαν συμπιεστεί, υποδηλώνοντας ότι οι χονδρέμποροι απορροφούσαν μέρος των εκτεταμένων δασμών που επέβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ στις εισαγωγές.

Αυτή η απορρόφηση έχει συμβάλει στη συγκράτηση του πληθωρισμού για τους καταναλωτές, αν και οι τιμές ορισμένων καθημερινών προϊόντων στα σούπερ μάρκετ – όπως το κρέας, ο καφές και οι μπανάνες – έχουν καταγράψει αισθητή άνοδο.

Οι οικονομολόγοι εκτιμούν ότι η μετακύλιση του κόστους των εισαγωγικών δασμών θα αυξήσει περαιτέρω τον πληθωρισμό τους επόμενους μήνες. Πολλές έρευνες, συμπεριλαμβανομένων των δεικτών PMI της S&P Global, δείχνουν ότι οι αμερικανικές επιχειρήσεις εξακολουθούν να πληρώνουν υψηλότερες τιμές για πρώτες ύλες και να αυξάνουν τις τιμές των προϊόντων τους τον Νοέμβριο.

Στα μέσα Οκτωβρίου, η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (CPI) αυξήθηκε κατά 0,3% τον Σεπτέμβριο, μετά άνοδο 0,4% τον Αύγουστο. Η ανακοίνωση του CPI δημοσιεύτηκε παρά το μπλακάουτ δεδομένων, ώστε να βοηθήσει τη Διοίκηση Κοινωνικής Ασφάλισης στον υπολογισμό των αυξήσεων αποδοχών του 2026 για συνταξιούχους και άλλους δικαιούχους.

Οι προσδοκίες για νέα μείωση επιτοκίων από τη Federal Reserve τον Δεκέμβριο έχουν ενισχυθεί, παρά τις ανησυχίες που εκφράζουν ορισμένοι αξιωματούχοι της Fed σχετικά με τις πιέσεις στον πληθωρισμό.