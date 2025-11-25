Ο Ιγκόρ Σέτσιν, μία από τις πλέον ισχυρές προσωπικότητες του ρωσικού ενεργειακού τομέα, δήλωσε την Τρίτη ότι οι κυρώσεις που έχουν επιβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι ευρωπαϊκές δυνάμεις και οι σύμμαχοί τους κατά της Ρωσίας και της Κίνας θα προκαλέσουν αναπόφευκτα οικονομική κρίση στη Δύση.

Η Δύση έχει επιβάλει αλλεπάλληλα κύματα κυρώσεων στη Ρωσία από το 2014, όταν προσαρτήθηκε η Κριμαία από την Ουκρανία, και στη συνέχεια τις «σκληρότερες κυρώσεις που έχουν επιβληθεί ποτέ σε μεγάλη οικονομία» μετά την αποστολή ρωσικών στρατευμάτων στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Η Κίνα κατηγορεί τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους ότι αποσταθεροποιούν το πολυμερές εμπορικό σύστημα, εφαρμόζοντας επανειλημμένα διακριτικές πολιτικές, αμοιβαίους δασμούς και μονομερείς κυρώσεις που παραβιάζουν τις δεσμεύσεις στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου.

Μιλώντας στο Ρωσοκινεζικό Ενεργειακό Επιχειρηματικό Φόρουμ (RCEBF) στο Πεκίνο, ο Σέτσιν –επικεφαλής της Rosneft, της μεγαλύτερης ρωσικής εταιρείας πετρελαίου– υπογράμμισε ότι οι καταναλωτές στη Δύση πληρώνουν ήδη υψηλότερο κόστος ενέργειας, κάτι που αποδυναμώνει τις δυτικές οικονομίες.

«Η συνεχής επιθετική πολιτική κυρώσεων της Δύσης κατά της Ρωσίας και της Κίνας θα οδηγήσει αναμφίβολα σε μία ακόμη οικονομική κρίση στα δυτικά κράτη», τόνισε ο Σέτσιν. «Δεν αντιλαμβάνονται όλοι οι δυτικοί πολιτικοί τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν».

Τον προηγούμενο μήνα, η διοίκηση του Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε κυρώσεις κατά της Rosneft και της Lukoil, της δεύτερης μεγαλύτερης ρωσικής πετρελαϊκής εταιρείας, σε μια προσπάθεια να πιέσει τη Μόσχα να συνάψει συμφωνία ειρήνης με την Ουκρανία.

Η Ρωσία, που κατέχει τα μεγαλύτερα αποθέματα φυσικού αερίου παγκοσμίως και είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος εξαγωγέας πετρελαίου, έχει ουσιαστικά χάσει την αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία στο παρελθόν ήταν η μεγαλύτερη πηγή εσόδων από πετρέλαιο και φυσικό αέριο.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν έχει δηλώσει ότι η Ρωσία δεν θα υποχωρήσει υπό την πίεση και θα συνεχίσει την πολιτική της όπως θεωρεί σωστό.

«Να υπενθυμίσω ότι, όπως και η Κίνα, η Ρωσία βρίσκεται υπό αυξανόμενη εξωτερική πίεση εδώ και πολλά χρόνια», είπε ο Σέτσιν. «Ο πρωταρχικός στόχος αυτής της πίεσης είναι να εκτοπίσουν τη χώρα μας από την παγκόσμια αγορά. Η εμπειρία της τελευταίας δεκαετίας έχει δείξει ότι αυτές οι προσπάθειες είναι καταδικασμένες να αποτύχουν».

Ο Σέτσιν υποστήριξε ότι η Ρωσία και η Κίνα διαθέτουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα χάρη στο χαμηλότερο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας. Όπως είπε, το κόστος ηλεκτρισμού στις δύο χώρες είναι διπλάσια χαμηλότερο από αυτό στις ΗΠΑ και τρεις έως τέσσερις φορές χαμηλότερο από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Κατά τον ίδιο, οι υψηλές τιμές ενέργειας στη Δύση μπορεί να οδηγήσουν σε απότομη αύξηση των κρατικών και οικογενειακών δαπανών, προκαλώντας κοινωνικοοικονομικές αναταράξεις.

Ολοκληρώνοντας, παρέθεσε λόγια του Κινέζου στρατηγιστή Σουν Τζου: «Οι τακτικές χωρίς στρατηγική είναι απλώς ματαιοδοξία πριν από την ήττα», σημείωσε.