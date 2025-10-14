Η ανάπτυξη των παγκόσμιων ΑΠΕ παραμένει κάτω από τους στόχους του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή

Το 2024 προστέθηκε παγκοσμίως ένα ρεκόρ ποσότητας ανανεώσιμης ενέργειας, αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό για να επιτύχουν οι χώρες τους στόχους που έθεσε ο ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή, δηλαδή να τριπλασιάσουν την ποσότητα μέχρι το 2030, σύμφωνα με έκθεση που δημοσίευσαν την Τρίτη παγκόσμιες ομάδες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Περισσότερες από 100 χώρες στη σύνοδο κορυφής για το κλίμα COP28 στο Ντουμπάι το 2023 συμφώνησαν να τριπλασιάσουν την ποσότητα ανανεώσιμης ενέργειας μέχρι το 2030, στο πλαίσιο των προσπαθειών για την επίτευξη των παγκόσμιων στόχων για το κλίμα.

Η έκθεση του Διεθνούς Οργανισμού Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (IRENA), της Παγκόσμιας Συμμαχίας Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Προεδρίας της COP30 της Βραζιλίας παρακολουθεί την πρόοδο προς την επίτευξη του στόχου και δημοσιεύεται πριν από τις φετινές συνομιλίες για το κλίμα της COP των Ηνωμένων Εθνών που θα πραγματοποιηθούν τον επόμενο μήνα στη Βραζιλία.

Σύμφωνα με την έκθεση, το 2024 προστέθηκε ρεκόρ 582 γιγαβάτ ανανεώσιμης ενέργειας, που αντιπροσωπεύει ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 15,1%. Η επίτευξη του στόχου έως το 2030 θα απαιτήσει ετήσια αύξηση 16,6% από το 2025 έως το 2030.

Μέχρι το τέλος του 2024, συνολικά 4.443 GW ανανεώσιμης ενέργειας είχαν εγκατασταθεί παγκοσμίως, έναντι του τριπλασιασμένου στόχου των 11.174 GW.

Επιτεύξιμος στόχος

Παρά την πρόκληση, ο γενικός διευθυντής της IRENA, Φραντσέσκο Λα Καμέρα δήλωσε στο Reuters ότι ο στόχος είναι ακόμα εφικτός.

«Μπορεί να είμαστε κοντά σε περισσότερα από 700 gigawatts, πιθανώς 750 gigawatts (πρόσθετης χωρητικότητας) το 2025, και αυτό σημαίνει ότι μειώνουμε το χάσμα» σημείωσε.

Σύμφωνα με μια έκθεση του think-tank Ember την περασμένη εβδομάδα, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας παρήγαγαν περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια από τον άνθρακα για πρώτη φορά το πρώτο εξάμηνο του 2025.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ φέτος αναθεώρησε τις φορολογικές ελαφρύνσεις για τα έργα ηλιακής και αιολικής ενέργειας, κάτι που θα μπορούσε να εμποδίσει τις επενδύσεις σε νέα έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη χώρα, αλλά ο Λα Καμέρα είπε ότι η ανάπτυξη εξακολουθεί να αναμένεται σε παγκόσμιο επίπεδο.

«Αυτή η μετάβαση δεν μπορεί να σταματήσει», δήλωσε. «Η αγορά των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έχει κάνει αυτή την επιλογή, είναι ο φθηνότερος τρόπος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας».

Για να επιτευχθεί ο στόχος, οι κυβερνήσεις πρέπει να αναπτύξουν πολιτικές που υποστηρίζουν καλύτερα την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, να βοηθήσουν στην επανεκπαίδευση του εργατικού δυναμικού και να εργαστούν για τη βελτίωση των αλυσίδων εφοδιασμού και των υποδομών, όπως τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με την έκθεση.

Τη Δευτέρα, μια έκθεση 160 ερευνητών από όλο τον κόσμο με τίτλο Global Tipping Points προειδοποίησε ότι η υπερθέρμανση του πλανήτη ξεπερνά τα επικίνδυνα όρια νωρίτερα από το αναμενόμενο.