Γιατί οι αντλίες θερμότητας κερδίζουν έδαφος – Η «έξυπνη» επιλογή για θέρμανση και εξοικονόμηση

Σημαντική άνοδο σημειώνει η χρήση αντλιών θερμότητας στην ελληνική αγορά, καθώς ολοένα και περισσότερα νοικοκυριά και επιχειρήσεις στρέφονται στη συγκεκριμένη λύση για τη θέρμανση και την ψύξη των χώρων τους.

Η τεχνολογία που μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν «πολυτέλεια», πλέον κερδίζει έδαφος ως μια από τις πιο αποδοτικές και οικονομικά συμφέρουσες επιλογές.

Από την παραδοσιακή θέρμανση στην ενεργειακή αποδοτικότητα

Με το κόστος ενέργειας να παραμένει σε υψηλά επίπεδα και την ανάγκη για περιορισμό των εκπομπών ρύπων να πιέζει τις παραδοσιακές μορφές θέρμανσης, οι αντλίες θερμότητας αναδεικνύονται σε «έξυπνη» λύση.

Χρησιμοποιούν την ενέργεια του αέρα, του νερού ή του εδάφους για να παράγουν θερμότητα, καταναλώνοντας έως και 70% λιγότερη ενέργεια σε σύγκριση με τα κλασικά συστήματα.

Τα κίνητρα και οι επιδοτήσεις

Σημαντικό ρόλο στην αύξηση της ζήτησης έχουν οι κρατικές επιδοτήσεις και τα ευρωπαϊκά προγράμματα, όπως το «Εξοικονομώ», που καλύπτουν μέρος της επένδυσης.

Όπως τονίζουν στελέχη της αγοράς, η απόσβεση του κόστους αγοράς γίνεται πλέον σε μικρό χρονικό διάστημα, γεγονός που καθιστά την επιλογή ακόμα πιο ελκυστική.

Οι τάσεις στην αγορά

Στα οικιακά, όλο και περισσότερες κατοικίες, εντάσσουν τις αντλίες θερμότητας αντικαθιστώντας τους λέβητες πετρελαίου και φυσικού αερίου, προσφέροντας ευκολία και χαμηλότερους λογαριασμούς.

Στις επιχειρήσεις και τα ξενοδοχεία, η ζήτηση αυξάνεται εξίσου κατακόρυφα, με στόχο τη μείωση του ενεργειακού κόστους αλλά και τη βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Στα δημόσια κτίρια, δεν είναι λίγα τα σχολεία και οι δημοτικές εγκαταστάσεις εντάσσουν τις αντλίες θερμότητας σε σχέδια εξοικονόμησης ενέργειας.

Η «έξυπνη» επιλογή για το μέλλον

Η συνδυασμένη λειτουργία θέρμανσης και ψύξης, η αξιοπιστία και η δυνατότητα σύνδεσης με φωτοβολταϊκά συστήματα καθιστούν τις αντλίες θερμότητας την τεχνολογία που μπορεί να στηρίξει τη μετάβαση προς μια πιο πράσινη και οικονομική ενεργειακή καθημερινότητα.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις ειδικών, η αγορά αναμένεται να καταγράψει διψήφια ποσοστά ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια, καθώς όλο και περισσότερα νοικοκυριά αναγνωρίζουν τα πλεονεκτήματα. «Πρόκειται για μια επένδυση με μακροπρόθεσμα οφέλη τόσο για την τσέπη όσο και για το περιβάλλον», σημειώνουν εκπρόσωποι του κλάδου.