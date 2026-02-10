Η Ελλάδα και η Μάλτα εξέφρασαν επιφυλάξεις προς το σχέδιο της Κομισιόν να επιβάλει απαγόρευση των υπηρεσιών που απαιτούνται για τη μεταφορά του ρωσικού καυσίμου, έναντι του τρέχοντος πλαφόν στις τιμές του, μετέδωσε την Τρίτη το Bloomberg.

Η κίνηση θα μπορούσε να οδηγήσει σε κυρώσεις εις βάρος εταιρειών κυρώσεις σε εταιρείες που εμπλέκονται στη μεταφορά ρωσικού πετρελαίου, αλλά για τις υπηρεσίες που χρειάζονται για να μεταφερθεί.

Το δημοσίευμα ανέφερε πως το ζήτημα τέθηκε στη συνάντηση των πρεσβευτών της ΕΕ τη Δευτέρα, όταν και τέθηκε στο επίκεντρο η κατάρτισε του 20ού πακέτου κυρώσεων στη Ρωσία λόγω του πολέμου της Μόσχας στην Ουκρανία.

Σύμφωνα πάντα με το Bloomberg, Ελλάδα και Μάλτα ζήτησαν διευκρινίσεις σχετικά με τις προτάσεις για την επιβολή κυρώσεων σε ξένα λιμάνια που διακινούν ρωσικό πετρέλαιο και για την ενίσχυση της εποπτείας των πωλητών πλοίων, προκειμένου να μειωθεί ο αριθμός των πλοίων που καταλήγουν στον στόλο της Μόσχας.

Υπενθυμίζεται πως την περασμένη εβδομάδα η Κομισιόν πρότεινε την αντικατάσταση του υφιστάμενου ανώτατου πλαφόν για τις πωλήσεις ρωσικού πετρελαίου με απαγόρευση των υπηρεσιών που απαιτούνται για τη μεταφορά του πετρελαίου.

Η πρόταση, θα πλήξει τους παρόχους ασφαλιστικών και μεταφορικών υπηρεσιών και αντικατοπτρίζει τις δυσκολίες πλαφόν να περιορίσει σημαντικά τα έσοδα της Μόσχας από το πετρέλαιο.

Το μέτρο θα εξαρτηθεί από την υποστήριξη των χωρών της G7, οι οποίες εφάρμοσαν συλλογικά το ανώτατο όριο τιμών στο τέλος του 2022.

Η θέση των ΗΠΑ σχετικά με την πρόταση της Κομισιόν δεν είναι σαφής, ανέφερε το δημοσίευμα. Η ΕΕ είχε ήδη υιοθετήσει απαγόρευση πολλών υπηρεσιών πριν από την εισαγωγή του πλαφόν.

Οι κυρώσεις της ΕΕ απαιτούν την υποστήριξη όλων των κρατών μελών για να εγκριθούν και ενδέχεται να αλλάξουν πριν από την υιοθέτησή τους. Η Ένωση στοχεύει να οριστικοποιήσει το πακέτο μέτρων έως τα τέλη Φεβρουαρίου.