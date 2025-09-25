Βουλγαρία: Σταματά την εισαγωγή και διαμετακόμιση ρωσικού αερίου το 2026

Η Βουλγαρία θα αναστείλει τη διαμετακόμιση ρωσικού φυσικού αερίου το 2026, στο πλαίσιο των σχεδίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διακοπή των εισαγωγών ρωσικού φυσικού αερίου, δήλωσε ο πρωθυπουργός Ρόσεν Ζελιάζκοφ στο βουλγαρικό πρακτορείο ειδήσεων BTA.

«Ως μέλος της ΕΕ, θα συμμετάσχουμε στην απόφαση να αναστείλουμε, βραχυπρόθεσμα, το 2026, τις συμβάσεις για τη χρήση ή τη διαμετακόμιση ρωσικού φυσικού αερίου, και μακροπρόθεσμα, έως το 2028», ανέφερε το BTA, επικαλούμενο δήλωση του Ζελιάζκοφ την Τετάρτη.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε αρχικά προγραμματίσει να τερματίσει τις εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου έως το τέλος του 2027, γεγονός που θα έθετε τέλος στις δεκαετίες ενεργειακών σχέσεων με τον κάποτε μεγαλύτερο προμηθευτή φυσικού αερίου της Ευρώπης.