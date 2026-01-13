Βενεζουέλα: Επαναλειτουργούν οι πετρελαιοπηγές - Ξεκίνησαν πάλι οι εξαγωγές

Η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία της Βενεζουέλας άρχισε να επαναλειτουργεί ορισμένες από τις πετρελαιοπηγές που είχε κλείσει μαζί με τους εταίρους της κοινοπραξίας της εν μέσω του αυστηρού εμπάργκο των ΗΠΑ, καθώς οι εξαγωγές αργού πετρελαίου ξεκίνησαν πάλι με δύο αποστολές που αναχώρησαν τη Δευτέρα, σύμφωνα με τρεις πηγές που γνωρίζουν καλά τις δραστηριότητες.

Οι εξαγωγές πετρελαίου της χώρας παρέμεναν σχεδόν στάσιμες από τον Δεκέμβριο, με μόνο την αμερικανική Chevron να εξάγει αργό πετρέλαιο από τις κοινοπραξίες της με άδεια των ΗΠΑ, αφήνοντας εκατομμύρια βαρέλια να παραμένουν σε δεξαμενές και πλοία στην ξηρά.

Η συνολική παραγωγή αργού πετρελαίου της χώρας μειώθηκε σε περίπου 880.000 βαρέλια την ημέρα (bpd) την περασμένη εβδομάδα, από 1,16 εκατομμύρια bpd στα τέλη Νοεμβρίου, με την κύρια πετρελαϊκή της περιοχή, την Ορινόκο Μπελτ, να σημειώνει δραστική μείωση σε περίπου 410.000 bpd σε σύγκριση με 675.000 bpd στα τέλη Νοεμβρίου, σύμφωνα με ανεξάρτητα στοιχεία που είδε το Reuters.

Ωστόσο, αργά το βράδυ της Δευτέρας, δύο υπερδεξαμενόπλοια αναχώρησαν από τα ύδατα της Βενεζουέλας μεταφέροντας περίπου 1,8 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου το καθένα, όντας οι πρώτες αποστολές μιας συμφωνίας προμήθειας 50 εκατομμυρίων βαρελιών μεταξύ Καράκας και Ουάσιγκτον, απελευθερώνοντας τις εξαγωγές.

Τα πλοία κατευθύνονταν την Τρίτη βόρεια από τις ακτές της Βενεζουέλας προς την Καραϊβική, σύμφωνα με τα στοιχεία παρακολούθησης πλοίων της LSEG, όπου πολλές πετρελαϊκές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων εμπόρων, παραγωγών και διυλιστηρίων, μισθώνουν δεξαμενές αποθήκευσης.