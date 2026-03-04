Τουλάχιστον 200 πλοία έχουν «εγκλωβιστεί» στα Στενά του Ορμούζ - Πτώση 90% στην κυκλοφορία των δεξαμενόπλοιων

Στο επίκεντρο της παγκόσμιας προσοχής παραμένει η κατάσταση που διαμορφώνεται στα Στενά του Ορμούζ εν μέσω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, καθώς το Ιράν διατηρεί κλειστή την -ιδιαίτερα κρίσιμη ενεργειακά- περιοχή.

Σημειώνεται πως οι τιμές πετρελαίου καταγράφουν ήπιες απώλειες μετά από την ισχυρή άνοδο από την αρχή της εβδομάδας.

Μετά από τις 17:00 της Τετάρτης (ώρα Ελλάδας), τα συμβόλαια του Brent -παράδοσης Μαΐου- έχαναν 0,76% στα 80,78 δολάρια ανά βαρέλι ενώ τα συμβόλαια του αμερικανικού αργού -παράδοσης Απριλίου- υποχωρούσαν 0,83% στα 73,94 δολάρια ανά ουγγιά. Υπενθυμίζεται πως και τα δύο εμπορεύματα έχουν «εκτιναχθεί» από την έναρξη των επιθέσεων στο Ιράν.

Όπως ανέφερε η εταιρεία ανάλυσης παγκοσμίου εμπορίου Kpler, η κυκλοφορία των δεξαμενόπλοιων μέσω των Στενών έχει μειωθεί κατά 90% τις τελευταίες μέρες.

Σε σχετική ανάλυση της την Τετάρτη, η Goldman Sachs εκτίμησε πως τιμή του πετρελαίου θα μπορούσε να φτάσει τα 100 δολάρια ανά βαρέλι, εάν οι εξαγωγές μέσω του Στενού του Ορμούζ παραμείνουν σε μεγάλο βαθμό διαταραγμένες για αρκετές εβδομάδες.

Ο επενδυτικός οίκος αναθεώρησε προς τα πάνω τις εκτιμήσεις του για την τιμή του Brent, στα 76 δολάρια ανά βαρέλι για το δεύτερο τρίμηνο του 2026 (από 66 δολάρια προηγουμένως) και στα 71 δολάρια ανά βαρέλι για το αμερικανικό αργό (από 62 προηγουμένως) για την ίδια χρονική περίοδο.

Όπως ανέφερε το Reuters, τουλάχιστον 200 πλοία, συμπεριλαμβανομένων δεξαμενόπλοιων πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), καθώς και φορτηγών πλοίων, παρέμειναν αγκυροβολημένα σε ανοιχτά νερά ανοικτά των ακτών των μεγάλων παραγωγών του Κόλπου, συμπεριλαμβανομένου του Ιράκ, της Σαουδικής Αραβίας και του Κατάρ, σύμφωνα με δεδομένα από την πλατφόρμα MarineTraffic.

Εκατοντάδες άλλα πλοία παρέμειναν έξω από το Ορμούζ, χωρίς να μπορούν να φτάσουν στα λιμάνια. θαλάσσια οδός αποτελεί βασική αρτηρία για περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου εφοδιασμού πετρελαίου και LNG.

Το πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων Safeen Prestige, με σημαία της Μάλτας, υπέστη ζημιές από βλήμα καθώς έπλεε προς το βόρειο άκρο του Στενού του Ορμούζ νωρίτερα, με αποτέλεσμα το πλήρωμα να εγκαταλείψει το πλοίο, σύμφωνα με πηγές της ναυτιλίας.

Το Κατάρ θα σταματήσει πλήρως την υγροποίηση φυσικού αερίου την Τετάρτη και δεν θα επιστρέψει στην κανονική παραγωγή και εξαγωγές για τουλάχιστον ένα μήνα. Ο «κολοσσός» του φυσικού αερίου QatarEnergy κήρυξε ανωτέρα βία στις αποστολές υγροποιημένου φυσικού αερίου μετά τις επιθέσεις στις εγκαταστάσεις παραγωγής του.

Το Ιράκ μείωσε την παραγωγή πετρελαίου, καθώς η χώρα εξάντλησε τις αποθήκες της και δεν μπόρεσε να φορτώσει το πετρέλαιο σε δεξαμενόπλοια. Η Σαουδική Αραβία, τα ΗΑΕ και το Κουβέιτ επίσης αντιμετώπιζαν δυσκολίες στη φόρτωση πετρελαίου, αλλά δεν ήταν ακόμη σαφές εάν μείωσαν την παραγωγή.

Η Ασία

Ορισμένες ασιατικές εταιρείες διύλισης και πετροχημικών αντιμετωπίζουν μείωση της παραγωγής, καθώς δεν μπορούν να προμηθευτούν άμεσα αντικαταστατικά φορτία από τους προμηθευτές τους στον Κόλπο λόγω της διακοπής των ναυτιλιακών μεταφορών.

Η ινδική Mangalore Refinery and Petrochemicals και η Petronet εξέδωσαν αμφότερες ανακοινώσεις ανωτέρας βίας λόγω των διαταραχών.

Η Ασία προμηθεύεται το 60% του πετρελαίου της από τη Μέση Ανατολή, γεγονός που καθιστά την περιοχή ευάλωτη στις διαταραχές. Οι εταιρείες διύλισης στην Ινδονησία και την Ιαπωνία προμηθεύονται περισσότερο πετρέλαιο από τις ΗΠΑ για να καλύψουν το έλλειμμα. Η Ινδία θα εξετάσει το ενδεχόμενο να αγοράσει περισσότερο από τη Ρωσία, σύμφωνα με πηγές από δύο εταιρείες.

Το μεγαλύτερο εγχώριο διυλιστήριο της Saudi Aramco και ο βασικός τερματικός σταθμός εξαγωγής αργού πετρελαίου Ρας Τανούρα, χτυπήθηκαν την Τετάρτη, σύμφωνα με τέσσερις πηγές, στον απόηχο επίθεσης που είχαν δεχθεί το περασμένο Σάββατο.