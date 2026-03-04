Κατζ: Η επιχείρηση στο Ιράν προγραμματιζόταν αρχικά για τα μέσα του 2026

Κατά τη διάρκεια επίσκεψης στη διεύθυνση Πληροφοριών των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF), ο υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατζ είπε ότι το Ισραήλ επέσπευσε την προγραμματισμένη στρατιωτική εκστρατεία του κατά του Ιράν, μεταφέροντάς την από τα μέσα του 2026 στον Φεβρουάριο, λόγω των εξελισσόμενων συνθηκών και των νέων δυνατοτήτων στον τομέα των πληροφοριών, αναφέρουν οι Times of Israel.

«Μια επιχείρηση είχε αρχικά προγραμματιστεί για τα μέσα του έτους», ανέφερε ο Κατζ απευθυνόμενος σε αξιωματικούς των υπηρεσιών πληροφοριών, προσθέτοντας ότι «προέκυψε η ανάγκη να επισπευσθούν όλα τα γεγονότα τον Φεβρουάριο», εξαιτίας «εξελίξεων και περιστάσεων», μεταξύ των οποίων και οι εβδομάδες διαμαρτυριών κατά του καθεστώτος στο Ιράν.

«Σημειώσατε τεράστια πρόοδο στο μέτωπο των πληροφοριών, μέρα με τη μέρα και ώρα με την ώρα», συνέχισε, επισημαίνοντας ότι το έργο της Διεύθυνσης Πληροφοριών συνέβαλε στον συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και στη «φανταστική εναρκτήρια επίθεση και σε όσα ακολούθησαν».

Ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Πληροφοριών, υποστράτηγος Σλόμι Μπίντερ, δήλωσε από την πλευρά του ότι ο βραχίονας πληροφοριών των Israel Defense Forces εργάζεται «24 ώρες το 24ωρο» για την παροχή προειδοποιητικών και επιχειρησιακών πληροφοριών σε πολλαπλά μέτωπα, καθώς το Ισραήλ συνεχίζει την εκστρατεία του κατά του Ιράν.

«Παρέχουμε πληροφορίες για τη λήψη αποφάσεων και, πάνω απ’ όλα, πληροφορίες που συμβάλλουν στη νίκη επί του εχθρού», τόνισε ο Μπίντερ, προσθέτοντας ότι χιλιάδες στελέχη εργάζονται για την υποστήριξη των συνεχιζόμενων επιχειρήσεων.

