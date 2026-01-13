Σε υψηλό δύο μηνών το πετρελαίο, με την προσοχή στην κρίση του Ιράν

Με σημαντικά κέρδη κινούνται την Τρίτη οι τιμές του πετρελαίου, καθώς η διογκούμενη κρίση στο Ιράν ενισχύει τις ανησυχίες των αναλυτών για περιορισμό της προσφοράς και αύξησης της ζήτησης του «μαύρου χρυσού».

Μετά από τις 09:00 της Τρίτης (ώρα Ελλάδας) τα συμβόλαια του Brent -παράδοσης Μαρτίου- κέρδιζαν 0,67% στα 64,30 δολάρια ανά βαρέλι, σε υψηλό δύο μηνών.

Τα συμβόλαια του αμερικανικού αργού -παράδοσης Μαρτίου- ανέβαιναν 1,06% στα 59,95 δολάρια ανά βαρέλι.

Με τις διαδηλώσεις κατά του καθεστώτος της Τεχεράνης να «τρέχουν» στην τρίτη εβδομάδα, αυξάνονται οι απειλές των ΗΠΑ και του Ντόναλντ Τραμπ για επέμβαση στο Ιράν.

Υπενθυμίζεται πως το Ιράν είναι ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς του Οργανισμού Χωρών Εξαγωγέων Πετρελαίου (OPEC). «Οι αναταραχές στο Ιράν έχουν προσθέσει περίπου 3-4 δολάρια/βαρέλι στο γεωπολιτικό ασφάλιστρο κινδύνου στις τιμές του πετρελαίου, κατά την άποψή μας», ανέφερε η Barclays σε σημείωμα.

Ο Τραμπ αναμένεται να συναντηθεί με ανώτερους συμβούλους την Τρίτη για να συζητήσουν τις επιλογές σχετικά με το Ιράν, σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσε αξιωματούχος των ΗΠΑ στο Reuters.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε τη Δευτέρα ότι κάθε χώρα που συνεργάζεται με το Ιράν θα υπόκειται σε δασμολογικό συντελεστή 25% για κάθε συναλλαγή με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το Ιράν εξάγει μεγάλο μέρος του πετρελαίου του στην Κίνα.

«Με τις ΗΠΑ και την Κίνα να έχουν καταλήξει σε εμπορική εκεχειρία, αμφισβητούμε αν οι ΗΠΑ θα ήθελαν να ταράξουν ξανά τα νερά με επιπλέον δασμούς στην Κίνα», ανέφεραν οι αναλυτές της ING.

Εξάλλου, οι αναλυτές αναμένουν τα στοιχεία για την πορεία του πληθωρισμού στις ΗΠΑ κατά τον Δεκέμβριο, που θα ανακοινωθούν το μεσημέρι της Τρίτης και τα οποία θα προσφέρουν ενδείξεις για το πως διαμορφώνεται η ζήτηση πετρελαίου στη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου.