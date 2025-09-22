Σε άνοδο το πετρέλαιο λόγω γεωπολιτικών εντάσεων - Αμετάβλητο το φυσικό αέριο

Οι τιμές του αργού πετρελαίου ξεκίνησαν την εβδομάδα με νέα άνοδο, καθώς αυξάνεται η πίεση της Ευρώπης προς τη Ρωσία, στον απόηχο των ρωσικών παραβιάσεων σε Βαλτική Θάλασσα και Εσθονία.

Ειδικότερα, το πετρέλαιο Brent διαπραγματευόταν στα 67,15 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό στα 63,10 δολάρια το βαρέλι.

«Οι αναφορές κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου ότι η Ρωσία απειλούσε τα σύνορα της Πολωνίας υπενθύμισαν στους εμπόρους τους συνεχιζόμενους κινδύνους για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης από τα βορειοανατολικά», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της επενδυτικής πλατφόρμας Moomoo της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας στο Reuters.

Η εντατικοποίηση των επιθέσεων της Ουκρανίας εναντίον ρωσικών διυλιστηρίων συνέβαλε επίσης στην ανοδική τάση των τιμών του πετρελαίου, αν και ρωσικές πηγές, ιδίως ο διαχειριστής αγωγών Transneft, έχουν αρνηθεί τους ισχυρισμούς για σημαντικές ζημίες στη βιομηχανία διύλισης της χώρας.

Οι εντάσεις είναι έντονες και στη Μέση Ανατολή, καθώς τέσσερις δυτικές χώρες αναγνώρισαν το κράτος της Παλαιστίνης εν μέσω των εντατικών επιθέσεων του Ισραήλ εναντίον της πόλης της Γάζας. Η αναγνώριση προκάλεσε έντονη αντίδραση από το Τελ Αβίβ και την Ουάσινγκτον. Η Γαλλία συγκαλεί σύνοδο κορυφής για να συζητήσει μια λύση δύο κρατών για το Ισραήλ και την Παλαιστίνη, την οποία οι ΗΠΑ δήλωσαν ότι θα μποϊκοτάρουν και υπονόησαν ότι θα βλάψει τις σχέσεις με τις χώρες που αναγνώρισαν το παλαιστινιακό κράτος, συμπεριλαμβανομένων προειδοποιήσεων για τιμωρία σε περίπτωση λήψης μέτρων κατά του Ισραήλ.

Εν τω μεταξύ, οι αναφορές ότι οι εξαγωγές αργού πετρελαίου από το Ιράκ αυξάνονται αποτέλεσαν αντίθετο άνεμο για τις τιμές, ενισχύοντας την αντίληψη ότι υπάρχει υπερβολική ποσότητα πετρελαίου στην αγορά και ανεπαρκής ζήτηση για να απορροφηθεί. Από την άλλη πλευρά, η Κίνα συνεχίζει να αποθηκεύει αργό πετρέλαιο, απορροφώντας μέρος της προσφοράς που θεωρείται υπερβολική από πολλούς αναλυτές.

Την ίδια στιγμή, η τιμή του φυσικού αερίου παρέμενε αμετάβλητη, στα 32,3 ευρώ ανά μεγαβατώρα.