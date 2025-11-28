Κέρδη σημειώνουν οι τιμές του πετρελαίου Brent για την Παρασκευή, κινούμενες ωστόσο προς απώλειες για το σύνολο του Νοεμβρίου εν μέσω των ανησυχιών στις διεθνείς αγορές για το ενδεχόμενο χαλάρωσης των ενεργειακών κυρώσεων της Δύσης προς τη Ρωσία και στο «φόντο» των συνεχιζόμενων επαφών για τον πόλεμο της Μόσχας στην Ουκρανία.

Μετά από τις 09:00 της Παρασκευής (ώρα Ελλάδας), τα futures του Brent -παράδοσης Φεβρουαρίου- κέρδιζαν 0,37% στα 63,09 δολάρια ανά βαρέλι. Σε επίπεδο εβδομάδας κινούνταν προς κέρδη 1,94% αλλά σε επίπεδο μήνα οδεύουν πως απώλειες άνω του 2,7%.

Εφόσον ο Νοέμβριος «κλείσει» με αρνητικό πρόσημο, θα είναι ο τέταρτος συνεχόμενος μήνας απωλειών για το Brent, στο χειρότερο σχετικό «σερί» από το 2023, όπως μετέδωσε το Reuters.

Σημειώνεται πως τα συμβόλαια του Brent -που διαπραγματεύονται στο Intercontinental Exchange (ICE) δεν έχουν επηρεαστεί από το blackout που ξεκίνησε τα ξημερώματα της Παρασκευής στην πλατφόρμα του CME Group, όπου διαπραγματεύονται τα συμβόλαια του αμερικανικού αργού - μεταξύ άλλων. Τα συμβόλαια του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου έχουν επηρεαστεί κι αυτά από το blackout στο CME.

Κύριο θέμα της προσοχής για την πορεία του «μαύρου χρυσού» τις περασμένες μέρες αποτέλεσαν οι εξελίξεις γύρω από το ενδεχόμενο έναρξης ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας, ενώ ο πόλεμος στην ανατολική Ευρώπη πλησιάζει τον τέταρτο χρόνο του (τον Φεβρουάριο).

Εφόσον υπάρξει πρόοδος στις συζητήσεις, τότε θα μπορούσαν να περιοριστούν οι κυρώσεις που έχουν επιβάλει τα κράτη της Δύσης στο ρωσικό πετρέλαιο, ενισχύοντας την προσφορά και μειώνοντας τη ζήτηση στις διεθνείς αγορές.

Εξάλλου, με ενδιαφέρον αναμένονται και οι αποφάσεις που θα πάρει την Κυριακή ο Οργανισμός Εξαγωγών Πετρελαιοπαραγωγών Χωρών και οι σύμμαχοι του (OPEC+) για την παραγωγή πετρελαίου μέσα στο 2026, με τους περισσότερους αναλυτές να μην «βλέπουν» αύξηση της παραγωγής πάνω από τα τρέχοντα επίπεδα.