Ουκρανία και ΕΕ

Ο πρωθυπουργός του Βελγίου, Μπαρτ Ντε Βέβερ, δήλωσε ότι το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να χρησιμοποιήσει τα «παγωμένα» περιουσιακά στοιχεία της Ρωσίας για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τις πιθανότητες για μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία που θα έθετε τέλος στον σχεδόν τετραετή πόλεμο.

«Η βεβιασμένη προώθηση του προτεινόμενου σχεδίου δανείου αποζημίωσης θα είχε ως παράπλευρη απώλεια το γεγονός ότι εμείς, ως ΕΕ, θα εμποδίζαμε ουσιαστικά την επίτευξη μιας τελικής ειρηνευτικής συμφωνίας», ανέφερε ο Ντε Βέβερ σε επιστολή του προς την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, την οποία είδε το Reuters.

Οι ηγέτες της ΕΕ προσπάθησαν σε μια σύνοδο κορυφής τον περασμένο μήνα να συμφωνήσουν σε ένα σχέδιο για τη χρήση 140 δισεκατομμυρίων ευρώ σε παγωμένα ρωσικά κρατικά περιουσιακά στοιχεία στην Ευρώπη ως δάνειο για το Κίεβο, αλλά δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν την υποστήριξη του Βελγίου, όπου βρίσκεται το μεγαλύτερο μέρος των κεφαλαίων.

Το Reuters σημείωσε πως η Κομισιόν ελπίζει να αντιμετωπίσει τις ανησυχίες του Βελγίου σε ένα σχέδιο νομικής πρότασης που θα παρουσιάσει αυτή την εβδομάδα σχετικά με τη χρήση των παγωμένων κρατικών περιουσιακών στοιχείων για τη στήριξη του Κιέβου το 2026 και το 2027, σύμφωνα με αξιωματούχους της ΕΕ.

Στην επιστολή, ο Ντε Βέβερ ανέφερε επίσης ότι το Βέλγιο δεν είχε δει «καμία προτεινόμενη νομική διατύπωση από την Επιτροπή».