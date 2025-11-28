ΗΠΑ: Νεκρή η 20χρονη εθνοφρουρός που δέχθηκε επίθεση από Αφγανό στην Ουάσινγκτον (pics)

Ένα από τα δύο μέλη της Εθνοφρουράς που πυροβολήθηκαν την Τετάρτη στην Ουάσιγκτον πέθανε, ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Συγκεκριμένα, η 20χρονη Σάρα Μπέκστρομ υπέκυψε στα τραύματά της, δήλωσε ο Τραμπ το βράδυ της Πέμπτης.

Το δεύτερο μέλος της Εθνοφρουράς, ο 24χρονος Άντριου Γουλφ, «παλεύει για τη ζωή του», πρόσθεσε.

Υπενθυμίζεται ότι, και οι δύο δέχθηκαν πυροβολισμούς εξ επαφής κοντά στο Farragut Square στο κέντρο της πόλης, λίγο μετά τις 14:00 τοπική ώρα (19:00 GMT) την Τετάρτη. Η αστυνομία συνέλαβε έναν ύποπτο για την επίθεση, τον 29χρονο Ραχμανουλάχ Λακάνγουαλ, αφγανικής καταγωγής.

Ο πρόεδρος Τραμπ επιβεβαίωσε τον θάνατο της Μπέκστρομ κατά τη διάρκεια βιντεοκλήσης για την Ημέρα των Ευχαριστιών με Αμερικανούς στρατιώτες.

«Η Σάρα Μπέκστρομ από τη Δυτική Βιρτζίνια, μία από τους εθνοφρουρούς για τους οποίους μιλάμε, εξαιρετικά σεβαστή, νεαρή, υπέροχη... Μόλις έφυγε από τη ζωή. Δεν είναι πια μαζί μας», είπε.

Αργότερα, ο Τραμπ μίλησε με τους γονείς της, ανέφερε ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου στο CBS News, εταίρο του BBC στις ΗΠΑ.

Η Μπέκστρομ είχε καταταγεί στις 26 Ιουνίου 2023 και είχε τοποθετηθεί στην 863η Μονάδα Στρατιωτικής Αστυνομίας, της 111ης Ταξιαρχίας Μηχανικού της Εθνοφρουράς της Δυτικής Βιρτζίνια.

Είχε προσφερθεί εθελοντικά να υπηρετήσει στην πρωτεύουσα κατά τη διάρκεια του τετραήμερου των Ευχαριστιών, δήλωσε η γενική εισαγγελέας Παμ Μπόντι στο Fox News μετά το περιστατικό.

Ο Τζιμ Τζάστις, Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής από τη Δυτική Βιρτζίνια, είπε ότι είναι «απόλυτα συντετριμμένος» από τον θάνατο της Μπέκστρομ.

«Οι προσευχές μας είναι με την οικογένεια, τους φίλους και τους συναδέλφους της σε αυτήν την απίστευτα δύσκολη Ημέρα των Ευχαριστιών», ανέφερε σε δήλωσή του.

«Προσευχόμαστε επίσης για τον Άντριου Γουλφ, καθώς συνεχίζει τον δρόμο της ανάρρωσής του», πρόσθεσε.

Περισσότεροι από 2.000 στρατιώτες φυλάσσουν την πρωτεύουσα των ΗΠΑ από τον Αύγουστο, όταν ο πρόεδρος άρχισε να αναπτύσσει στρατεύματα σε πόλεις για να αντιμετωπίσει αυτό που χαρακτήρισε «εκτός ελέγχου» εγκληματικότητα.

Η Μπέκστρομ και ο Γουλφ ήταν ανάμεσα σε αυτούς που αναπτύχθηκαν τον Αύγουστο, επιβεβαίωσε στο BBC News η Εθνοφρουρά της Δυτικής Βιρτζίνια.

Τα μέλη της Εθνοφρουράς αποτελούν εφεδρική δύναμη που μπορεί να ενεργοποιηθεί ως στρατιωτικό προσωπικό, αλλά με περιορισμένες εξουσίες, καθώς δεν μπορούν να επιβάλουν τον νόμο ή να πραγματοποιούν συλλήψεις.

Η τοποθεσία του περιστατικού, λίγα τετράγωνα από τον Λευκό Οίκο, είχε ως αποτέλεσμα την άμεση παρουσία πλήθους αστυνομικών, οι οποίοι παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στα δύο θύματα και ακινητοποίησαν τον δράστη.

AFP: Οι ΗΠΑ θα επανεξετάσουν όλες τις «πράσινες κάρτες» υπηκόων κρατών που τους προκαλούν «ανησυχία»

Την ίδια ώρα, οι αρχές των ΗΠΑ θα αξιολογήσουν εκ νέου το σύνολο των «πράσινων καρτών» --των αδειών μόνιμης παραμονής-- τις οποίες έχουν χορηγήσει σε υπηκόους κρατών που κρίνουν πως εγείρουν κίνδυνο ασφαλείας μετά την επίθεση στην Ουάσιγκτον εναντίον μελών της εθνοφρουράς, το ένα εκ των οποίων, η Σάρα Μπέκστρομ, 20 ετών, υπέκυψε, σύμφωνα με ανακοίνωση της USCIS, ομοσπονδιακής υπηρεσίας αρμόδιας για ζητήματα μετανάστευσης και ιθαγένειας, χθες Πέμπτη.

«Κατ’ εντολή του προέδρου των ΗΠΑ, διέταξα πλήρη, διεξοδική επανεξέταση κάθε πράσινης κάρτας κάθε αλλοδαπού από κάθε χώρα ανησυχίας», ανέφερε μέσω X ο Τζόσεφ Έντλοου, ο διευθυντής της USCIS.

At the direction of @POTUS, I have directed a full scale, rigorous reexamination of every Green Card for every alien from every country of concern. — USCIS Director Joseph B. Edlow (@USCISJoe) November 27, 2025

Σε ερώτηση από το Γαλλικό Πρακτορείο για ποιες χώρες πρόκειται συγκεκριμένα, η USCIS του προώθησε προεδρική διακήρυξη του Ιουνίου με την οποία απαγορεύτηκε η είσοδος στις ΗΠΑ ή επιβλήθηκαν περιορισμοί στις βίζες υπηκόων 19 χωρών.

Αυτές είναι το Αφγανιστάν, η Μιανμάρ, το Τσαντ, το Κονγκό-Μπραζαβίλ, η Ισημερινή Γουινέα, η Ερυθραία, η Αϊτή, το Ιράν, η Λιβύη, η Σομαλία, το Σουδάν, η Υεμένη, το Μπουρούντι, η Κούβα, το Λάος, η Σιέρα Λεόνε, το Τόγκο, το Τουρκμενιστάν και η Βενεζουέλα.

Υπενθυμίζεται ότι, ο 29χρονος ύποπτος για την επίθεση εναντίον των δυο εθνοφρουρών μερικά βήματα από τον Λευκό Οίκο επίσης τραυματίστηκε σοβαρά από σφαίρες προχθές. Πρόκειται για αφγανό υπήκοο, που είχε συνεργαστεί με τον αμερικανικό στρατό και τη CIA προτού μεταφερθεί στις ΗΠΑ το 2021 μαζί με την οικογένειά του.

Από την πλευρά του, ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ κατήγγειλε την «τρομοκρατική» ενέργεια υποσχόμενος να σκληρύνει περαιτέρω την αντιμεταναστευτική πολιτική του μετά την επίθεση αυτή.