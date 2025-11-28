Επιστροφή ενοικίου: Σήμερα η καταβολή σε περίπου 1 εκατ. πολίτες - Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Μια μικρή οικονομική ανάσα αναμένεται να πάρουν σήμερα, Παρασκευή, περίπου ένα εκατομμύριο ενοικιαστές κύριας ή φοιτητικής κατοικίας, καθώς θα τους επιστραφεί το ποσό ενός μηνιαίου ενοικίου. Η καταβολή θα γίνει αυτόματα, μετά την ολοκλήρωση των διασταυρώσεων μεταξύ των φορολογικών δηλώσεων και των ηλεκτρονικών μισθωτηρίων της ΑΑΔΕ.

Το μέτρο έχει μόνιμο χαρακτήρα και θα εφαρμόζεται κάθε Νοέμβριο, με στόχο – όπως τονίζουν στελέχη του υπουργείου – να περιοριστούν οι επιπτώσεις της στεγαστικής κρίσης στα νοικοκυριά που διαμένουν σε μίσθωση.

Ενδεικτικά, ένα ζευγάρι με ένα παιδί που σπουδάζει πληρώνει ετησίως 9.000 ευρώ ενοίκιο για την κύρια κατοικία και 3.600 ευρώ για τη φοιτητική στέγη. Η επιστροφή που δικαιούται φτάνει τα 900 ευρώ, αναφέρει η ΕΡΤ.

Η ενίσχυση μπορεί να ανέλθει έως 800 ευρώ για την κύρια κατοικία, με προσαύξηση 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, και έως 800 ευρώ για τη φοιτητική κατοικία ανά φοιτητή.

Τα εισοδηματικά όρια ορίζονται ως εξής: έως 20.000 ευρώ για άγαμο, έως 28.000 ευρώ για ζευγάρι με προσαύξηση 4.000 ευρώ ανά παιδί, και έως 31.000 ευρώ για μονογονεϊκές οικογένειες, αυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο πέραν του πρώτου.

Παράλληλα, η συνολική ακίνητη περιουσία δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, με προσαύξηση 20.000 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος.

Όσοι ενοικιαστές δεν λάβουν την επιστροφή ενώ πληρούν τα κριτήρια, θα πρέπει να καταθέσουν αίτημα επανεξέτασης μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου» της ΑΑΔΕ, αποστέλλοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έως τα τέλη Δεκεμβρίου.

Σε περιπτώσεις ανείσπρακτων μισθωμάτων, το επίδομα θα υπολογίζεται με βάση το ποσό που έχει δηλωθεί από τον ιδιοκτήτη ως εισπραχθέν.