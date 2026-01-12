Πετρέλαιο: Σταθεροποιητικές τάσεις με το βλέμμα σε Βενεζουέλα και Ιράν

Οι προσδοκίες για υπερπροσφορά σε συνδυασμό με τις ανησυχίες για τον εφοδιασμό από το Ιράν και τις προσπάθειες για την επανέναρξη των εξαγωγών από τη Βενεζουέλα, κρατούν υποτονικό το κλίμα προς το παρόν στην αγορά πετρελαίου.

Το πρωί της Δευτέρας το Brent παραμένει αμετάβλητο (+0,03%) στα 63,36 δολάρια το βαρέλι όπως και το αμερικανικό αργό (-0,02%) που κυμαίνεται στα 59,11 δολάρια το βαρέλι.

Αμφότερες οι τιμές κατέγραψαν άνοδο πάνω από 3% την περασμένη εβδομάδα, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία άνοδο από τον Οκτώβριο, καθώς το καθεστώς του Ιράν εντείνει την καταστολή των διαδηλώσεων.

Παρόλο που τις τελευταίες ημέρες έχει διαμορφωθεί μια πριμοδότηση στις τιμές του πετρελαίου, η αγορά εξακολουθεί να υποτιμά τον γεωπολιτικό κίνδυνο από μια ευρύτερη σύγκρουση στο Ιράν, η οποία ενδέχεται να επηρεάσει τις μεταφορές πετρελαίου στο Στενό του Ορμούζ, σύμφωνα με τον επικεφαλής της έρευνας για την ενέργεια στην MST Marquee.

«Η κατάσταση θέτει σε κίνδυνο διακοπής τουλάχιστον 1,9 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου την ημέρα», σημείωσαν αναλυτές.

Στο μεταξύ, η Βενεζουέλα αναμένεται να ξαναρχίσει τις εξαγωγές πετρελαίου σύντομα μετά την ανατροπή του Μαδούρο, καθώς ο Τραμπ δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι η κυβέρνηση στο Καράκας είναι έτοιμη να παραδώσει έως και 50 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου που υπόκεινται σε κυρώσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Αυτό έχει πυροδοτήσει έναν αγώνα μεταξύ των πετρελαϊκών εταιρειών για την εξεύρεση δεξαμενόπλοιων και την οργάνωση των εργασιών για την ασφαλή μεταφορά του αργού πετρελαίου από τα πλοία και τα ερειπωμένα λιμάνια της Βενεζουέλας, σύμφωνα με τέσσερις πηγές που είναι εξοικειωμένες με τις εργασίες.

Η Trafigura δήλωσε σε συνάντηση με τον Λευκό Οίκο την Παρασκευή ότι το πρώτο της πλοίο θα φορτώσει την επόμενη εβδομάδα.

Οι τιμές του πετρελαίου αναμένεται να παραμείνουν σταθερές, εκτός αν υπάρξει σαφής ανάκαμψη της ζήτησης ή σημαντική διακοπή του εφοδιασμού, δήλωσε η Priyanka Sachdeva, ανώτερη αναλύτρια αγοράς στη Phillip Nova και πρόσθεσε ότι τα futures του πετρελαίου τιμολογούνται όλο και περισσότερο με βάση το σενάριο της υπερπροσφοράς, καθώς η αγορά προχωρά προς το 2026.

Τέλος, οι επενδυτές παρακολουθούν επίσης τις πιθανές διαταραχές στην προσφορά από τη Ρωσία, εν μέσω των συνεχιζόμενων επιθέσεων της Ουκρανίας εναντίον ρωσικών ενεργειακών εγκαταστάσεων και των πιθανών αυστηρότερων κυρώσεων των ΗΠΑ κατά της ρωσικής ενέργειας.

Άνοδος σχεδόν 2% για το αέριο

Ολοταχώς για τα 30 ευρώ οδεύει η τιμή του φυσικού αερίου καθώς το πρωί της Δευτέρας σημειώνει άνοδο 1,87% με την τιμή να διαμορφώνεται στα 28,9 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Τον Δεκέμβριο, η τιμή του φυσικού αερίου αυξήθηκε κατά 6,26%, αλλά εξακολουθεί να είναι 39,61% χαμηλότερη από ό,τι πριν από ένα χρόνο, σύμφωνα με τις συναλλαγές σε συμβόλαιο επί της διαφοράς (CFD) που παρακολουθεί την αγορά αναφοράς για αυτό το εμπόρευμα.