Πετρέλαιο: Η Goldman Sachs αναμένει κάμψη των τιμών για το 2026

Οι τιμές του πετρελαίου αναμένεται να μειωθούν έως το 2026, ανέφερε η Goldman Sachs τη Δευτέρα, επικαλούμενη την αύξηση της παραγωγής που θα διατηρήσει την αγορά σε μεγάλο πλεόνασμα περίπου 2 εκατομμυρίων βαρελιών την ημέρα.

Η τράπεζα προβλέπει ότι το Brent θα κυμανθεί κατά μέσο όρο στα 56 δολάρια το βαρέλι και το WTI στα 52 δολάρια το 2026, κάτω από τις τρέχουσες προθεσμιακές καμπύλες των 63 και 60 δολαρίων.

«Η αύξηση της προσφοράς για το 2025-2026 οφείλεται κυρίως σε μακροπρόθεσμα έργα για τα οποία ελήφθησαν τελικές επενδυτικές αποφάσεις (FID) λίγο πριν την πανδημία, τα οποία καθυστέρησαν κατά τη διάρκεια της Covid και τώρα τίθενται σε λειτουργία, καθώς και στη στρατηγική απόφαση του ΟΠΕΚ να άρει τις περικοπές στην παραγωγή», σημείωσε η τράπεζα.

Ο Οργανισμός Χωρών Εξαγωγέων Πετρελαίου συν τη Ρωσία και άλλους συμμάχους του (OPEC+), αυξάνει την παραγωγή από τον Απρίλιο. Άλλοι παραγωγοί, όπως οι ΗΠΑ και η Βραζιλία, αυξάνουν επίσης την προσφορά, ενισχύοντας τους φόβους για υπερπροσφορά και επιβαρύνοντας τις τιμές.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας δήλωσε ότι η παγκόσμια αγορά πετρελαίου αντιμετωπίζει ένα ακόμη μεγαλύτερο πλεόνασμα το επόμενο έτος, που θα φτάσει τα 4,09 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα.

Η Goldman Sachs αναμένει ότι οι τιμές θα ανακάμψουν από το 2027, καθώς οι χαμηλές τιμές του 2025-2026 επιβαρύνουν την παραγωγή εκτός ΟΠΕΚ και πολύ λίγα νέα έργα θα τεθούν σε λειτουργία μετά από 15 χρόνια υποεπένδυσης.

«Ως εκ τούτου, αναμένουμε ότι το Brent/WTI θα ανέλθει στις μακροπρόθεσμες προβλέψεις μας των 80/76 δολαρίων έως τα τέλη του 2028», ανέφερε η τράπεζα.

Το 2026/2027, το Brent crude θα μπορούσε να πέσει στα 40 δολάρια αν η προσφορά εκτός ΟΠΕΚ αποδειχθεί πιο ανθεκτική από το αναμενόμενο ή αν η παγκόσμια οικονομία εισέλθει σε ύφεση, αλλά θα μπορούσε να ανέλθει πάνω από τα 70 δολάρια το βαρέλι αν η προσφορά της Ρωσίας μειωθεί πιο απότομα, ανέφερε η Goldman Sachs