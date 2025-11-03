Πετρέλαιο: Άνοδος στις τιμές μετά την απόφαση του OPEC+ για αναστολή στην αύξηση της παραγωγής

Οι τιμές του πετρελαίου κινούνται ανοδικά το πρωί της Δευτέρας, μετά την απόφαση του OPEC+ να αναστείλει την αύξηση της παραγωγής κατά το α' τρίμηνο του 2026, γεγονός που μείωσε τους φόβους για υπερπροσφορά, αλλά τα αδύναμα στοιχεία για τη βιομηχανική παραγωγή στην Ασία περιόρισαν τα κέρδη.

Η τιμή του Brent καταγράφει άνοδο 0,43% στα 65,05 δολάρια το βαρέλι ενώ το αμερικανικό αργό σημειώνει άνοδο επίσης 0,43% στα 61,24 δολάρια το βαρέλι.

Ο OPEC+, συμφώνησε την Κυριακή να αυξήσουν την παραγωγή κατά 137.000 βαρέλια την ημέρα τον Δεκέμβριο, όπως και τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο.

«Μετά τον Δεκέμβριο, λόγω εποχικότητας, οι οκτώ χώρες αποφάσισαν επίσης να διακόψουν την αύξηση της παραγωγής τον Ιανουάριο, τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο του 2026», ανέφερε ο OPEC+.

Σε χαμηλά 5μήνου οι τιμές

Το Brent και το αμερικανικό αργό υποχώρησαν και τα δύο κατά περισσότερο από 2% τον Οκτώβριο, σημειώνοντας πτώση για τρίτο συνεχόμενο μήνα, φτάνοντας στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων πέντε μηνών στις 20 Οκτωβρίου, λόγω των φόβων για υπερπροσφορά και των οικονομικών ανησυχιών σχετικά με τους δασμούς των ΗΠΑ.

Τι βλέπουν οι αναλυτές

Οι αναλυτές διατηρούν τις προβλέψεις τους για τις τιμές του πετρελαίου σε μεγάλο βαθμό αμετάβλητες, καθώς η αύξηση της παραγωγής του ΟΠΕΚ+ και η υποτονική ζήτηση αντισταθμίζουν τους γεωπολιτικούς κινδύνους για την προσφορά, σύμφωνα με δημοσκόπηση του Reuters. Οι εκτιμήσεις για το πλεόνασμα της αγοράς πετρελαίου κυμαίνονταν από 190.000 έως 3 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα.

Η Υπηρεσία Ενέργειας των ΗΠΑ (EIA) ανέφερε την Παρασκευή ότι η παραγωγή αργού πετρελαίου στις ΗΠΑ αυξήθηκε κατά 86.000 βαρέλια την ημέρα, φτάνοντας το ρεκόρ των 13,8 εκατομμυρίων βαρελιών την ημέρα τον Αύγουστο.

Ανοδικά το αέριο

Αύξηση 1,42% καταγράφει το πρωί της Δευτέρας η τιμή στο φυσικό αέριο και διαμορφώνεται στα 31,56 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Τα futures του φυσικού αερίου ήταν κάτω από τα 32 ευρώ ανά μεγαβατώρα στα τέλη Οκτωβρίου, διατηρώντας το στενό εύρος διαπραγμάτευσης που δοκιμάζει το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 18 μηνών, καθώς η μέτρια ζήτηση στα μέσα του φθινοπώρου συνέπεσε με την άφθονη προσφορά LNG.

Οι τελευταίες προβλέψεις έδειχναν ότι οι θερμοκρασίες στην ηπειρωτική Ευρώπη θα παρέμεναν πάνω από το κανονικό μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου, περιορίζοντας τη ζήτηση για θέρμανση που απαιτεί μεγάλη κατανάλωση φυσικού αερίου.

Εν τω μεταξύ, η Equinor και η TEA σημείωσαν ότι ένα ρεκόρ στην παραγωγική ικανότητα υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) αντιστάθμισε τις αισιόδοξες προβλέψεις για τις συμβάσεις φυσικού αερίου, με ισχυρές προοπτικές παραγωγής και εξαγωγών από τις ΗΠΑ και τη Μέση Ανατολή.

Οι εξελίξεις αυτές αντιστάθμισαν τη μείωση των αποθεμάτων φυσικού αερίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση ενόψει της χειμερινής περιόδου υψηλότερης ζήτησης. Πρόσφατα στοιχεία έδειξαν ότι οι αποθήκες κατέγραψαν καθαρές εκροές φυσικού αερίου στο 83% της χωρητικότητάς τους, ποσοστό περίπου 12 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερο από πέρυσι.