Πετρέλαιο: Άνοδος εν μέσω ανησυχιών σύγκρουσης ΗΠΑ - Ιράν και κινδύνων για την προσφορά

Οι τιμές του πετρελαίου κινούνταν κοντά σε υψηλά επτά μηνών την Τετάρτη, καθώς η απειλή στρατιωτικής σύγκρουσης μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν — που θα μπορούσε να διαταράξει την προσφορά — συνέχιζε να ανησυχεί τους επενδυτές, ενώ συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών έχουν προγραμματιστεί για την Πέμπτη.

Συγκεκριμένα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent ενισχυθήκαν κατά 0,24%, στα 70,95 δολάρια το βαρέλι. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού αργού (WTI) σημείωσαν άνοδο κατά 0,37%, στα 65,88 δολάρια ανά βαρέλι.

Σύμφωνα με το Reuters, οι τιμές του Brent έφτασαν στο υψηλότερο επίπεδο από τις 31 Ιουλίου την Παρασκευή, ενώ το WTI κατέγραψε τη Δευτέρα το υψηλότερο επίπεδο από τις 4 Αυγούστου. Και τα δύο συμβόλαια διατηρούνται κοντά σε αυτά τα επίπεδα, καθώς οι ΗΠΑ έχουν αναπτύξει στρατιωτικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή προκειμένου να πιέσουν το Ιράν να διαπραγματευτεί τον τερματισμό του πυρηνικού και πυραυλικού του προγράμματος.

Μια παρατεταμένη σύγκρουση θα μπορούσε να διαταράξει τις προμήθειες από το Ιράν, τον τρίτο μεγαλύτερο παραγωγό αργού στον OPEC, καθώς και από άλλες χώρες της κρίσιμης πετρελαιοπαραγωγού περιοχής της Μέσης Ανατολής.

«Αυτή η αβεβαιότητα σημαίνει ότι η αγορά θα συνεχίσει να ενσωματώνει ένα μεγάλο ασφάλιστρο κινδύνου και θα παραμείνει ευαίσθητη σε οποιεσδήποτε νέες εξελίξεις», ανέφεραν την Τετάρτη στρατηγικοί αναλυτές εμπορευμάτων της ING.

Οι Αμερικανοί απεσταλμένοι, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ αναμένεται να συναντηθούν με ιρανική αντιπροσωπεία για τον τρίτο γύρο συνομιλιών την Πέμπτη στη Γενεύη.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε την Τρίτη ότι μια συμφωνία με τις ΗΠΑ είναι «εφικτή, αλλά μόνο εάν δοθεί προτεραιότητα στη διπλωματία».

«Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει προειδοποιήσει ότι χωρίς συμφωνία θα υπάρξουν “πολύ κακές συνέπειες”. Το κατά πόσο οι παραχωρήσεις του Ιράν θα ικανοποιήσουν την “κόκκινη γραμμή” των ΗΠΑ για μηδενικό εμπλουτισμό μένει να φανεί», σημείωσε σε ενημερωτικό σημείωμα ο αναλυτής αγορών της IG, Τόνι Σάικαμορ.

Παράλληλα, το φυσικό αέριο σημειώνει πτώση 4,42% στα 30,13 ευρώ ανά μεγαβατώρα υπό την πίεση της ισχυρής προσφοράς LNG και της αυξημένης παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, που μείωσε τη ζήτηση για ηλεκτροπαραγωγή με καύση φυσικού αερίου.

Εν μέσω της αυξημένης έντασης, το Ιράν και η Κίνα έχουν επιταχύνει συνομιλίες για την αγορά κινεζικών αντιπλοϊκών πυραύλων κρουζ, σύμφωνα με πηγές του Reuters, οι οποίοι θα μπορούσαν να στοχεύσουν τις ναυτικές δυνάμεις των ΗΠΑ που έχουν συγκεντρωθεί κοντά στις ιρανικές ακτές.

Σύμφωνα με ειδικούς, οι αντιπλοϊκοί πύραυλοι κρουζ θα ενίσχυαν τις επιθετικές δυνατότητες του Ιράν και θα απειλούσαν τις αμερικανικές ναυτικές δυνάμεις.

Ενώ οι γεωπολιτικές εντάσεις στηρίζουν τις τιμές, η αγορά αντιμετωπίζει επίσης ανησυχίες για μεγάλες αυξήσεις αποθεμάτων, καθώς η παγκόσμια προσφορά υπερβαίνει τη ζήτηση.

Σύμφωνα με πηγές της αγοράς, το Αμερικανικό Ινστιτούτο Πετρελαίου (API) ανέφερε αργά την Τρίτη μεγάλη αύξηση των αμερικανικών αποθεμάτων πετρελαίου κατά 11,43 εκατομμύρια βαρέλια την περασμένη εβδομάδα.

Ωστόσο, τα αποθέματα βενζίνης και διυλισμένων προϊόντων μειώθηκαν, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές που επικαλούνται τα στοιχεία του API.

Τα επίσημα στοιχεία για τα αποθέματα πετρελαίου των ΗΠΑ από την Υπηρεσία Πληροφοριών Ενέργειας (EIA) αναμένεται να ανακοινωθούν αργότερα την Τετάρτη.