Πετρέλαιο: Οι ανησυχίες για υπερπροσφορά «φρενάρουν» τις τιμές - Τα βλέμματα στραμμένα στην Ουκρανία

Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν την Τρίτη, καθώς οι ανησυχίες ότι η προσφορά θα ξεπεράσει τη ζήτηση το επόμενο έτος υπερκέρασαν τις ανησυχίες ότι οι ρωσικές αποστολές θα παραμείνουν υπό κυρώσεις, ενώ οι συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία παραμένουν αβέβαιες.

Συγκεκριμένα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent σημείωσαν πτώση 0,54%, στα 63,03 δολάρια ανά βαρέλι στις. Το αμερικανικό αργό (WTI) κινήθηκε πτωτικά κατά 0,49%, στα 58,55 δολάρια ανά βαρέλι.

Ακόμη και με τις ανησυχίες για τις ρωσικές αποστολές, οι συνολικές προοπτικές για την ισορροπία προσφοράς και ζήτησης πετρελαίου το 2026 δείχνουν υπερπροσφορά, καθώς πολλές προβλέψεις αναμένουν ότι η αύξηση της παραγωγής θα ξεπεράσει την αύξηση της ζήτησης.

«Βραχυπρόθεσμα, ο βασικός κίνδυνος είναι η υπερπροσφορά και τα τρέχοντα επίπεδα τιμών φαίνονται ευάλωτα», δήλωσε η Πριγιάνκα Σατσντέβα, ανώτερη αναλύτρια αγοράς στην Phillip Nova, σε σημείωμά της την Τρίτη.

Με περιορισμένες επιλογές πωλήσεων, η Ρωσία επιδιώκει να αυξήσει τις εξαγωγές προς την Κίνα. Την Τρίτη, ο Ρώσος αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Αλεξάντερ Νοβάκ δήλωσε σε επιχειρηματικό φόρουμ Κίνας–Ρωσίας στο Πεκίνο ότι η Μόσχα και το Πεκίνο συζητούν τρόπους διεύρυνσης των ρωσικών εξαγωγών πετρελαίου προς την Κίνα.

Συνολικά, οι αναλυτές παραμένουν επικεντρωμένοι στο ενδεχόμενο ευρύτερης ανισορροπίας προσφοράς και ζήτησης.

Η Deutsche Bank προβλέπει υπερπροσφορά πετρελαίου το 2026 τουλάχιστον 2 εκατομμυρίων βαρελιών την ημέρα, χωρίς σαφή οδικό χάρτη επιστροφής σε έλλειμμα ακόμη και μέχρι το 2027, όπως αναφέρει σε σημείωμά της τη Δευτέρα.

Παρόλα αυτά, οι αγορές πετρελαίου βρίσκουν κάποια στήριξη από τις αυξανόμενες προσδοκίες ότι οι ΗΠΑ θα μειώσουν τα επιτόκια στη συνεδρίαση στις 9–10 Δεκεμβρίου, με τα μέλη της Fed να δείχνουν ότι υποστηρίζουν τη μείωση.

Χαμηλότερα επιτόκια θα μπορούσαν να ενισχύσουν την οικονομική ανάπτυξη και να αυξήσουν τη ζήτηση πετρελαίου.

Ταυτόχρονα, το φυσικό αέριο σημειώνει και αυτό πτώση κατά 0,26% στα 29,70 ευρώ ανά μεγαβατώρα.