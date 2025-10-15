Πάνω και από τα 4.200 δολάρια ο χρυσός, στον απόηχο των δηλώσεων του Πάουελ

Σε νέα ιστορικά υψηλά κινείται για την Τετάρτη ο χρυσός, εν μέσω καινούργιων σημάτων που λαμβάνουν οι αγορές για στήριξη του πολύτιμου μετάλλου στο ράλι που συνεχίζει ακάθεκτο να σημειώνου εντός του 2025.

Μετά τις 08:00 της Τετάρτης (ώρα Ελλάδας), τα futures του χρυσού -παράδοσης Δεκεμβρίου- ανέβαιναν 1,08% στα 4.208 δολάρια ανά ουγγιά.

Η spot τιμή του χρυσού κέρδιζε 1,15% στα 4.189 δολάρια ανά ουγγιά.

Στην κίνηση άλλων μετάλλων, το ασήμι ενισχυόταν 1,31% και η πλατίνα ισχυροποιούνταν 1,26%.

Στο επίκεντρο της προσοχής βρέθηκαν τα όσα δήλωσε την Τρίτη ο επικεφαλής της ομοσπονδιακής τράπεζας των ΗΠΑ (Fed), Τζερόμ Πάουελ. Ο ίδιος «έδειξε» πως η τράπεζα μπορεί να προχωρήσει άμεσα σε μείωση του ισολογισμού της (balance sheet). Πρόκειται για όλατα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις της ισχυρότερης κεντρικής τράπεζας του κόσμου.

Σημειώνεται πως παραδοσιακά όταν υπάρχουν ενδείξεις για περιορισμό του balance sheet και ποσοτική σύσφιξη (QT) από την Fed η μεταβλητότητα στις αγορές αυξάνεται και η διάθεση ρίσκου των επενδυτών μειώνεται, «ευνοώντας» τις τοποθετήσεις σε «ασφαλή» καταφύγια, όπως ο χρυσός.

Εξάλλου, ο Πάουελ «έδειξε» εκ νέου σε νέες μειώσεις των επιτοκίων της Fed το επόμενο χρονικό διάστημα, με τη χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής στις ΗΠΑ να τονώνει τις επιδόσεις του πολύτιμου μετάλλου.

Πέρα από τον Πάουελ, ο χρυσός ανεβαίνει και εν μέσω των εμπορικών εντάσεων των ΗΠΑ και της Κίνας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε την Τρίτη πως η Ουάσινγκτον εξετάζει το ενδεχόμενο να διακόψει ορισμένες εμπορικές σχέσεις με την Κίνα, μεταξύ άλλων σε σχέση με το μαγειρικό λάδι.

Οι ΗΠΑ και η Κίνα άρχισαν επίσης να επιβάλλουν πρόσθετα λιμενικά τέλη στις εταιρείες θαλάσσιων μεταφορών που μεταφέρουν τα πάντα, από παιχνίδια για τις διακοπές έως αργό πετρέλαιο.

Η αβεβαιότητα για τις εμπορικές σχέσεις μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου έχει αποδειχθεί ως ένας από τους βασικότερους λόγους για την άνοδο του χρυσού εντός του 2025.