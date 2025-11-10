Οι εξελίξεις με το shutdown στις ΗΠΑ «ταΐζουν» με μεγάλα κέρδη τον χρυσό - Πάνω από τα 4.000 δολάρια

Τα μεγαλύτερα κέρδη των τελευταίων ημερών εμφανίζει για τη Δευτέρα ο χρυσός, με το πολύτιμο μέταλλο να «πατά» πάνω στις εξελίξεις από την Ουάσινγκτον και το ενδεχόμενο λήξης του «παγώματος» (shutdown) στη λειτουργία της ομοσπονδιακής κυβέρνησης των ΗΠΑ.

Μετά από τις 08:00 της Δευτέρας (ώρα Ελλάδας), τα futures του χρυσού -παράδοσης Δεκεμβρίου- κέρδιζαν 1,73% στα 4.079 δολάρια ανά ουγγιά.

Η spot τιμή του χρυσού ανέβαινε 1,76% στα 4.070 δολάρια ανά ουγγιά.

Υπενθυμίζεται πως στην αμερικανική Γερουσία προωθήθηκε ένα νομοσχέδιο που είχε ψηφιστεί από τη Βουλή των Αντιπροσώπων και το οποίο θα τροποποιηθεί ώστε να χρηματοδοτήσει την κυβέρνηση μέχρι τις 30 Ιανουαρίου και θα περιλαμβάνει ένα πακέτο τριών νομοσχεδίων για τις πιστώσεις ολόκληρου του έτους.

Εάν η Γερουσία τελικά ψηφίσει το νομοσχέδιο, το πακέτο θα πρέπει να εγκριθεί από τη Βουλή των Αντιπροσώπων και να σταλεί στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για υπογραφή, μια διαδικασία που μπορεί να διαρκέσει αρκετές ημέρες.

Το ενδεχόμενο λήξης του μεγαλύτερου shutdown στα χρονικά των ΗΠΑ μπορεί να άρει την αβεβαιότητα για την πορεία της μεγαλύτερης οικονομίας του κόσμου και να ανοίξει τον δρόμο ώστε να επανέλθουν στην κανονικότητα οι ανακοινώσεις των μακροικονομικών στοιχείων για τη χώρα.

Τα εν λόγω θεωρούνται κρίσιμα για τις αποφάσεις που θα λάβει η ομοσπονδιακή τράπεζα (Fed) μέσα στον Δεκέμβριο σχετικά με τη νομισματική της πολιτικής. Υπενθυμίζεται πως η μείωση των επιτοκίων παραδοσιακά ευνοεί τις τοποθετήσεις των επενδυτών στον χρυσό.

Τις δύο τελευταίες εβδομάδες η έλλειψη σημαντικών μάκρο είχε καταστήσει επιφυλακτικούς τους αναλυτές για το ότι η Fed μπορεί να διατηρήσει «παγωμένα» τα επιτόκια της για τον τελευταίο μήνα του 2025, σενάριο στο οποίο είχε αναφερθεί και ο επικεφαλής της Fed, Τζερόμ Πάουελ.

Μένει να φανεί το κατά πόσο μια επίλυση του shutdown θα επιτρέψει στα στελέχη της τράπεζας να εκφράσουν με μεγαλύτερη... ευθύτητα θέσεις για περαιτέρω χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής τις επόμενες εβδομάδες.