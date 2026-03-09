Nikkei: Η Ιαπωνία ετοιμάζεται να αποδεσμεύσει τα εθνικά αποθέματα πετρελαίου

Η κυβέρνηση της Ιαπωνίας ετοιμάζεται να αποδεσμεύσει τα εθνική αποθέματα πετρελαίου της, εν μέσω της ραγδαία ανόδου που σημειώνουν οι τιμές του «μαύρου χρυσού» λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Nikkei, το Τόκιο προετοιμάζεται για ένα παρατεταμένο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ λόγω της σύγκρουσης μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ - Ισραήλ.

Σε αυτό το πλαίσιο η ιαπωνική κυβέρνηση έχει δώσει εντολή στις δέκα βάσης αποθεμάτων πετρελαίου για αποδέσμευση του καυσίμου στην τέταρτη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου εφόσον κριθεί αναγκαίο.

Σημειώνεται πως αργότερα μέσα στη Δευτέρα οι υπουργοί Οικονομικών των εφτά ισχυρότερων κρατών του κόσμου θα έχουν τηλεδιάσκεψη για να καθορίσουν τη στάση τους απέναντι στις εξελίξεις.

Νωρίτερα και πριν από τη γνωστοποίηση της τηλεδιάσκεψης των G7 το πετρέλαιο έφτασε να αναβαίνει έως και 30%, «αγγίζοντας» τα 120 δολάρια ανά βαρέλι.