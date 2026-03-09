Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή θέτει προκλήσεις στις κεντρικές τράπεζες για τα επιτόκια

Στις σημαντικές προκλήσεις που εγείρει για τις πολιτικές των κεντρικών τραπεζών ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή αναφέρεται τη Δευτέρα το Reuters.

Για τις αναδυόμενες κεντρικές τράπεζες της Ασίας, η μείωση των επιτοκίων έχει καταστεί μια επικίνδυνη επιλογή, όχι μόνο λόγω της πρόσθετης πίεσης στις τιμές από τα υψηλότερα κόστη καυσίμων, αλλά και λόγω του κινδύνου να προκαλέσει εκροή κεφαλαίων μέσω της επιδείνωσης των όρων εμπορίου με τις ΗΠΑ.

Η Τράπεζα της Ινδίας, για παράδειγμα, αναμένεται να επικεντρωθεί περισσότερο στη στήριξη της ανάπτυξης διατηρώντας τα επιτόκια σε χαμηλά επίπεδα, σύμφωνα με πηγές του Reuters. Ωστόσο, η στροφή προς το δολάριο ως ασφαλές καταφύγιο (η οποία εντείνεται λόγω του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν) ενδέχεται να την αναγκάσει να εντείνει τις παρεμβάσεις της για να στηρίξει το αποδυναμωμένο νόμισμά της.

Η Ταϊλάνδη και οι Φιλιππίνες ενδέχεται να αναγκαστούν να αντιστρέψουν τη χαλαρή νομισματική πολιτική τους, ακόμη και αν η αύξηση του κόστους των καυσίμων πλήττει τις οικονομίες τους, δήλωσε ο Τόρου Νισιχάμα, επικεφαλής οικονομολόγος αναδυόμενων αγορών στο Dai-ichi Life Research Institute στο Τόκιο.

«Πολλές κεντρικές τράπεζες θα βρεθούν αντιμέτωπες με μια δύσκολη απόφαση, καθώς δέχονται πιέσεις τόσο από τις αγορές όσο και από τις κυβερνήσεις», δήλωσε ο Νισιχάμα. «Χωρίς να διαφαίνεται ένα σαφές τέλος στον πόλεμο, ο κίνδυνος στασιμότητας αυξάνεται μέρα με τη μέρα».

Η τιμή του πετρελαίου «άγγιξε» τα 120 δολάρια ανά βαρέλι, πυροδοτώντας φόβους για έναν παρατεταμένο πόλεμο στη Μέση Ανατολή που θα επηρεάσει τις παγκόσμιες προμήθειες ενέργειας και θα οδηγήσει σε υψηλότερο πληθωρισμό, ο οποίος μπορεί να αναγκάσει τις κεντρικές τράπεζες να αυξήσουν τα επιτόκια.

Η τάση είναι ιδιαίτερα έντονη για τις οικονομίες με έντονη βιομηχανική δραστηριότητα, όπως η Νότια Κορέα και η Ιαπωνία, οι οποίες εξαρτώνται από το παγκόσμιο εμπόριο, τις σταθερές αγορές και το φθηνό κόστος των πρώτων υλών – όλα τα οποία υπονομεύονται από την επέκταση της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Η κεντρική τράπεζα της Νότιας Κορέας, η οποία διατήρησε τα επιτόκια σταθερά τον Φεβρουάριο, θα μπορούσε να υιοθετήσει μια πιο επιθετική στάση εάν ο πληθωρισμός παραμείνει σταθερά ένα εκατοστιαίο σημείο πάνω από τον στόχο της, δήλωσε ο οικονομολόγος της Citigroup Κιμ Τζιν-γουκ.

«Προς το παρόν, εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι η BoK δεν είναι πιθανό να αυξήσει τα επιτόκια ως απάντηση στην υψηλότερη από το αναμενόμενο τιμή του πετρελαίου», με τα μέτρα της κυβέρνησης για τον περιορισμό των τιμών των καυσίμων να περιορίζουν την επίδραση των διακυμάνσεων του πετρελαίου στον πληθωρισμό. συμπλήρωσε ο ίδιος.

Δύσκολη ισορροπία

Οι κεντρικές τράπεζες των ανεπτυγμένων αγορών, όπως η ομοσπονδιακή τράπεζα των ΗΠΑ (Fed), αντιμετωπίζουν επίσης μια δύσκολη ισορροπία μεταξύ ανάπτυξης, πληθωρισμού και αυξανόμενης πολιτικής πίεσης.

Το δίλημμα υπάρχει και για την Τράπεζα της Ιαπωνίας (BoJ). Εάν οι τιμές του αργού πετρελαίου παραμείνουν στα 110 δολάρια για ένα χρόνο, αυτό θα μπορούσε να μειώσει την ανάπτυξη κατά 0,39 ποσοστιαίες μονάδες, σύμφωνα με το Nomura Research Institute, ένα τεράστιο πλήγμα για μια οικονομία με υποτονική δυνητική ανάπτυξη περίπου 0,5% έως 1%.

Ωστόσο, σε αντίθεση με το παρελθόν, όταν μπορούσε να αντέξει να σταματήσει τις αυξήσεις των επιτοκίων, η BoJ έχει πλέον λιγότερο περιθώριο να αγνοήσει τις πιέσεις στις τιμές, καθώς ο πληθωρισμός έχει υπερβεί τον στόχο του 2% για σχεδόν τέσσερα χρόνια.

Αυτό σημαίνει ότι η BoJ δεν θα έχει άλλη επιλογή από το να επαναλάβει το σύνθημά της για συνεχιζόμενες αυξήσεις των επιτοκίων, ενώ θα παραμείνει σιωπηλή σχετικά με το χρονοδιάγραμμα μιας τέτοιας κίνησης που θα μπορούσε να προκαλέσει την οργή μιας κυβέρνησης που είναι εχθρική προς τα υψηλότερα κόστη δανεισμού, σύμφωνα με αναλυτές.

Η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία είναι τυπικά παραδείγματα του πώς οικονομίες σε διαφορετικούς κύκλους θέτουν τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής σε δύσκολη θέση.

Οι συνεχείς αυξήσεις των τιμών του πετρελαίου ενέχουν τον κίνδυνο αποσταθεροποίησης των προσδοκιών για τις τιμές στην Αυστραλία, όπου ο πληθωρισμός είναι ήδη υψηλός, δήλωσε ο Τζόναθαν Κέαρνς, επικεφαλής οικονομολόγος της Challenger και πρώην αξιωματούχος της Κεντρικής Τράπεζας της Αυστραλίας.

«Εάν αυξηθούν οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό, κάτι που είναι προφανές σε αυτή την περίοδο υψηλού πληθωρισμού, αυτό θα σημαίνει ότι η Κεντρική Τράπεζα θα πρέπει να διατηρήσει τα επιτόκια σε υψηλά επίπεδα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, προκειμένου να επαναφέρει τον πληθωρισμό σε χαμηλότερα επίπεδα».

Η Νέα Ζηλανδία αντιμετωπίζει μια διαφορετική πρόκληση, καθώς η οικονομία της αγωνίζεται να ανακάμψει από το πλήγμα των προηγούμενων αυξήσεων των επιτοκίων.

«Υποψιαζόμαστε ότι οι κεντρικές τράπεζες, και ιδίως η RBNZ, ενδέχεται να πρέπει να ανεχθούν υψηλότερο πληθωρισμό βραχυπρόθεσμα, προκειμένου να αποφύγουν τη σύσφιξη σε μια επιβραδυνόμενη παγκόσμια οικονομία», δήλωσε ο Τζάροντ Κερ, επικεφαλής οικονομολόγος της Kiwibank.

Η διευθύνουσα σύμβουλος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, δήλωσε την Δευτέρα ότι μια αύξηση 10% στις τιμές του πετρελαίου, εάν συνεχιστεί κατά το μεγαλύτερο μέρος του έτους, θα οδηγήσει σε αύξηση 40 μονάδων βάσης στον παγκόσμιο πληθωρισμό.

«Βλέπουμε την ανθεκτικότητα να δοκιμάζεται ξανά από τη νέα σύγκρουση στη Μέση Ανατολή», είπε η ίδια από το Τόκιο. «Η συμβουλή μου προς τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής σε αυτό το νέο παγκόσμιο περιβάλλον είναι να σκεφτούν το αδιανόητο και να προετοιμαστούν για αυτό».