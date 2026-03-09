Μπαχρέιν: Σε καθεστώς «ανωτέρας βίας» η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία λόγω των ιρανικών πληγμάτων

Η κρατική εταιρεία πετρελαίου του Μπαχρέιν κήρυξε «ανωτέρα βία» για τις αποστολές της μετά από μια ιρανική επίθεση που πυρπόλησε το διυλιστήριό της.

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Μπαχρέιν μετέδωσε την ανακοίνωση της «ανωτέρας βίας», ενός νομικού ελιγμού που απαλλάσσει μια εταιρεία από τις συμβατικές της υποχρεώσεις λόγω έκτακτων περιστάσεων.

Το ρεπορτάζ τόνισε ότι οι δραστηριότητες της εταιρείας «έχουν επηρεαστεί από τη συνεχιζόμενη περιφερειακή σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και την πρόσφατη επίθεση στο συγκρότημα διυλιστηρίων της», ξεκαθαρίζοντας όμως ότι η τοπική ζήτηση μπορεί ακόμη να καλυφθεί.

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι μια επιδρομή που στόχευσε τη μεγάλη πετρελαϊκή εγκατάσταση Al Ma'ameer του Μπαχρέιν προκάλεσε πυρκαγιά στο συγκρότημα μαζί με υλικές ζημιές.

«Ξέσπασε πυρκαγιά λόγω της ιρανικής επιθετικότητας που στόχευε μια εγκατάσταση στο Al Ma'ameer, με αναφορές για υλικές ζημιές αλλά χωρίς να καταγραφούν θύματα, και οι αρμόδιες αρχές έχουν ξεκινήσει διαδικασίες πυρόσβεσης», αναφέρει το πρακτορείο ειδήσεων του Μπαχρέιν σε ανάρτηση στο X.