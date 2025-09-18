Μεγάλη πτώση για τον χρυσό την Πέμπτη, παρά τη μείωση των επιτοκίων της Fed

Aπώλειες καταγράφουν για την Τρίτη οι τιμές του χρυσού, στον απόηχο της (αναμενόμενης) μείωσης των επιτοκίων από την ομοσπονδιακή τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) και με το πολύτιμο μέταλλο να «ξεκουράζεται» από το μεγάλο ράλι που έχει σημειώσει τις τελευταίες εβδομάδες.

Μετά τις 08:00 της Πέμπτης (ώρα Ελλάδας) τα συμβόλαια του χρυσού -παράδοσης Δεκεμβρίου- υποχωρούσαν 0,78% στα 3.688 δολάρια ανά ουγγιά.

Η spot τιμή του χρυσού έχανε 0,18% στα 3.653 δολάρια ανά ουγγιά, έχοντας σημειώσει άνοδο κατά περίπου 6% εντός του Δεκεμβρίου.

Οι απώλειες αποδίδονται σε κατοχύρωση των μεγάλων κερδών που έχει εμφανίζει ο χρυσός το τελευταίο χρονικό διάστημα, μετά και από την απόφαση της Fed να προχωρήσει σε μείωση των επιτοκίων της κατά 25 μονάδες βάσης την Τετάρτη.

Υπενθυμίζεται πως το μέταλλο παραδοσιακά ωφελείται από τη χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής στις ΗΠΑ

Ο διοικητής της αμερικανικής τράπεζας, Τζερόμ Πάουελ, «έδειξε» πως οι μειώσεις επιτοκίων της Fed θα συνεχιστούν το επόμενο χρονικό διάστημα αλλά υπογράμμισε παράλληλα τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η οικονομία των ΗΠΑ λόγω της εξασθενημένης αγοράς εργασίας και της κάμψης που καταγράφουν οι καταναλωτικές δαπάνες στη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου.

Οι αναλυτές αναμένουν πως ο χρυσός θα συνεχίσει να ανεβαίνει το επόμενο χρονικό διάστημα, «πατώντας» πάνω στη θέληση για τοποθετήσεις σε «ασφαλή» επενδυτικά καταφύγια εν μέσω αβεβαιοτήτων στην παγκόσμια οικονομία.

Η Deutsche Bank αναβάθμισε τον τιμή-στόχο για τον χρυσό εντός του 2026, προβλέποντας πως θα φτάσει τα επίπεδα των 4.000 δολαρίων ανά ουγγιά.