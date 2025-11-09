Η Wall Street έχει περάσει με ορμή κάθε προειδοποιητικό σήμα στην άνοδο του 36% που σημείωσε μετά τη βουτιά του Απρίλη. Το σκαρφάλωμα της την έχει φέρει σήμερα απέναντι σε ένα προειδοποιητικό δείκτη στον οποίο έδινε βάση ο θρύλος των επενδύσεων Warren Buffett.

Η αμερικανική χρηματιστηριακή αγορά μπορεί να διέρχεται από μια εποχικά δυνατή περίοδο, όμως, ίσως είναι καιρός οι επενδυτές να παίξουν άμυνα αν κρίνει κανείς από τις κινήσεις της Berkshire Hathaway, της εταιρείας συμμετοχών που διευθύνει ο 95χρονος Buffet, ένας από τους πιο γνωστούς και πετυχημένους επενδυτές στον κόσμο.

Πολύ πρόσφατα η εταιρεία ανακοίνωσε καλύτερα των αναμενόμενων λειτουργικά κέρδη το τρίτο τρίμηνο. Ωστόσο, οι τελευταίες κινήσεις της υποδηλώνουν ότι η διοίκηση είναι επιφυλακτική όσον αφορά τη χρηματιστηριακή αγορά.

Τα μετρητά διαθέσιμα της αυξήθηκαν στο ρεκόρ των $381 δισ. στο τέλος Σεπτεμβρίου, μια αύξηση $37 δισ. από το προηγούμενο τρίμηνο. Η Berkshire Hathaway δεν προέβη σε επαναγορά ιδίων μετοχών, τακτική που ακολουθεί από τον Μάιο του 2024, και ρευστοποίησε μετοχές ύψους $6 δισ. από το χαρτοφυλάκιο της.

Ο δείκτης του Buffet μετρά τη συνολική κεφαλαιοποίηση της χρηματιστηριακής αγοράς (γύρω στα $72 τρισ. σήμερα) σε σχέση με το ΑΕΠ των ΗΠΑ και βρίσκεται στο 220%.

Σύμφωνα με τον Buffet, που θα δώσει τα ηνία στον Greg Abel στο τέλος Δεκεμβρίου, οτιδήποτε πάνω από το 200% είναι σαν να «παίζεις με τη φωτιά».

Σήμερα η κεφαλαιοποίηση του χρηματιστηρίου είναι υπερδιπλάσια του μεγέθους της οικονομίας των ΗΠΑ παρά την ανάπτυξη της τα δύο τελευταία χρόνια.

«Ο δείκτης υποδηλώνει ότι οι μετοχές είναι υπερτιμημένες και αντηχεί ανησυχίες για συμπεριφορά που θυμίζει φούσκα», σημειώνουν σε έκθεση οι strategists της Barclays. To συνετό είναι να θεωρήσουν οι επενδυτές ότι «το ρεκόρ αυτό στη σχέση κεφαλαιοποίησης προς ΑΕΠ αποτελεί άλλο ένα προειδοποιητικό σήμα υπερβολικής ευφορίας».

Για μήνες τώρα επιμένουν οι ανησυχίες για τον υπερβολικό ενθουσιασμό της Wall Street καθώς τα Ρ/E του S&P500 αυξήθηκαν σε επίπεδα που σχετίζονται με περιόδους λίγο πριν από κραχ της αγοράς.

Οι «αρκούδες» εστιάζουν στην αποθέρμανση της αγοράς εργασίας και στα σημάδια στρες στους καταναλωτές χαμηλότερων εισοδημάτων ως ενδείξεις ότι η αμερικανική οικονομία δεν βαδίζει σε στέρεο έδαφος.

Όμως, οι εισηγμένες επιχειρήσεις συνέχισαν να εμφανίζουν δυνατή κερδοφορία ενώ παράλληλα οι δαπάνες στον χώρο της Τεχνητής Νοημοσύνης έχουν ενισχύσει την οικονομική δραστηριότητα.

Παρόλο που τα μεγάλα κέρδη πήγαν στους περισσότερο τολμηρούς αυτή τη χρονιά, ίσως να είναι καιρός οι επενδυτές να παίξουν περισσότερο άμυνα, στρεφόμενοι σε κλάδους και μετοχές με καλύτερες αποτιμήσεις που έμειναν πίσω από τη φρενίτιδα με τις μετοχές τεχνολογίας του S&P500.

Εξάλλου, τα αφεντικά μεγάλων αμερικανικών τραπεζών βλέπουν να έρχεται πτώση μετά το φετινό ράλι της αγοράς που συγκεντρώθηκε σε συγκεκριμένο αριθμό μετοχών. Ανάμεσα στους λόγους είναι τα υψηλά επίπεδα αποτιμήσεων και το συνεχιζόμενο shutdown στις υπηρεσίες της ομοσπονδιακής κυβέρνησης των ΗΠΑ.