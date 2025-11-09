ΕΛΤΑ: Η μεγάλη αποτυχία του Yπερταμείου και η αλήθεια για τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες

Τα στελέχη του υπερταμείου είτε δεν έχουν καταλάβει τις συνέπειες των ενεργειών τους, είτε προσπαθούν οψίμως και προσχηματικά να διασωθούν. Αλλά η υπόθεση των ΕΛΤΑ είναι απλώς η κορυφή του παγόβουνου της αποτυχίας του υπερταμείου το οποίο μπορεί πια μια χαρά να συγκριθεί με τον πασοκικό Οργανισμό Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων, που ξόδεψε ένα τρις δραχμές και έκλεισε δέκα χρόνια μετά την ίδρυσή του χωρίς να ανασυγκροτήσει τίποτε.

Μάλιστα, μετά τις σημαντικές ανακοινώσεις για τον ενεργειακό ρόλο της πατρίδας μας, ήλθε η ώρα να σκεφθούμε – και να βγάλει και ο λαός, μέρος του οποίου σύμφωνα με τις έρευνες καλοβλέπει την επανεμφάνιση (με πολλές λογοτεχνικές φιοριτούρες) του Αλέξη Τσίπρα - τα συμπεράσματά του. Διότι επί Τσίπρα, ο ΣΥΡΙΖΑ ενέταξε στο υπερταμείο και τα μελλοντικά έσοδα από τους υδρογονάνθρακες!

Κι’ αν η «λύση» που όλοι αυτοί οι «τεχνοκράτες» πρότειναν για τα ΕΛΤΑ είναι το λουκέτο, τότε τι να περιμένουμε να κάνουν με τον πολύτιμο ενεργειακό μας πλούτο για τον οποίο πανηγυρίσαμε αυτές τις μέρες;

Από την ανακοίνωση του υπερταμείου που (βρε βρε μας θυμήθηκε) εκδόθηκε την Παρασκευή και βρίθει ανακριβειών και δικαιολογιών, επιβεβαιώνεται ότι οι «τεχνοκράτες» (Έλληνες και ξένοι) απέτυχαν στην αποστολή τους και τώρα επιδίδονται σε εμβαλωματικές ασκήσεις, θυμίζοντας τον πνιγμένο που πιάνεται από τα μαλλιά του.

Χωρίς ίχνος αυτοκριτικής, χωρίς μια συγγνώμη, χωρίς να παραθέσουν τις (αλαζονικές) πράξεις και παραλείψεις τους, παραβιάζοντας τα δικά τους Στρατηγικά Σχέδια, χωρίς να ομολογήσουν ότι όχι μόνο δεν ανταποκρίθηκαν στο δήθεν «όραμά» τους, αλλά ούτε στις βασικές υποχρεώσεις τους, μας θυμίζουν ότι «μοναδικός μέτοχος των ΕΛΤΑ είναι το Υπερταμείο και μοναδικός μέτοχος του Υπερταμείου είναι το ελληνικό δημόσιο (ΥΠΟΙΚ)».

Πλην όμως σπεύδουν να υπογραμμίσουν την «θεσμική» ανεξαρτησία τους (δηλαδή τις ασυλίες τους) και το δικαίωμά τους (ελέω ΣΥΡΙΖΑ και Τσίπρα, τον ιδρυτικό νόμο του οποίου επικαλούνται) να διορίζουν τα Διοικητικά Συμβούλια και τις πολιτικές των δικών τους αμοιβών και των θυγατρικών τους, καθώς και ότι «φέρουν την πλήρη ευθύνη για τη στρατηγική, την επιχειρησιακή λειτουργία και τη βιωσιμότητα».

Ε, αφού δέχονται ότι φέρουν την πλήρη ευθύνη…

Προσθέτουν δε αλαζονικά ότι «η πολιτεία καθορίζει το γενικό πλαίσιο μέσω του εγκεκριμένου Στρατηγικού 2025- 2027, δεν παρεμβαίνει όμως σε επιμέρους επιχειρησιακές αποφάσεις»!

Ξεχείλισε το ποτήρι, αλλά δεν θέλουν «παράλληλους μονολόγους»!

Προφανώς δεν έχουν καταλάβει ότι έχει ξημερώσει μια άλλη μέρα. Και ότι τα ΕΛΤΑ ήταν η σταγόνα που έκανε το ποτήρι να ξεχειλίσει.

Δεν έχουν καν συνειδητοποιήσει ότι από την στιγμή που δεν ανταποκρίθηκαν στις βασικές υποχρεώσεις τους, όπως αυτές προκύπτουν από τα δικά τους (βερμπαλιστικά, δήθεν τεχνοκρατικά και προφανώς για τα χαρτιά) Στρατηγικά Σχέδια έχουν σοβαρές ευθύνες – όχι μόνο οι εκπροσωπούντες την Ελλάδα, αλλά και οι εκπροσωπούντες την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον ESM (τον περίφημο Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας), που επίσης απέτυχαν.

Στα Στρατηγικά τους Σχέδια (που προφανώς έχουν εγκρίνει όλες οι πλευρές) κλίνουν σε όλες τις πτώσεις τις λέξεις:

Λογοδοσία (στο τελευταίο σχέδιο αναφέρεται 12 φορές, αλλά φαίνεται ότι λογοδοτούν μόνο στον εαυτό τους),

Κοινωνία (μιλούν για κοινωνική αξία, κοινωνικό αποτύπωμα, διεξαγωγή και δημοσίευση κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων για την πρόοδο των επιχειρήσεων, σχεδιασμό δείκτη κοινωνικής αξίας σε συνεργασία με το ΕΚΠΑ, δρομολόγηση κοινωνικών πρωτοβουλιών και των θυγατρικών συμπεριλαμβανομένων, αξιολόγηση της κοινωνικής αξίας, εστίαση στην κοινωνική αλληλεπίδραση, εστίαση στον κοινωνικό αντίκτυπο και την κοινωνική συμμετοχικότητα, όραμα για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των τοπικών κοινοτήτων, αναφορά στην γήρανση του πληθυσμού που «αυξάνει την πίεση στις κοινωνικές υπηρεσίες και τις ανάγκες υποδομών», διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής, αυστηρή ανάλυση των οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων, κοινωνικές πρωτοβουλίες υψηλού αντίκτυπου, απτά κοινωνικά οφέλη, κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις, κοινωνικοοικονομικό αποτύπωμα). Τα παράγωγα της λέξης Κοινωνία αναφέρονται 42 φορές, αλλά για τα στελέχη του υπερταμείου και των θυγατρικών τους είναι άχρηστοι «παράλληλοι μονόλογοι».

Στα χαρτιά επομένως και το όραμά τους το βασισμένο στις συνιστώσες της Κοινωνίας (Κοινωνία πολιτών, ΜΚΟ, θεσμικοί εταίροι διακυβέρνησης, φορείς ακαδημαϊκής έρευνας και καινοτομίας, Media και διαμορφωτές κοινής γνώμης, εργαζόμενοι και συνδικαλιστικές οργανώσεις, ΜΜΕ και Τύπος). Φυσικά η λέξη Κοινοβούλιο δεν αναφέρεται ούτε μία φορά! Προφανώς επειδή κατά την γνώμη τους το ελληνικό Δημόσιο και ο υπουργός Οικονομικών λειτουργούν ανεξάρτητα από την κοινοβουλευτική Δημοκρατία, με την οποία οι τεχνοκράτες (Έλληνες και Ευρωπαίοι) απαξιούν να ασχοληθούν.

Εμπιστοσύνη: Η λέξη αναφέρεται με έμφαση (οικοδόμηση εμπιστοσύνης μεταξύ των πολιτών, χτίζοντας σχέση εμπιστοσύνης με τους πολίτες, χτίζοντας εμπιστοσύνη με τα εμπλεκόμενα μέρη μας, θα αναπτύξουμε υψηλό επίπεδο ακεραιότητας και επαγγελματισμού με στόχο να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη). Αντίθετα όλα αυτά είναι κατά τη γνώμη τους άχρηστα διότι συνιστούν «παράλληλους μονολόγους».

Διαφάνεια: Η λέξη αναφέρεται είκοσι φορές (αύξηση διαφάνειας με δημοσίευση εκθέσεων, οργάνωση ενός ισχυρού πλαισίου διαφάνειας και πρόσβασης στην πληροφορία σύμφωνα με τις προσδοκίες του μοναδικού μετόχου, αποστολή μας να διαφυλάττουμε την διαφάνεια, την υπευθυνότητα και τα υψηλότερα πρότυπα διακυβέρνησης, χτίζοντας έτσι εμπιστοσύνη με τα εμπλεκόμενα μέρη μας, καθιέρωση διαφάνειας των δαπανών προμηθειών, διασφάλιση τήρησης των ηθικών προτύπων στη διαδικασία αξιολόγησης τρίτων/προμηθευτών του Ομίλου και των θυγατρικών με υψηλό βαθμό διαφάνειας, διαφάνεια και υψηλά πρότυπα επιχειρηματικής ηθικής, διαφάνεια και αποτελεσματικότητα για την μεγιστοποίηση της αξίας των δημόσιων πόρων, υποστήριξη διαφάνειας στη συνεργασία με τις θυγατρικές, στον καθορισμό πολιτικής για τις αμοιβές των ανωτέρων στελεχών και την επιλογή ανωτέρων στελεχών, σαφές και διαφανές πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης, διασφάλιση λειτουργίας με διαφάνεια και λογοδοσία).

Όσον αφορά στα ΕΛΤΑ ειδικότερα, ο «συντονισμός» ήλθε μόλις την περασμένη Παρασκευή, όταν το υπερταμείο μας ενημέρωσε πως συνεργάστηκε (εκ των υστέρων) με την διοίκησή τους, υπογραμμίζοντας την έλλειψη ενημέρωσης της κοινής γνώμης και ζητώντας έναρξη διαλόγου με τις τοπικές κοινωνίες – δηλαδή για «παράλληλους μονολόγους» όπως είχε χαρακτηριστεί η διαδικασία.

Φανταστείτε να μην είχαν και όραμα!

Για να μην πούμε για το περιγραφόμενο στο Στρατηγικό Σχέδιο 2025-2027 «όραμα» για τα ΕΛΤΑ, για στοχευμένη επικοινωνιακή στρατηγική, μετατροπή της εταιρίας σε εγχώριο ηγέτη της αγοράς δεμάτων, αριστεία, «να γίνουν θεμέλιο της ελληνικής κοινωνίας, αξιοποιώντας την ανάπτυξη και επιτυγχάνοντας οικονομικά αποτελέσματα με επίκεντρο τον πελάτη». Και σειρά άλλων δεσμεύσεων (μεγιστοποίηση αξίας κλπ), που αφού απέτυχαν να εφαρμόσουν αποφάσισαν να τα κλείσουν!

Όπως αναφέρεται στην περίφημη ανακοίνωση «τα ΕΛΤΑ είχαν κάνει τον σχεδιασμό χωρίς να ληφθούν υπόψη άλλες παράμετροι, χωρίς να υπάρχει και η απαραίτητη προετοιμασία στην κατεύθυνση της ενημέρωσης. Αυτή η ανάγκη από τη διοίκηση των ΕΛΤΑ οργανώνεται άμεσα, τόσο στην κατεύθυνση ενημέρωσης των πολιτών, όσο κυρίως στη διαβούλευση με τις τοπικές κοινωνίες και τους φορείς για να βρεθούν οι απαραίτητες λύσεις. Η θέση της πολιτείας είναι κανένας πολίτης, καμία περιοχή χωρίς πλήρη κάλυψη».

Δηλαδή αυτό πότε το ανακάλυψαν οι κύριοι μάνατζερ του υπερταμείου;

Μας λένε επίσης:

«Ας μην ξεχνάμε (σ.σ. αυτοί να μην ξεχνάνε, εμείς θυμόμαστε ότι τα ΕΛΤΑ ιδρύθηκαν το 1828, πριν καν από την ίδρυση του ελεύθερου ελληνικού Κράτους) ότι πρόκειται για έναν οργανισμό 198 ετών, με μεγάλες ανεπάρκειες σε επενδύσεις και σοβαρές δομικές παθογένειες. Από το 2018 και μετά ξεκίνησε η δημιουργία ενός πλάνου μετασχηματισμού που προχώρησε ακόμη και εν μέσω πανδημίας – παρακάτω, βέβαια, μας λένε ότι «μέρος του πλάνου ανεκόπη από την πανδημία. Την τελευταία διετία το πλάνο αυτό έχει επιταχυνθεί ουσιαστικά, με στόχο τη βιώσιμη λειτουργία και την παροχή σύγχρονων υπηρεσιών στους πολίτες.

Η ανάγκη αναδιάρθρωσης των ΕΛΤΑ δεν διαπιστώθηκε πρώτη φορά το 2020, αλλά είχε διαφανεί πολύ νωρίτερα και για αυτό η επιλογή τότε ήταν η μεταβίβασή τους στο Υπερταμείο. (Προφανώς για να τα κάνουν ρόιδο). Τον Μάιο 2018 έγινε γνωστό ότι οι πολίτες πλήρωναν στα ΕΛΤΑ τους λογαριασμούς της ΔΕΗ και τα ΕΛΤΑ δεν απέδιδαν άμεσα τα χρήματα αλλά τα κρατούσαν για να καλύψουν άμεσες λειτουργικές ανάγκες».

Λέξη για την ταμπακιέρα!

Μετά προβαίνουν σε μια εκ των υστέρων «λογοδοσία», αναφέροντας:

«Τα ΕΛΤΑ εισέπραξαν εντός του 2020- 2021: 280 εκατ. ευρώ, δηλαδή 100 εκατ. μέσω ΑΜΚ (σ.σ. αύξηση μετοχικού κεφαλαίου) και 180 εκατ. για την καθολική υπηρεσία. Από τα 280 εκατ., τα 135 εκατ. χρησιμοποιήθηκαν για την κάλυψη του κόστους του προγράμματος εθελουσίας εξόδου περίπου 2.000 υπαλλήλων, την εξόφληση οφειλών που είχαν τα ΕΛΤΑ σωρεύσει από τα προηγούμενα χρόνια (πχ ΔΕΗ/Δήμοι), την υλοποίηση του μετασχηματισμού και την κάλυψη ζημιών από έκτακτα γεγονότα, όπως COVID-19, κυβερνοεπίθεση (που επηρέασε και τον κλάδο ηλεκτρικής ενέργειας) και τη χρηματοδότηση κεφαλαίων κίνησης στα επόμενα έτη».

Περί της ταμπακιέρας, δηλαδή περί μισθών, προσλήψεων, χρυσών συμβάσεων και άλλων εξόδων για αυτοκίνητα που θα πηγαινοέρχονται και λοιπές δαπάνες, σιγή ασυρμάτου…

Τέλος, αφού μας περιγράφουν τα επιτεύγματά τους και αφού μας ενημερώσουν ότι χρηματοδότηση από το Κράτος αποκλείεται - αφού θα θεωρηθεί κρατική ενίσχυση (γιατί, όπως καταλαβαίνετε εμείς όλοι είμαστε άσχετοι και δεν τα ξέρουμε αυτά) -θυμούνται ότι υπήρχαν και άλλες λύσεις, τις οποίες χρειάστηκε να τους υπενθυμίσουμε εμείς οι άσχετοι, που δεν σκαμπάζουμε από μάνατζμεντ.

Μας λένε, λοιπόν, ότι, «σε συνεργασία με την τοπική επιχειρηματικότητα, υπό την κατεύθυνση της αυτοδιοίκησης -όπου είναι εφικτό- θα αναζητηθούν υφιστάμενες οντότητες όπως καταστήματα μέσω των οποίων θα μπορούν να παρέχονται αντίστοιχες υπηρεσίες, σε συνεργασία και με την τεχνογνωσία των ΕΛΤΑ. Ο ρόλος των δήμων είναι σημαντικός καθώς γνωρίζουν σε βάθος τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών αλλά και τις δυνατότητες που μπορούν να αξιοποιηθούν».

Αλήθεια τώρα; Περίμεναν από εμάς τους άσχετους απλούς εκπροσώπους του ελληνικού λαού να τους προτείνουμε λύσεις; Τότε αυτοί τι κάνουν; Γιατί τους πληρώνουμε; Διότι, αν δεν κάνω λάθος, πληρώνονται και πληρώνονται αδρά μέσω της περιουσίας του ελληνικού λαού, την οποία ο μεν ΣΥΡΙΖΑ παρέδωσε στους δανειστές ως εγγύηση για το χρέος – αλλιώς πώς θα έβγαιναν από το δικό τους μνημόνιο, αλλιώς πώς θα έπεφτε η κυβέρνηση των Σαμαροβενιζέλων; - το δε ΠΑΣΟΚ απαξίωσε, βούλιαξε στα χρέη με εγγυήσεις του ελληνικού δημοσίου και μετά έτρεξε στο Καστελόριζο.

Οι βουλευτές της ΝΔ τους πήραν την μπουκιά από το στόμα

Και σα να μην έφθαναν όλα αυτά, τώρα κλαίνε με κροκοδείλια δάκρυα – κυρίως επειδή οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας τους πήραν την μπουκιά από το στόμα και τους αφαίρεσαν το δικαίωμα να… καταγγείλουν τον εαυτό τους!

Και σα να μην έφθαναν όλα αυτά, οι «τεχνοκράτες» του υπερταμείου μας «ενημερώνουν» (εμάς τους αδαείς) για το τι συμβαίνει στις άλλες χώρες!

Σε αντίθεση, όμως, με τους «δικούς» μας (και της Κομισιόν και του ESM, αφού έχουμε τρεις από την Ελλάδα και τρεις από τους δανειστές, εκ των οποίων ο ένας παρατηρητής εκ μέρους των δανειστών, που δεν καταλαβαίνω τι… παρατηρεί), που πρώτα πυροβολούν και μετά ρωτούν ποιον σκότωσαν, η πραγματικότητα στις άλλες χώρες είναι η εξής:

Μοντέλο Αυστρίας που… δεν έχει νησιά!

Ξεκινώ από την Αυστρία, διότι οι πάνσοφοι του υπερταμείου μας είπαν ότι μελέτησαν όλα τα ευρωπαϊκά μοντέλα και επέλεξαν το… αυστριακό! Δηλαδή επέλεξαν ως πρότυπο μια περίκλειστη χώρα, χωρίς ακτογραμμή και χωρίς ούτε ένα νησί! Φυσικά, στην ανακοίνωση της Παρασκευής την… ξέχασαν την Αυστρία! Φαίνεται ότι πίστευαν ότι τρώμε κουτόχορτο, ζούμε στο γαλατικό χωριό μας και δεν είμαστε τόσο κοσμοπολίτες όσο αυτοί και τα πτυχία τους – τα οποία για κάποιον λόγο θεωρούν ανώτερα από τα δικά μας!

Πραγματικά δεν υπάρχουν λόγια!

Ωστόσο, ούτε αυτό το μοντέλο υλοποίησαν! Μας είπαν ότι ΘΑ το υλοποιήσουν αφού κλείσουν τα καταστήματα! Επομένως δεν είχαν κανέναν άλλο σκοπό εκτός από το πονάει κεφάλι, κόβει κεφάλι.

Στην Αυστρία, λοιπόν, η Austrian Post διαθέτει 1.700 καταστήματα – 400 δικά της, 1.300 με εταίρους. Προσφέρουν ταχυδρομικές, τραπεζικές, ασφαλιστικές και τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, πολλά παραμένουν ανοιχτά όλο το 24ωρο, ακόμη και τα Σάββατα.

Τι άλλο έκαναν; Συνεργάστηκαν με τα εννέα οικονομικά επιμελητήρια της χώρας (κι’ αυτό εμείς οι αδαείς έπρεπε να τους το πούμε) και ζήτησαν να τους προτείνουν επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα που μπορούν να φιλοξενήσουν χώρους για την Post. Γιατί, όπως ανέφεραν οι Αυστριακοί ΕΛΤΑδες, «η συνεργασία με τους εταίρους ενισχύει τις υπάρχουσες οικονομικές δομές των αγροτικών περιοχών». Καταλάβατε; Αλλά εκεί δεν είχαν Τσίπρα να φέρει το υπερταμείο και να κάνουν κουμάντο οι «τεχνοκράτες» της Ελλάδας και οι «ευρωτεχνοκράτες»!

Η Post της Αυστρίας συμφώνησε με την αλυσίδα καταστημάτων τροφίμων Spar για τοποθέτηση ταχυδρομικών σημείων στον περίβολο των καταστημάτων τους.

Δεν χρειάζεται να πούμε τι πουλάνε στα καταστήματά τους τα αυστριακά Ταχυδρομεία: Δώρα, χαρτικά, σκούφους, είδη σκι, μπουφάν, κάλτσες, φούτερ, μπλουζάκια, ομπρέλες, ξαπλώστρες, αθλητικές τσάντες, γυαλιά του σκι, παγούρια, αυτοκινητάκια για παιδιά, θήκες για laptop, καλύμματα για σέλες ποδηλάτου, εργαλεία κήπου και άλλα ων ουκ έστιν αριθμός.

Επομένως ούτε το αυστριακό μοντέλο (που τους άρεσε) ακολούθησαν…

Γιατί δεν πήραν ως πρότυπο τις μεσογειακές χώρες;

Και εδώ που τα λέμε, αν ήθελαν να ακολουθήσουν κάποιο μοντέλο, θα σκέφτονταν κάποιο μεσογειακό, με ανάλογα χαρακτηριστικά και τουρισμό.

Όπως τα Correos της Ισπανίας. Που διαθέτουν 2.300 καταστήματα, από τα οποία τα 150 στο Camino de Santiago, της γνωστής προσκυνηματικής διαδρομής, που πουλάνε μπλουζάκια, σακίδια, τσάντες μέσης, καρφίτσες, φακούς, κεριά. Και εκδίδουν και το περιζήτητο «πιστοποιητικό προσκυνητή»!

Και βέβαια, στην Ισπανία έχουν δώσει έμφαση στους τουριστικούς προορισμούς (Κανάρια Νησιά κλπ) για να αυξήσουν τα έσοδά τους, πουλώντας από παιδικά παιχνίδια ως ρούχα, ρολόγια, παπούτσια, είδη γραφείου, βιβλία, είδη τεχνολογίας, τηλεοράσεις, κονσόλες τηλεπαιχνιδιών και ό,τι μπορεί κανείς να φανταστεί. Ανάμεσά τους και τα κουκλάκια Baby Pelones για παιδιά που υποβάλλονται σε χημειοθεραπεία και χάνουν τα μαλλιά τους!

Για να μην πω ότι αναλαμβάνουν να στείλουν ακόμη και τα ποδήλατα ή τις αποσκευές διακοπών σε διάφορους προορισμούς!

Καταλάβατε; Εκεί οι μάνατζερς έστυψαν το κεφάλι τους και βρήκαν τρόπους να αυξήσουν τα έσοδά τους. Εδώ, σου λέει, καλά είμαστε, παίρνουμε τους χρυσούς μισθούς μας, έχουμε τις ασυλίες μας, ό,τι θέλουμε κάνουμε, τους καθίσαμε στο κεφάλι ελέω ΣΥΡΙΖΑ κι’ από δω πάν’ κι οι άλλοι…

Πάμε και στην Ιταλία, στις Poste Italiane. 12.800 καταστήματα, 120.000 υπάλληλοι, πάνω από 35 εκ. πελάτες! Συνεργάζονται με τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρίες και εταιρίες κινητής τηλεφωνίας, εκδίδουν εκπτωτικές κάρτες, προωθούν την αποταμίευση στους νέους με κουμπαράδες και μαθήματα οικονομίας, εκδίδουν τηλε-εφημερίδα που σαρώνει τα δημοσιογραφικά βραβεία. Υπάρχουν 7.000 σημεία μιας στάσης σε όλες τις μικρές πόλεις.

Μάλιστα, εκεί οι μάνατζερς ήλθαν σε επικοινωνία με τους μεγάλους οίκους μόδας και προσφέρουν στους πελάτες των ταχυδρομείων σε προσιτές τιμές ένα σωρό είδη, όπως η ανδρική βαλίτσα Αρμάνι προς μόλις 40 ευρώ!

Σύμφωνα με το Στρατηγικό Σχέδιο του Ομίλου, τα ιταλικά ταχυδρομεία θα προχωρήσουν σε 19.000 προσλήψεις ως το 2028!

Στην Πορτογαλία, η CTT είναι ιδιωτικοποιημένη. Αλλά έσπευσαν εκεί, to 2016, να αγοράσουν μια τράπεζα, την Banco CTT, που σήμερα αριθμεί 52 υποκαταστήματα. Επιπλέον εξαγόρασαν μια εταιρία leasing, καθώς και εταιρίες logistics, Και βέβαια, πουλάνε επίσης διάφορα αντικείμενα.

Στη Γαλλία, η La Poste, ο μεγαλύτερος εργοδότης στη χώρα μετά το Δημόσιο, εκτός των ταχυδρομικών προσφέρει και τραπεζικές (Banque Postale, τραπεζικός βραχίονας της La Poste), ασφαλιστικές και τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, καθώς και υπηρεσίες για συναλλαγές με το Κράτος (ένα είδος ΚΕΠ). Διαθέτει πάνω από 17.000 υποκαταστήματα, που απλώνονται ακόμη και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές της χώρας, αλλά και εκτεταμένο δίκτυο ψηφιακών συναλλαγών.

Για να τιμήσουν την μπαγκέτα, την παραδοσιακή γαλλική φρατζόλα, δημιούργησαν ακόμη και γραμματόσημα με… την μυρωδιά της! Φυσικά, δεν μπορούσαν να λείπουν και οι μπουτίκ με ένα σωρό αντικείμενα.

Στην Ολλανδία θέλουν καταστήματα στη γειτονιά τους

Στην ανακοίνωση του υπερταμείου αναφέρεται η ολλανδική PostNL, για να μας πουν ότι «μεταβαίνει από ένα μοντέλο ταχυδρομικών καταστημάτων σε ένα δίκτυο συνεργατών λιανικής και αυτόματες θυρίδες».

Αλλά στο μεταξύ, μέχρι που να μεταβεί, η εταιρία διατηρεί 3.500 καταστήματα και 77.000 υπαλλήλους, διότι αυτοί έκαναν πραγματική έρευνα και κατέληξαν ότι το 98% των πολιτών θέλουν ένα κατάστημα στη γειτονιά τους, επειδή, όπως αναφέρουν στην ιστοσελίδα τους, οι άνθρωποι αν και θα μπορούσαν όλοι να παραγγέλνουν και να έρχονται τα πάντα στο σπίτι τους, προτιμούν να πηγαίνουν στα καταστήματα, να πιάνουν τα πράγματα, να συγκρίνουν τις τιμές, να μυρίζουν τα φρούτα.

Στα ολλανδικά ταχυδρομεία, βέβαια, και στα συνεργαζόμενα καταστήματα, πωλούνται σημειωματάρια, κάρτες, κουτιά για κάρτες, τσάντες προσωπικής υγιεινής, μολύβια και θήκες, δώρα από αυθεντικές ταχυδρομικές σακούλες, είδη γραφείου, κουτιά δώρων, τσάντες από ανακυκλωμένα υλικά, κλπ. Και όλα αυτά μπορεί κανείς να τα αποκτήσει και online.

Δηλαδή, εκεί οι μάνατζερς έβαλαν το κεφάλι τους να γεννήσει ιδέες. Κι’ αυτοί γνωρίζουν πως η ταχυδρομική υπηρεσία φθίνει, αλλά δεν αδιαφόρησαν. Πρώτα έφτιαξαν αυτά τα καταστήματα και τα υποκαταστήματα (ανάμεσά τους και Συλλεκτική Λέσχη) και μετά θα μεταβούν εκεί που αποφάσισαν να μεταβούν ξέγνοιαστα και με την ασφάλεια της ασυλίας τους οι δικοί μας Έλληνες και δανειστές.

Σκανδιναβία και Γερμανία

Οι σκανδιναβικές χώρες εξυπηρετούνται όλες από μια ενιαία εταιρία, την PostNord, με 8.000 υποκαταστήματα και 14.000 σημεία drop off (σημεία παράδοσης).

Τα Γερμανικά Ταχυδρομεία (Deutsche Post) διαθέτουν 39.000 γραφεία, υποκαταστήματα με συνεργάτες, κιόσκια και πουλάνε: Σημειωματάρια, χαρτί εκτυπωτή, περιβαλλοντικά προϊόντα χαρτιού, κάρτες, αξεσουάρ γραφείου, αριθμομηχανές, μπαταρίες, φακέλους, χριστουγεννιάτικα διακοσμητικά, εκπαιδευτικά παιχνίδια, άλμπουμ φωτογραφιών, ιστορικά νομίσματα, θήκες για κέρματα, εκτύπωση προσωπικών γραμματοσήμων.

Βρετανία και Ελβετία

Στην ανακοίνωση του υπερταμείου αναφέρονται η Βρετανία και η Ελβετία.

Για την Βρετανία μας «ενημερώνουν» πως η Royal Post (Mail) μειώνει συνεχώς τα ιδιόκτητα καταστήματά της με πρόβλεψη να παραχωρήσει και τα τελευταία 108 σε συνεργάτες (franchise). Μας λένε επίσης ότι συνολικά η Royal Mail έχει περισσότερα από 11.500 καταστήματα εκ των οποίων 108 είναι ιδιόκτητα και τα υπόλοιπα 11.392 έχουν παραχωρηθεί σε συνεργάτες.

Μάλιστα! Αλλά η Royal Post συνεργάζεται με την Amazon, την eBay κλπ, ενώ το σύνολο των καταστημάτων, postboxes και parcel lockers είναι 130.000. Παραμένουν ανοιχτά 7 ημέρες την εβδομάδα από το πρωί ως το βράδυ και φυσικά και αυτά πουλάνε τα πάντα – από βιντεοπαιχνίδια, Χάρι Πότερ, αναμνηστικά και άλλα – για να μην επαναλαμβάνω τα ίδια.

Για την Ελβετία και την Swiss Post το υπερταμείο μας λέει πως το 2024 ανακοίνωσε ότι θα αναστείλει τη λειτουργία περίπου 170 καταστημάτων (περίπου ένα στα πέντε καταστήματα) έως το 2028, με παράλληλη μετάβαση σε μοντέλα συνεργατών.

Μάλιστα! Αλλά στην Ελβετία υπάρχουν πάνω από 600 υποκαταστήματα και 1.400 με εταίρους, που πουλάνε από κινητά και αξεσουάρ για κινητά ως προπληρωμένες κάρτες, χαρτικά, είδη ταξιδίου κλπ. Επίσης υπάρχουν πάνω από 2.500 κιόσκια αποστολών και παραλαβής δεμάτων «My Post Service», καθώς και 300 «My Post 24» 24ωρης λειτουργίας.

Και εκεί προσφέρουν τραπεζικές, ασφαλιστικές και τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες.

Explore our full range of postal services. We also offer advice and services in finance,

Και βέβαια, όλες οι χώρες δίνουν μεγάλη έμφαση στον φιλοτελισμό, πουλάνε γραμματόσημα, λειτουργούν φιλοτελικές λέσχες, οργανώνουν εκδηλώσεις, σεμινάρια, διαλέξεις.

Τι προβλέπει ο νόμος ΣΥΡΙΖΑ

Θα πείτε, βέβαια, ότι εδώ έχουμε το υπερταμείο. Που ιδρύθηκε μετά την 17ωρη διαπραγμάτευση του συγγραφέα Τσίπρα. Στο νόμο 4389/27-5-2016, συνοπτικά αναφέρονται τα ακόλουθα:

1. Η Εταιρεία δεν ανήκει στον δημόσιο ή ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός εκάστοτε ορίζεται. Οι διατάξεις που αναφέρονται σε δημόσιες επιχειρήσεις, υπό την έννοια του ν. 3429/2005 (Α΄314), δεν εφαρμόζονται ως προς την Εταιρεία (σ.σ. υπερταμείο), εκτός αν αυτό ρητά προβλέπεται στον παρόντα νόμο.

2. Το υπερταμείο, που θα έχει στην ιδιοκτησία του «πολύτιμα» περιουσιακά στοιχεία του ελληνικού Δημοσίου, δημιουργήθηκε με τον νόμο 4389/2016 σε ευθυγράμμιση με την Δήλωση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 12ης Ιουλίου (2015 για να μην ξεχνάμε και τους χορούς στο Σύνταγμα). Πρωταρχικό αντικείμενο του υπερταμείου είναι να διαχειρίζεται πολύτιμα δημόσια περιουσιακά στοιχεία και να προστατεύει, να δημιουργεί και τελικά να μεγιστοποιεί την αξία τους, που θα ρευστοποιηθούν μέσω ιδιωτικοποιήσεων και άλλων μέσων.

3. Το Ταμείο και τα περιουσιακά του στοιχεία θα τελούν υπό επαγγελματική διαχείριση σε απόσταση μήκους βραχίονος από το Κράτος. Η ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων θα αποτελέσει μία πηγή προς αποπληρωμή του δανείου από τον ESM, σε ευθυγράμμιση με τη Δήλωση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

3. Στο υπερταμείο μεταφέρονται το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, το Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου του ν. 3986/2011 (Α΄ 152) («ΤΑΙΠΕΔ»), η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου ΑΕ του ν. 2636/1998 (Α΄ 198) («ΕΤΑΔ») και οι «λοιπές θυγατρικές».

4. Το Εποπτικό Συμβούλιο αποτελείται από πέντε (5) μέλη που διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση του μοναδικού μετόχου, σύμφωνα με τα κατωτέρω:

α) τρία (3) μέλη επιλέγονται από τον μοναδικό μέτοχο, κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας που ενεργούν από κοινού,

β) δύο (2) μέλη, μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου, επιλέγονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, ενεργώντας από κοινού, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Υπουργού Οικονομικών.

Ένας (1) εκπρόσωπος που ορίζεται από κοινού από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας παρευρίσκεται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ως παρατηρητής χωρίς δικαίωμα ψήφου. Ο ως άνω εκπρόσωπος ενημερώνεται πλήρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και μπορεί να ζητήσει εγγράφως από το Διοικητικό Συμβούλιο κάθε πληροφορία επί των θεμάτων που σχετίζονται με τη λειτουργία της Εταιρείας. Η εν λόγω ενημέρωση παρέχεται σε αυτόν χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

Τους έδωσαν και ασυλία

5. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν υπέχουν αστική ευθύνη έναντι τρίτων για πράξεις ή παραλείψεις κατά την άσκηση των καθηκόντων τους παρά μόνο για δόλο ή βαρεία αμέλεια. Τα ίδια ισχύουν και για τα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου και τους εμπειρογνώμονες, τα μέλη Συμβουλίων Εμπειρογνωμόνων ή τα μέλη άλλων γνωμοδοτικών οργάνων της Εταιρείας και των άμεσων θυγατρικών της.

6. Για την εκπλήρωση του σκοπού της, η Εταιρεία ενεργεί με τρόπο ανεξάρτητο, επαγγελματικό και επιχειρηματικό με μακροπρόθεσμη προοπτική στην επίτευξη των αποτελεσμάτων της.

7. Η Εταιρεία μπορεί να προβαίνει σε κάθε ενέργεια προκειμένου να εκπληρώνει τον σκοπό της εντός του πλαισίου που τίθεται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

8. Ο καθορισμός της αμοιβής μέλους οργάνου της Εταιρείας, καθώς και των εμπειρογνωμόνων θυγατρικών πραγματοποιείται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τον Εσωτερικό Κανονισμό κατά τρόπο που να διασφαλίζει ότι η αμοιβή κυμαίνεται σε ανταγωνιστικά επίπεδα και είναι δυνατό να προσελκύσει άριστους επαγγελματίες.

Με λίγα λόγια έχουν οχυρωθεί πίσω από το νόμο Τσίπρα και μας γράφουν κανονικά!

Τι μπήκε στο υπερταμείο

Στις 14 Μαΐου 2017, ψηφίστηκε πολυνομοσχέδιο, βάσει του οποίου «αυτόματα και χωρίς αντάλλαγμα μεταφέρεται στο υπερταμείο αποκρατικοποιήσεων η συμμετοχή του Δημοσίου σε πολλές κρατικές επιχειρήσεις».

Έτσι, στο υπερταμείο μεταφέρθηκαν οι συμμετοχές του ελληνικού Δημοσίου σε ΟΑΣΑ, ΟΣΕ, ΟΑΚΑ, ΕΛΤΑ, «Ελ. Βενιζέλος» (το 25% των μετοχών, ενώ το 30% ανήκε ήδη στο ΤΑΙΠΕΔ), «Ελληνικές Αλυκές», ΕΤΒΑ - ΒΙΠΕ, Ανώνυμη Εταιρεία Διώρυγας Κορίνθου, Οργανισμό Κεντρικών Αγορών και Αλιείας, Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης, το 34% της ΔΕΗ (ενώ ήδη το 17% βρισκόταν στο ΤΑΙΠΕΔ), HELEXPO, Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών, ΕΥΑΘ και ΕΥΔΑΠ (τα ποσοστά που δεν κατέχει το ΤΑΙΠΕΔ στις δύο εταιρείες), Κτιριακές Υποδομές ΑΕ, ΕΛΒΟ, Αττικό Μετρό και ΔΕΗ. Μέσα στη σπουδή και στη βιασύνη τους, έβαλαν και 2.330 αρχαιολογικούς χώρους που έτρεχαν μετά να τους βγάλουν με διατάξεις.

Και για να τελειώνουμε:

Στο υπερταμείο μεταφέρθηκαν και οι υδρογονάνθρακες, με μια απλή παράγραφο στο Τρίτο Μνημόνιο: «Στο Ταμείο θα περιέλθουν περιουσιακά στοιχεία του Δημοσίου, μετοχές των κρατικών επιχειρήσεων, υποδομές, καθώς και ακίνητα του ελληνικού Δημοσίου. Στο Ταμείο πιθανόν να ενταχθούν (τραβηγμένο από τα μαλλιά αυτό το «πιθανόν» σε ένα non paper της 7/8/2015) και όλα τα μελλοντικά έσοδα που θα προκύψουν από την εκμετάλλευση του ορυκτού/φυσικού πλούτου της χώρας, υδρογονάνθρακες κλπ)».

Να βγουν οι Ευρωπαίοι από τον λήθαργό τους

Επειδή, λοιπόν, όλα αυτά έχουν συμβεί και επειδή μιλάμε για περιουσία του ελληνικού λαού, οι ευθύνες υπάρχουν και ανήκουν σε όλους τους εμπλεκόμενους. Η δε Κομισιόν, ο μόνιμος επιτήδειος ουδέτερος, οφείλει να αναλάβει κάποτε τις ευθύνες της και να βγει από τον λήθαργό της, διότι παρά τα μνημόνια και τις συνέπειές τους, η Ελλάδα παραμένει μόνιμο και ισότιμο μέλος της ΕΕ.

Εκτός και αν σκοπεύει να πράξει τα ίδια και για τις άλλες χώρες με τα ογκώδη χρέη, την αδυναμία να ψηφιστούν προϋπολογισμοί, το χάος και την άνοδο των Άκρων που η ίδια έχει προκαλέσει. Θυμίζω ότι ήδη δύο χώρες της ΕΕ, η Αυστρία και η Τσεχία, διαθέτουν ακροδεξιούς προέδρους στα κοινοβούλιά τους.

Αν για τους Ευρωπαίους είναι αρκετό να πανηγυρίζουμε επειδή στην Ολλανδία η Ακροδεξιά ήλθε ίσα βάρκα ίσα νερά με το Κέντρο, θα πρέπει να μας το πουν!

*Βουλευτής Β3 Νοτίου Τομέα Αθηνών Ν.Δ., δημοσιογράφος