Με κέρδη κοντά στο ιστορικό υψηλό ο χρυσός - Ρεκόρ 14 ετών για το ασήμι

Ισχυρή άνοδο εμφάνισαν για τη Δευτέρα οι τιμές του χρυσού, με την προσοχή για τους επενδυτές του πολύτιμου μετάλλου να εστιάζουν την προσοχή τους στα επιτόκια των ΗΠΑ.

Μετά τις 08:00 της Δευτέρας (ώρα Ελλάδας) τα συμβόλαια του χρυσού -παράδοσης Δεκεμβρίου- ανέβαιναν 0,93% στα 3.548 δολάρια ανά ουγγιά. Η άνοδος έρχεται μετά από το +2,2% που κατέγραψε το μέταλλο την περασμένη εβδομάδα, ενώ κινείται κοντά στα ιστορικά υψηλά του.

Η spot τιμή του χρυσού ανέβαινε 0,82% στα 3.476 δολάρια ανά ουγγιά.

Στην κίνηση των άλλων μετάλλων, το ασήμι κέρδιζε 1,53% στα 41,33 δολάρια ανά ουγγιά, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από το 2011.

Η άνοδος στα μέταλλα έρχεται καθώς οι επενδυτές προεξοφλούν μια μείωση των επιτοκίων της ομοσπονδιακής τράπεζας των ΗΠΑ (Fed), μετά από την ολοκλήρωση της διήμερης νομισματικής επιτροπής της στις 17 Σεπτεμβρίου.

Οι αναλυτές δίνουν 87% πιθανότητες για μείωση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης, σύμφωνα με το FedWatch του CME Group.

Σε αυτό το πλαίσιο «πάτησαν» και δηλώσεις αξιωματούχων της τράπεζας μέσα στο Σαββατοκύριακο, που «έδειξαν» σε χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής της Fed το επόμενο χρονικό διάστημα.

Υπενθυμίζεται πως ο χρυσός συνήθως ωφελείται από το περιβάλλον των χαμηλών επιτοκίων.

Πριν από τις αποφάσεις της Fed, οι αγορές αναμένουν τις ανακοινώσεις για την πορεία της αμερικανικής αγοράς εργασίας κατά τον Αύγουστο, που θα γίνουν την προσεχή Παρασκευή.

Αν δείξουν «αδυναμία» μπορεί να εντείνουν τις ανησυχίες ότι η ανάπτυξη της αμερικανικής οικονομίας επιβραδύνεται και πιθανώς να ωθήσουν την αγορά να τιμολογήσει πιο επιθετικές μειώσεις στο κόστος χρήματος.