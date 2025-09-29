Κοντά σε νέα ρεκόρ ο χρυσός, λόγω των ανησυχιών για κυβερνητικό shutdown στις ΗΠΑ

Σημαντική άνοδο καταγράφουν οι τιμές του χρυσού για τη Δευτέρα, με το πολύτιμο μέταλλο να κινείται κοντά στα ιστορικά υψηλά του λόγω των ανησυχιών για μια «παράλυση» (shutdown) της ομοσπονδιακής κυβέρνησης των ΗΠΑ καθώς οι επενδυτές στρέφονται και πάλι σε «ασφαλή» καταφύγια.

Μετά τις 08:00 της Δευτέρας (ώρα Ελλάδας), τα futures του χρυσού -παράδοσης Δεκεμβρίου- κέρδιζαν 0,63% στα 3.833 δολάρια ανά ουγγιά.

Η spot τιμή του χρυσού ανέβαινε 1,2% στα 3.805 δολάρια ανά ουγγιά.

Σημειώνεται πως μέσα στη Δευτέρα ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, θα συναντηθεί με τους ηγέτες των Δημοκρατικών και των Ρεπουμπλικανών στο Κογκρέσο. Την Τρίτη αναμένεται να σταματήσει η ομοσπονδιακή χρηματοδότηση εάν τα δύο κόμματα δεν καταλήξουν σε συμφωνία για ένα βραχυπρόθεσμο νομοσχέδιο δαπανών.

Το shutdown μπορεί να επηρεάσει άμεσα την ομοσπονδιακή κυβέρνηση των ΗΠΑ αλλά και να «θολώσει» την εικόνα για τις επόμενες κινήσεις της κεντρικής τράπεζας της χώρας (Fed).

Πέρα από το ενδεχόμενο απολύσεων των ομοσπονδιακών υπαλλήλων, το shutdown θα μπορούσε να επηρεάσει και τις ανακοινώσεις για την πορεία της αγοράς εργασίας στις ΗΠΑ κατά τον Σεπτέμβριο, που είναι προγραμματισμένα να δημοσιευτούν την Παρασκευή.

Τα στοιχεία παρακολουθούνται ιδιαίτερα έντονα από την Fed για τον καθορισμό της νομισματικής της πολιτικής, εν μέσω της πεποίθησης της μεγαλύτερης μερίδας των αναλυτών για το ότι θα προχωρήσει σε νέες μειώσεις επιτοκίων μέσα στο 2025.

Σημειώνεται πως ο χρυσός τείνει να ωφελείται από την υποχώρηση του κόστους δανεισμού στις ΗΠΑ αλλά και από την αναταραχή που προκύπτει από την πολιτική αβεβαιότητα, όπως τα shutdown στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση.