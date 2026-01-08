Κέρδη για το πετρέλαιο, με την προσοχή των επενδυτών στη Βενεζουέλα

Ανοδικά πρόσημα καταγράφουν για την Πέμπτη οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές, καθώς οι επενδυτές συνεχίζουν να έχουν στραμμένη την προσοχή τους στις εξελίξεις γύρω από τη Βενεζουέλα.

Μετά από τις 09:00 της Πέμπτης (ώρα Ελλάδας) τα συμβόλαια του Brent -παράδοσης Μαρτίου- κέρδιζαν 0,5% στα 60,26 δολάρια ανά βαρέλι.

Τα συμβόλαια του αμερικανικού αργού -παράδοσης Φεβρουαρίου- ανέβαιναν 0,5% στα 56,27 δολάρια ανά βαρέλι.

Τα συμβόλαια του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου -παράδοσης Φεβρουαρίου- υποχωρούσαν 4% στα 27,64 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Υπενθυμίζεται πως την Τετάρτη κορυφαίοι αξιωματούχοι των ΗΠΑ τόνισαν πως η Ουάσινγκτον πρέπει να ελέγχει τις πωλήσεις πετρελαίου και τα έσοδα της Βενεζουέλας επ' αόριστον, προκειμένου να σταθεροποιήσει την οικονομία της, να ανοικοδομήσει τον πετρελαϊκό της τομέα και να διασφαλίσει ότι θα ενεργεί προς το συμφέρον των ΗΠΑ.

Την ίδια μέρα οι ΗΠΑ κατάσχεσαν δύο πετρελαιοφόρα που συνδέονται με τη Βενεζουέλα στον Ατλαντικό Ωκεανό, το ένα από τα οποία έπλεε υπό ρωσική σημαία, στο πλαίσιο της επιθετικής προσπάθειας του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να ελέγξει τις ροές πετρελαίου στην Αμερική, μετέδωσε το Reuters.

Οι εξελίξεις στη Βενεζουέλα συνεχίζουν να κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα μετά την ανατροπή του Νικολάς Μαδούρο, με την πλειονότητα των αντιδράσεων της αγοράς να εκδηλώνεται μέχρι στιγμής στις πρώτες ύλες.

Εξάλλου, οι αναλυτές αναμένουν και τα στοιχεία για την πορεία της αγοράς εργασίας στις ΗΠΑ κατά τον Δεκέμβριο, που επηρεάζουν τις αποφάσεις της ομοσπονδιακής τράπεζας (Fed) για το ύψος των επιτοκίων και το κόστος δανεισμού στην αμερικανική οικονομία.

Τα στοιχεία θα ανακοινωθούν την Παρασκευή και αναμένεται να διαμορφώσουν τις προοπτικές για αύξηση ή περιορισμό της ενεργειακής ζήτησης στις ΗΠΑ.