Και του χρόνου πάλι στα μπλόκα!

Μπορεί να μην έριξαν την κυβέρνηση, αλλά οι αγρότες θα μπορούν να ισχυριστούν ότι πήραν περισσότερα απ’ όσα φανταζόντουσαν σε αυτή την φάση. Ακριβώς επειδή η κυβέρνηση φοβήθηκε ότι μετά τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου είχε την φωλιά της λερωμένη, το τελευταίο που χρειαζότανε ήταν «αδικημένους αγρότες» στον δρόμο. Στα μπλόκα δεν ήταν μόνο αδικημένοι αγρότες. Ή καλύτερα, οι πραγματικά αδικημένοι αυτής της ιστορίας θα εξακολουθήσουν να αδικούνται. Και η κυβέρνηση θα έχει και του χρόνου νέα μπλόκα και νέα αιτήματα.

Η αγροτική Οικονομία δεν χρειάζεται παυσίπονα. Θέλει επανάσταση. Ξέρουμε ότι στην κυβέρνηση μισούν τις επαναστάσεις. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση θα πρέπει να πάρουν λευκή κόλλα και να αρχίσουν να γράφουν την ιστορία από την αρχή. Ξέρουμε ότι οι πολιτικοί σκέπτονται με γνώμονα το σήμερα. Άντε το αύριο. Το μεθαύριο είναι… υπερβολή. Ελπίζουμε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα θελήσει να αφήσει ένα θετικό αποτύπωμα. Πώς λένε έπειτα από 100 χρόνια ότι η αγροτιά έζησε από την μεγάλη κίνηση του Αλέξανδρου Παπαναστασίου να δημιουργήσει την Αγροτική Τράπεζα;

Αυτήν τη στιγμή ο αγροτικός και κτηνοτροφικός κλάδος είναι βαριά άρρωστοι. Οι επιδοτήσεις έχουν λειτουργήσει όπως το ναρκωτικό σε έναν υγιή οργανισμό. Με την πάροδο του χρόνου τον κατέστησαν ανίκανο για εργασία και κοινωνικές δραστηριότητες, εξαρτημένο από τις ουσίες. Έτσι έγινε και με τους αγρότες και κτηνοτρόφους. Πολύ γρήγορα το δώρο έγινε εφιάλτης. Και φυσικά δεν φταίει μόνο η αδηφαγία των ανθρώπων. Σε ένα άρρωστο σύστημα που πέφτουν τόσα πολλά λεφτά, λογικό είναι να φυτρώσει ο σπόρος του κακού!

Όλο το θέμα πρέπει να το πιάσει κανείς από την αρχή. Να δημιουργήσει μητρώα επαγγελματιών αγροτών και κτηνοτρόφων, να προσφέρει τεχνογνωσία και πρόσβαση σε κεφάλαια σε όσους θέλουν να επενδύσουν, να μοιραστεί κρατική γη σε όσους νέους ανθρώπους θέλουν να μείνουν στα χωριά τους και να δημιουργήσουν.

Η βασική ευθύνη ανήκει στην κυβέρνηση. Αυτή πρέπει να πάρει την πρωτοβουλία. Να διδαχτεί από το παρελθόν, πώς χρεοκόπησαν και διαλύθηκαν οι συνεταιρισμοί, πώς χρησιμοποιήθηκε η Αγροτική Τράπεζα και έφτασε κι εκείνη να αναζητά λύση για την επιβίωσή της, πώς λειτούργησε ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Δεν θα είναι εύκολο! Η σημερινή κατάσταση είναι βολική για πολύ κόσμο. Θα ξεβολευτούν. Κάποιοι θα χάσουν και τα εύκολα λεφτά που κέρδιζαν πάνω στο πτώμα της αγροτικής μας Οικονομίας. Αλλά όλο αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Και μάλιστα όταν ο αγροτικός τομέας μπορεί να γίνει πηγή πλούτου. Όσοι αμφιβάλουν ας μελετήσουν την ιστορία του μπακαλιάρου στη Νορβηγία. Ένας κλάδος που συναγωνίζεται τον πετρελαϊκό. Τις προϋποθέσεις τις έχουμε. Αλλά χρειάζεται να κάνουμε αλλιώς τα πράγματα. Όχι όπως τα κάναμε.

Θανάσης Μαυρίδης

[email protected]