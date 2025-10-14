Ισχυρές απώλειες για το πετρέλαιο, εν μέσω της ανησυχίας για την πλεονάζουσα προσφορά

Με σημαντικές απώλειες κινούνται για την Τρίτη οι τιμές του πετρελαίου, με τις ενδείξεις για ενίσχυση της προσφοράς του «μαύρου χρυσού» να απομακρύνουν τους επενδυτές.

Μετά τις 21:30 της Τρίτης (ώρα Ελλάδας), τα συμβόλαια του Brent -παράδοσης Δεκεμβρίου- έχαναν 1,33% στα 62,48 δολάρια ανά βαρέλι.

Τα συμβόλαια του αμερικανικού αργού -παράδοσης Νοεμβρίου- υποχωρούσαν 1,26% στα 58,74 δολάρια ανά βαρέλι.

Όπως σημείωσε το Reuters, η πρόσφατη αύξηση της παραγωγής από τον Οργανισμό Πετρελαιοπαραγωγών Χωρών και τους συμμάχους του (OPEC+) καθώς και από άλλους παραγωγούς, σε συνδυασμό με τις προσδοκίες ότι οι εμπορικές εντάσεις θα οδηγήσουν σε μείωση της ζήτησης, έχουν αποδυναμώσει τις τιμές του πετρελαίου φέτος.

Η μείωση των ρυθμών παραγωγής - η οποία ενδέχεται να επιταχυνθεί με την πτώση των τιμών - θα εξισορροπήσει την αγορά πετρελαίου μεσοπρόθεσμα, καθώς η ζήτηση υποστηρίζεται από την αυξανόμενη κατανάλωση στις αναδυόμενες οικονομίες, δήλωσαν στελέχη.

Στελέχη των εταιρειών Vitol, Trafigura και Gunvor προβλέπουν ότι οι τιμές του πετρελαίου θα εξασθενήσουν πριν ανακάμψουν το επόμενο έτος, σταθεροποιώντας τις τιμές σε ένα εύρος 62-66,50 δολαρίων ανά βαρέλι σε ένα χρόνο.

«Οι τιμές μειώνονται σταδιακά και θα μειωθούν λίγο περισσότερο», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Gunvor, Τόρμπγιορν Τόρκβιστ, στο φόρουμ Energy Intelligence στο Λονδίνο, αναφέροντας την αύξηση της παραγωγής του ΟΠΕΚ, την πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, καθώς και την επανέναρξη των εξαγωγών από το ιρακινό Κουρδιστάν.

«Υποψιάζομαι ότι θα φτάσουμε στα 50 δολάρια κάποια στιγμή, κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς», δήλωσε ο Μπεν Λάκοκ, επικεφαλής του τμήματος πετρελαίου της Trafigura, προειδοποιώντας ότι θα ήταν «παιχνίδι για ανόητους», να στοιχηματίσει κανείς σε τιμές κάτω από τα 50 δολάρια.