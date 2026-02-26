Ήπια άνοδος για το πετρέλαιο ενόψει των εξελίξεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν

Οριακές κινήσεις σημειώνονται στις τιμές του πετρελαίου για την Πέμπτη, εν αναμονή των συζητήσεων των ΗΠΑ με το Ιράν για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Μετά από τις 09:00 της Πέμπτης (ώρα Ελλάδας) τα futures του Brent -παράδοσης Μαΐου- κέρδιζαν 0,18% στα 70,82 δολάρια ανά βαρέλι.

Τα futures του αμερικανικού αργού -παράδοσης Απριλίου- ανέβαιναν 0,14% στα 65,51 δολάρια ανά βαρέλι.

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, θα συμμετάσχουν στις έμμεσες συνομιλίες με τον υπουργό Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αρακτσί.

Οι συνομιλίες ακολουθούν τις συζητήσεις στη Γενεύη την περασμένη εβδομάδα και θα μεσολαβήσει ο υπουργός Εξωτερικών του Ομάν Μπαντρ Αλμπουσαΐντ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ παρουσίασε εν συντομία τα επιχειρήματά του για μια πιθανή επίθεση κατά του Ιράν στην ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης προς το Κογκρέσο την Τρίτη, λέγοντας ότι προτιμά να λύσει το πρόβλημα μέσω της διπλωματίας, αλλά ότι δεν θα επιτρέψει στην Τεχεράνη να αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

Ο Τόσιτακα Τάζαουα, αναλυτής της Fujitomi Securities, δήλωσε στο Reuters πως ακόμη και αν ξεσπάσουν εχθροπραξίες, υπό την προϋπόθεση ότι οι στόχοι θα είναι περιορισμένοι και η σύγκρουση βραχύβια, το αμερικανικό αργό θα ανέλθει προσωρινά πάνω από τα 70 δολάρια το βαρέλι πριν υποχωρήσει στο εύρος των 60-65 δολαρίων.

Μια παρατεταμένη σύγκρουση θα μπορούσε να διαταράξει τις προμήθειες από το Ιράν, τον τρίτο μεγαλύτερο παραγωγό αργού πετρελαίου στον Οργανισμό Χωρών Εξαγωγέων Πετρελαίου, και άλλους εξαγωγείς της Μέσης Ανατολής.